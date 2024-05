'Học để lấy bằng khác xa với học để lái xe'

Nếu học mẹo bạn có thể thi lấy bằng lái xe nhưng để lái xe bạn cần nhiều hơn thế.

Đọc bài viết 'Tôi phải dạy lại từ đầu sau khi vợ đỗ bằng lái', tôi thấy tác giả hoàn toàn đúng. Nước ngoài thi bằng lái xe là biết chạy, biết xử lý tất cả tình huống, chỉ là tốc độ xử lý và kỹ năng xử lý chưa gọn gàng, dứt khoát như người có kinh nghiệm. Như vậy mới đảm bảo an toàn giao thông cho người khác và cho chính người lái. Tôi đã học và may mắn gặp được thầy tốt đã giúp cho tôi thi đỗ và đến nay lái xe an toàn, xử lý được các tình huống phát sinh trong khi lái xe.

Kinh nghiệm chỉ giúp xử lý tình huống nhanh hơn, chuẩn xác và mượt hơn thôi. Nếu bạn bảo thiếu kinh nghiệm mà gây ra rắc rối (cho trường hợp lỗi do chính bạn) thì chứng tỏ bạn đi học chỉ để lấy bằng và hợp pháp hóa việc bạn lái xe ngoài đường. Vô cùng nguy hiểm cho người khác và cho chính bạn khi lái xe.

Tôi đã chứng kiến trường hợp như vợ tác giả, ghép dọc trên bãi rộng mênh mông, nhưng chị tài xế loay hoay 15 phút chưa vào được, bước ra bước vào ngắm nghía rồi cũng đỗ lệnh lung tung, gương chiếu hậu không nhìn, không thò đầu ra ngoài canh xe. Camera lùi không biết xem, cảm biến kêu thì loạn tay lái. Tôi không hiểu chị học cái gì ở trung tâm huấn luyện. Nếu mà gặp ghép ngang nữa thì chắc ôi thôi - tôi không muốn nhắc.

