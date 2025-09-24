'Hoàng Sao' thắng penalty cơ thủ số một Nhật Bản

TP HCMDương Quốc Hoàng phải nhờ đến loạt penalty mới thắng ngược Naoyuki Oi 2-1 tại giải vô địch thế giới billiards 10 bi nam 2025, tối 24/9.

Sau một ngày nghỉ, cơ thủ số một pool Việt Nam Dương Quốc Hoàng trở lại thi đấu vòng hai nhánh thắng gặp Naoyuki Oi. Đây là cơ thủ pool số một Nhật Bản và số ba châu Á. Trận đấu mang tính chất quyết định, người thắng sẽ giành vé vào vòng 32, còn người thua phải xuống nhánh thua để tìm cơ hội đi tiếp.

Cơ thủ Dương Quốc Hoàng trong trận thắng ngược Naoyuki Oi 2-1 giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025, tối 24/9. Ảnh: Đức Bảo

Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ đầu, hai cơ thủ giằng co nhau, chạy đạn làm khó đối phương. Khi set một đang tỷ số 3-3, tới ván 7, Quốc Hoàng có cơ hội thắng nhưng anh đánh hỏng bi số 8, qua đó trao cơ hội cho đối thủ kết thúc set 4-3.

Với sự cổ vũ của khán giả tại nhà thi đấu Quân khu 7, "Hoàng Sao" bước vào set hai với quyết tâm cao. Anh thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm, với các cú nhảy bi đẳng cấp để thắng áp đảo 4-1, qua đó đưa trận đấu vào set ba.

Tại set ba, cơ thủ chủ nhà có lợi thế tâm lý, thi đấu chỉnh chu, còn Naoyuki Oi lại vội vàng xử lý hỏng. Quốc Hoàng dẫn 2-0 nhưng sau đó mắc lỗi đánh hỏng, để đối thủ gỡ hòa 2-2.

Rất nhanh chóng, Quốc Hoàng tìm lại chiến thắng ở ván ba, dẫn 3-2 và có cơ hội kết thúc trận đấu ở ván 6, nhưng anh xử lý hỏng bi số một. Cơ thủ Nhật Bản tận dụng thời cơ, thắng ván này đưa set ba vào điểm số 3-3.

Theo luật, khi hai cơ thủ hòa nhau ở hai set đầu và set ba có điểm số 3-3, hai tay cơ phải thực hiện loạt luân lưu, mỗi tay cơ thực hiện bốn lần shot out để phân định thắng bại.

Tại loạt "đấu súng" cân não này, Quốc Hoàng thực hiện thành công bốn lượt, còn Naoyuki Oi hỏng lượt đầu và thua 2-4. Thua chung cuộc, cơ thủ số một Nhật Bản phải xuống nhánh thua để tìm cơ hội đi tiếp.

Sau quả shot out thứ 4 thành công để chiến thắng, "Hoàng Sao" mới nở nụ cười và hai tay cầm gậy giơ cao cảm ơn khán giả cũng như thở phào nhẹ nhõm sau trận đấu căng như dây đàn. Anh tiến vào vòng 32 cơ thủ mạnh nhất để tranh vô địch.

Cơ thủ còn lại của Việt Nam là Phạm Phương Nam không thể tạo bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn đến từ Philippines, Jeffrey De Luna. Phương Nam thua chung cuộc 0-2 nên rơi xuống nhánh thua, nhưng vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu vượt qua cơ thủ người Đức Moritz Neuhausen.

Các cơ thủ được đánh giá cao như Ko Ping Yi, Shane Van Boening... đều giành chiến thắng để vào vòng 32.

16 cơ thủ đầu tiên góp mặt ở vòng 32 gồm: Marco Teutscher, Wojciech Szewczyk, Olivér Szolnoki, Daniel Macioł, Aloysius Yapp, Mark Estiola, Szymon Kural, Taeyong Ko, Jeffrey De Luna, Konrad Juszczyszyn, Wu Kun Lin, Dương Quốc Hoàng, Ko Ping Yi và Shane Van Boening

Hôm nay 24/9, 32 cơ thủ còn lại ở nhánh thua sẽ bước vào tranh tài ở vòng cuối cùng để tìm ra 16 cơ thủ còn lại đi tiếp vào vòng loại trực tiếp.

Ở giải nữ 9 bi quốc tế mở rộng Poison Cues Saigon Women’s 9-Ball Open, hôm qua, các cơ thủ nhánh thua đánh hai lượt cuối để tranh vé vào vòng 16. Các đại diện Việt Nam là Nguyễn Bích Trâm, Đinh Thị Thanh Nga và Dương Yến Vi đều dừng bước. Vợ của cơ thủ số một thế giới Fedor Gorst là Kristina Tkach cũng dừng bước ở ngày thi đấu này.

16 cơ thủ nữ góp mặt ở vòng 16 gồm: Chia-Chia Chou, Carmille Buhat, Pia Filler, Zhang Muyan, Rubilen Amit, Savannah Easton, Jasmin Ouschan, Wan-Ling Wang, Chieh-Yu Chou, Chia Hua Chen, Chihiro Kawahara, Han Yu, Seo Seoa, Xiaofang Fu, Tzu-Chien Wei, Xin-Yu Hong.

Các trận đấu vòng 16 giải nữ 9 bi nữ sẽ diễn ra vào lúc 13h00 ngày mai. Lúc 18h00 sẽ tới vòng tứ kết.

Ba giải đấu 10 bi nam Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship, Box Billiards Mixed Doubles và Poison Cues Saigon Women’s 9-Ball Open được Box Billiards, Predator và Liên đoàn Billiards & Snooker TP HCM (HBSF) đồng tổ chức tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM từ 17 đến 28/9. Tổng giá trị giải thưởng của chuỗi sự kiện 425.000 USD (khoảng 11,2 tỷ đồng), trong đó riêng tiền thưởng của giải 10 bi nam 2025 là 250.000 USD (gần 7 tỷ đồng). Nhà vô địch thế giới 10 bi nam được thưởng 70.000 USD (1,8 tỷ đồng), còn Á quân nhận 40.000 USD. Hai tay cơ đồng hạng ba nhận 17.500 USD. Ở nội dung Box Billiards Mixed Doubles Open kết thúc tối 19/9, cặp vợ chồng Joshua Filler và Pia Filler vô địch, nhận 40.000 USD tiền thưởng. Cặp Đài Loan Ko Ping Chung - Chou Chieh-yu về nhì.

Đức Đồng