Tóc Tiên ly hôn

Ca sĩ Tóc Tiên và Hoàng Touliver ly hôn sau 10 năm gắn bó và kết hôn.

Chiều 17/1, ca sĩ thông báo kết thúc hôn nhân với Hoàng Touliver. Cô cho biết thời gian qua cả hai trải qua sự khó khăn, thử thách, muốn giữ kín thông tin rạn nứt với công chúng vì cần khoảng lặng để tự soi chiếu bản thân.

"Sau chặng đường 10 năm yêu và cưới, chúng tôi dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè, anh em đồng nghiệp", cô nói.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ca sĩ nói thêm cô và Hoàng Touliver chia quyết định chia tay trên cơ sở văn minh, thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau, không có sự tác động nào từ bên ngoài.

Theo ca sĩ, nếu không có Hoàng Touliver, cô không thể có được sự nghiệp thăng hoa như hiện tại. Cô luôn biết ơn chồng cũ và mong cả hai đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp con đường của riêng mình.

Năm 2015, đôi sao bén duyên qua những lần làm việc chung ở chương trình The Remix, tổ chức đám cưới vào tháng 2/2020. Cả hai luôn giữ kín chuyện hôn nhân trong thời gian về chung nhà. Năm 2025, họ vướng tin đồn rạn nứt vì không đăng hình ảnh của nhau trên trang cá nhân hoặc đi chung trong các sự kiện. Tuy nhiên, cả hai giữ im lặng.

Tóc Tiên, 37 tuổi, tham gia sinh hoạt văn nghệ ở Nhà thiếu nhi TP HCM từ năm bốn tuổi, bước vào con đường biểu diễn chuyên nghiệp năm 13 tuổi. Khi sự nghiệp đang thành công, cô sang Mỹ du học. Năm 2014, cô về nước hoạt động trở lại, ra nhiều ca khúc trở thành hit như Ngày mai (Lưu Thiên Hương sáng tác), Có ai thương em như anh (Bùi Công Nam). Cô từng nhận giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại MAMA (Mnet Asian Music Awards) năm 2017. Tóc Tiên còn thử sức với diễn xuất qua các phim Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ, Thanh Sói. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ giữ sức hút với công chúng qua hình ảnh gợi cảm, phong cách âm nhạc trẻ trung. Đầu năm, cô chiến thắng show Chị đẹp đạp gió 2024 với ba chiếc cúp sau khi tỏa sáng xuyên suốt chương trình. Tóc Tiên nói niềm hạnh phúc lớn nhất là lấy lại "lửa nghề" sau thời gian tìm hướng phát triển.

Hoàng Touliver, 39 tuổi, từng đoạt nhiều giải thưởng như giải âm nhạc Cống hiến, Làn sóng xanh, là giám đốc âm nhạc chương trình Rap Việt mùa 1 và 2 (cùng nhà sản xuất TINLE và SlimV). Anh để lại dấu ấn trong vai trò sản xuất âm nhạc qua những bản mix đình đám như: Bigcityboi, Ngày mai, Có ai thương em như anh, Mr Right, Ngày mai em đi, Vài lần đón đưa. Năm 2015, anh và Tóc Tiên bén duyên qua những lần làm việc chung ở chương trình The Remix, tổ chức đám cưới vào tháng 2/2020.

Hoàng Dung