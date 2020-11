Hoàng Thùy Linh đưa cô Tấm lên sân khấu

TP HCMHoàng Thùy Linh hóa cô Tấm, trình diễn "Kẽo ca kẽo kẹt" trên sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, tối 20/11.

Kẽo ca kẽo kẹt do DTAP sáng tác, có ý nghĩa tôn vinh người phụ nữ đã trải qua nhiều thử thách để vươn lên. Tiết mục đậm màu sắc dân gian đương đại qua chất nhạc mang âm hưởng ngũ cung, trang phục của ca sĩ và vũ đoàn.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ thích thú với phần trình diễn. Đa phần khen cô hát hay, trang phục màu sắc, phù hợp khi trình diễn trước phần thi áo dài của các thí sinh hoa hậu.

Hoàng Thuỳ Linh - Kẽo cà kẽo kẹt Phần trình diễn của Hoàng Thùy Linh. Video: FPT Play.

Hoàng Thùy Linh diện trang phục do Nguyễn Tiến Truyển thiết kế riêng. Phần lông vũ màu vàng thể hiện hình ảnh chim vàng anh trong Tấm Cám - câu chuyện được lấy cảm hứng viết nên ca khúc Kẽo ca kẽo kẹt. Thân váy in hoạ tiết rồng thời Lý. Phụ kiện kết hợp là mấn, trâm cài đầu, vòng tay đầy màu sắc.

Stylist Hoàng Ku cho biết anh và Hoàng Thùy Linh lên ý tưởng trang phục từ một tháng trước, mong muốn thiết kế mang phong cách hiện đại nhưng vẫn đậm văn hóa truyền thống Việt Nam. Anh ưu tiên màu sắc sặc sỡ như tạo hình của Hoàng Thùy Linh trong MV Kẻ cắp gặp bà già. Nguyễn Tiến Truyển mất hai ngày phác thảo và bốn ngày hoàn thiện trang phục theo yêu cầu.

Hoàng Thùy Linh trong tạo hình cô Tấm trên sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: Hải Nguyễn.

Ngoài Hoàng Thùy Linh, đêm chung kết có sự góp mặt của Binz, Á hậu Kiều Loan, Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Minh Tuyết... Binz khuấy động bầu không khí với bản hit Bigcityboi. Anh thay đổi một số đoạn để phù hợp cuộc thi. Rapper và các vũ công mặc tông hồng chủ đạo - màu sắc yêu thích của anh. Cuối màn biểu diễn, top 35 thí sinh xuất hiện với áo tắm hai mảnh màu đỏ.

Binz hát Bigcityboi Phần trình diễn của Binz. Video: Sen Vàng.

Kiều Loan - Á hậu Thế giới Việt Nam 2019 - mở màn đêm thi với liên khúc Sứ mệnh - Wanna Be A Star do Phúc Bồ sáng tác riêng cho chương trình. Cô khoe khả năng hát, nhảy và đọc rap. Tiết mục truyền tải thông điệp về ước mơ được sống ý nghĩa, đóng góp cho cuộc đời của các cô gái trẻ. Giữa phần trình diễn, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 - Tiểu Vy, Phương Nga, Thúy An - xuất hiện cùng 35 thí sinh.

Đàm Vĩnh Hưng hát sáng tác mới của Lê Quang - Việt Nam 2020 - khi Top 35 diễn trang phục áo dài trắng. Ca sĩ Dương Triệu Vũ đàn piano, thể hiện Em về tinh khôi của nhạc sĩ Quốc Bảo, trong khi đó Minh Tuyết hát bài Gương thần. Chương trình diễn ra đúng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nên đạo diễn Hoàng Nhật Nam thực hiện tiết mục tôn vinh những người thầy cô. Tốp ca nữ biểu diễn liên khúc Bụi phấn, Bài học đầu tiên.

Kiều Loan hát "Sứ mệnh - Wanna Be A Star" Phần trình diễn của Kiều Loan. Video: VTV9.

Hiểu Nhân