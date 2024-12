Học người Nhật bí quyết sống khỏe giúp đẩy lùi ung thư

Nhờ chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh, người dân đảo Okinawa, Nhật Bản có tuổi thọ cao và tỷ lệ mắc bệnh thấp.

Theo các chuyên gia lão khoa thuộc Đại học Tổng hợp Ryukyu (Nhật Bản), bí quyết sống lâu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chế độ ăn uống, khí hậu, lối sống, vận động thể lực và cuộc sống tinh thần ổn định. Trong đó, chế độ ăn uống giữ vai trò quan trọng.

Chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh giúp nâng cao sức khỏe. Ảnh: Umi No Shizuku

Thức ăn của người Nhật nói chung và người dân Okinawa nói riêng vốn nổi tiếng hài hòa, cân bằng và ít chất béo. Bữa ăn thường gồm cả đạm động vật và đạm thực vật với tỷ lệ 50/50. Chất đạm giữ cho các mạch máu đàn hồi và bền. Nếu tỷ lệ đạm động vật quá cao do ăn nhiều mỡ sẽ làm gia tăng lượng cholesterol, dẫn đến tắc nghẽn các mạch máu, gây nhiều bệnh nguy hiểm. Người dân trên đảo thường xuyên sử dụng tảo nâu trong bữa ăn. Thực phẩm này cung cấp một lượng hoạt chất fucoidan, mang đến nhiều tác động tích cực cho sức khỏe.

Người dân Okinawa đã tiêu thụ tảo nâu suốt nhiều thế kỷ, thưởng thức tảo nâu như loại rau xanh không thể thiếu trong chế độ ăn hàng ngày. Chính thói quen này đã góp phần giúp họ khỏe mạnh, trường thọ. Hòn đảo này cũng là vựa tảo nâu mozuku lớn trên thế giới.

Ngoài tảo nâu mozuku, người Nhật còn chuộng các loại tảo nâu wakame, bladder wrack... Nhiều nghiên cứu cho thấy hoạt chất fucoidan trong tảo nâu có khả năng hỗ trợ ức chế một số dạng khối u nhất định, giảm tác dụng phụ của hóa xạ trị. Công dụng này có được là nhờ đặc tính kìm hãm quá trình tăng trưởng khối u (Angiogenesis), thúc đẩy quá trình tự chết của tế bào ung thư (Apoptosis).

Vùng đảo Okinawa, Nhật Bản nổi tiếng với nghề nuôi trồng tảo biển. Ảnh: Umi No Shizuku

Theo sách Hợp chất Fucoidan mang lại sức khỏe và hy vọng của Tiến sĩ Y học Daisuke Tachikawa, từ năm 1996, các nhà khoa học Nhật Bản đã nghiên cứu về lợi ích của hoạt chất fucoidan. Hợp chất này có trong tảo nâu mozuku và mekabu của vùng Okinawa, có thể hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tấn công vào các tế bào dị thường. Sự kết hợp của hai loại fucoidan trong tảo nâu mozuku, mekabu và nấm agaricus giúp bảo vệ sức khỏe mà không đặt gánh nặng quá mức lên cơ thể.

Nhận thấy lợi ích của hoạt chất fucoidan, Tập đoàn Kamerycah Food đã nghiên cứu, phát triển sản phẩm bảo vệ sức khỏe kết hợp giữa tảo nâu mozuku, mekabu và bột tinh chế từ nấm agaricus. Sản phẩm hỗ trợ nâng cao miễn dịch cho cơ thể, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa, thích hợp cho người cần nâng cao sức đề kháng, cần giảm tác hại do hóa trị, xạ trị.

Theo đại diện Tập đoàn Kamerycah Food, fucoidan trong sản phẩm được chiết xuất từ tảo nâu mozuku và mekabu trồng ở vùng biển sạch, không khí trong lành. Nhờ vậy, sản phẩm có hàm lượng vitamin và fucoidan cao. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu để mang đến các sản phẩm có lợi cho sức khỏe.

Fucoidan Umi no Shizuku sản xuất tại Nhật Bản, có mặt ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Sản phẩm bào chế dưới ba dạng: bột, viên, nước phù hợp cho mọi lứa tuổi, tiện dụng, dễ bảo quản. Sản phẩm là sự kết hợp từ fucoidan chiết xuất tảo nâu mozuku, fucoidan chiết xuất tảo nâu mekabu, bột tinh chế từ nấm agaricus, giúp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa. Sản phẩm thích hợp cho người cần nâng cao sức đề kháng, giảm tác hại do hóa trị, xạ trị.

Thế Đan