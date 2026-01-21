Nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver đón tuổi 39 bên Soobin, Rhymastic, sau thông báo ly hôn Tóc Tiên cách đây ít ngày.

Ngày 21/1, Touliver đón tuổi mới tại công ty cùng đồng nghiệp thân thiết trong nhóm SpaceSpeakers gồm Soobin, Kiên Ứng, SlimV, Rhymastic. Các nhân viên chuẩn bị bánh kem, sau đó quây quần hát ca khúc Happy Birthday để chúc mừng anh.

Hoàng Touliver đón sinh nhật bên đồng nghiệp sau ly hôn Hoàng Touliver dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc được mọi người hát tặng sinh nhật. Video: SS Label

Hiện Touliver tập trung cho công việc. Trong năm nay, anh và các ca sĩ, rapper của công ty sẽ tổ chức KOSMIK Concert sau thành công của sự kiện diễn ra hồi năm 2022.

Hoàng Touliver bên năm thành viên của nhóm nhạc FIRSTGENE thuộc công ty, ra mắt cuối năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hôm 17/1, Touliver - Tóc Tiên thống nhất đưa ra thông báo ly hôn với khán giả sau 10 năm gắn bó. Trong chia sẻ, Tóc Tiên cho biết họ đồng thuận dừng lại mối quan hệ vợ chồng, trở về làm những người bạn bè, anh em, đồng nghiệp. Nguyên nhân ly hôn không được người trong cuộc nêu rõ.

Ca sĩ nói cô và Hoàng Touliver chia tay theo cách văn minh, tôn trọng lẫn nhau, không có sự tác động nào từ bên ngoài. Trước tin đồn xuất hiện người thứ ba, phía Hoàng Touliver phủ nhận. "Các thông tin lan truyền là hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ dùng tới pháp lý để xử lý những tài khoản đưa thông tin sai lệch", đại diện của anh cho biết.

Những năm trước, vào sinh nhật của Touliver, Tóc Tiên thường đăng tải hình ảnh đi ăn hoặc du lịch cùng nhau. Khi chia tay, người đẹp dành sự trân trọng cho chồng cũ, nói không có Hoàng Touliver, cô không thể có được sự nghiệp thăng hoa như hiện tại.

Hoàng Touliver từng đoạt nhiều giải thưởng như giải âm nhạc Cống Hiến, Làn Sóng Xanh, là giám đốc âm nhạc chương trình Rap Việt mùa 1 và 2 (cùng nhà sản xuất TINLE và SlimV). Anh để lại dấu ấn trong vai trò sản xuất qua những bản mix đình đám như Bigcityboi, Ngày mai, Có ai thương em như anh, Mr Right, Ngày mai em đi, Vài lần đón đưa.

Anh và Tóc Tiên quen nhau năm 2015 sau những lần làm việc chung tại chương trình The Remix. Họ tổ chức đám cưới kín đáo vào tháng 2/2020 ở Đà Lạt.

