Hoàng Thái tử Nhật tham quan phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn

Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Kiko sau đó tham quan mô hình Châu Ấn Thuyền do chính quyền tỉnh Nagasaki, Nhật Bản trao tặng thành phố Hội An vào năm 2017 để minh chứng cho lịch sử giao thương giữa thương nhân Nhật Bản tại thương cảng Hội An trong thế kỷ 16-17.

Châu Ấn Thuyền là loại thuyền buồm thương mại của Nhật được cấp phép thông hành có dấu triện đỏ đi tới các cảng Đông Nam Á trong thời Mạc phủ Tokugawa nửa đầu thế kỷ 17.

Nhiều thương nhân Nhật Bản đã cập bến Hội An trên những chiếc Châu Ấn Thuyền thời kỳ này, đặt nền móng cho mối bang giao giữa Việt Nam và Nhật Bản.