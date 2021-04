Học bổng đến 100% khi du học các trường ở Mỹ, Canada

Triển lãm "Du học quốc tế các trường trung học, cao đẳng và đại học Mỹ và Canada" có đa dạng cấp học bao gồm các chương trình trung học, chương trình hè, chương trình tiếng Anh, chương trình đại học và chương trình sau đại học, với sự tham gia của đại diện hơn 40 trường quốc tế tại 5 thành phố lớn. Vì thế học sinh các cấp, sinh viên đại học, phụ huynh và người đi làm đều có thể tham dự tìm hiểu thông tin.

Thời gian và địa điểm:

TP HCM: 15h – 19h thứ bảy, ngày 17/4 tại khách sạn Rex - 141 Nguyễn Huệ

Nha Trang: 14h – 18h chủ nhật, ngày 18/4 tại khách sạn Sheraton - 28 Trần Phú

Đà Nẵng: 16h – 20h thứ ba, ngày 20/4 tại khách sạn Novotel - 36 Bạch Đằng

Hải Phòng: 16h – 20h thứ năm, ngày 22/4 tại khách sạn Mercure - 12 Lạch Tray

Hà Nội: 15h – 19h thứ bảy, ngày 24/4 tại khách sạn Hilton - 1 Lê Thánh Tông

Đăng ký tham dự miễn phí tại đây

Các triển lãm của Capstone Việt Nam thu hút nhiều phụ huynh và học sinh, sinh viên tham dự.

Tại triển lãm, bạn sẽ có sự lựa chọn học tập phong phú, nhờ gặp gỡ trực tiếp, biết thông tin chính thống và đầy đủ từ đại diện tuyển sinh quốc tế của các trường. Thêm vào đó bạn sẽ được tư vấn miễn phí từ đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm của Capstone Việt Nam và sự cố vấn của Tiến sĩ giáo dục Mark Ashwill (Giám đốc điều hành của Capstone Việt Nam) kèm theo nhiều thông tin hữu ích và quà tặng cho toàn bộ khách tham dự.

Triển lãm với sự góp mặt của các trường đại học, cao đẳng và trung học danh tiếng, đạt thứ hạng cao tại Mỹ và Canada. Một số trường đại học nổi bật với các ngành kinh doanh như University of California at Irvine (Top 32 chương trình quản trị kinh doanh tại Mỹ), University at Buffalo - New York (top 81 chương trình quản trị kinh doanh tại Mỹ) hoặc ngành kỹ sư như Viterbi School of Engineering - University of Southern California (top 12 chương trình kĩ sư tại Mỹ), Stony Brook University (top 48 chương trình kĩ sư tại Mỹ), theo xếp hạng của USNews.

Ngoài ra còn có các trường đại học, cao đẳng chất lượng cao với chi phí hợp lý như Northwest Missouri state University, Southern New Hampshire University, Elmhurst University, San Jose city college... Bên cạnh đó, các trường ở khu vực bang Washington với chương trình hoàn thành trung học phổ thông sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí học tập, đồng thời có thể hoàn thành bậc cử nhân vào năm 20 tuổi.

Các trường trung học nội trú tham dự tại triển lãm phần lớn xếp hạng cao (A+/A), môi trường học tập tốt ở khu vực Mỹ và Canada với nhiều cơ hội học bổng giá trị. Để tìm hiểu cụ thể thông tin về xếp hạng, ngành học nổi bật theo nhu cầu cá nhân về các trường đại học, cao đẳng cộng đồng và trung học nội trú chất lượng, xem danh sách chi tiết tại đây

Các trường tham dự tại triển lãm lần này sẽ mang đến nhiều cơ hội học bổng có giá trị cao. Tuy nhiên, để có cơ hội, bạn cần chuẩn bị và thể hiện bản thân thật tốt khi gặp gỡ với đại diện các trường tại triển lãm để chứng minh cho họ thấy rằng bạn có thể nhận suất học bổng đó. Do vậy, bạn nên tìm hiểu trước các thông tin về trường, những yêu cầu đầu vào như yêu cầu điểm số, các chứng chỉ tiếng Anh... để tăng cơ hội đạt suất học bổng cao.

Đại diện các trường cũng sẽ tư vấn và hướng dẫn trực tiếp toàn bộ quy trình nộp hồ sơ, giải đáp những thắc mắc về bộ hồ sơ của bạn. Ngoài các thông tin cơ bản về trường, về điều kiện nhập học, học bổng và hỗ trợ tài chính, bạn còn được cập nhật các thông tin việc làm, yếu tố để chọn ngành và các cơ hội định cư. Đặc biệt, đội ngũ Capstone Việt Nam sẽ hỗ trợ bạn tư vấn hơn 500 trường đối tác miễn phí.

Học sinh tham dự triển lãm trao đổi các thông tin du học, tìm hiểu về trường.

Quà tặng cho khách tham dự

Tặng mã thi thử PTE A trị giá 36 USD một bài;

Giảm 10% lệ phí thi PTE Academic tại Việt Nam;

Bài thi TOEFL Practice Online từ tổ chức IIG Vietnam;

Tặng 2 triệu đồng phí dịch thuật và 3,5 triệu đồng phí dịch vụ tư vấn visa;

Notebook;

Cơ hội nhận được Gói tư vấn định hướng nghề nghiệp CareerCoach trị giá 4 triệu đồng;

Hỗ trợ miễn phí thông tin nhà ở và vé máy bay;

Miễn phí tư vấn hồ sơ hơn 500 trường đối tác.

Bên cạnh đó là chương trình rút thăm các cặp vé xem phim tại CGV, sách "Học tập cũng cần có chiến lược".

Website: https://capstonevietnam.com/

Facebook: fb.me/CapstoneVN

Zalo: zalo.me/capstonevietnam

Hà Nội: 2 Lê Quý Đôn, quận Hai Bà Trưng - 094 2244 186

TP HCM: 22 Trần Quý Khoách, Tân Định, quận 1 - 0918 215 445

(Nguồn: Capstone Việt Nam)