Cơ thủ số một thế giới bị loại ở giải billiards 10 bi VĐTG

TP HCMFedor Gorst sớm dừng cuộc chơi sau khi thua Edwin Gamas ở nhánh thua giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025, tối 22/9.

Sau khi rơi từ nhánh thắng xuống nhánh thua, Gorst gặp Edwin Gamas (Philippines) để tìm cơ hội tiến sâu ở giải. Với tư cách là tay cơ số một, ứng viên vô địch, anh được kỳ vọng sẽ tìm lại niềm vui chiến thắng. Nhưng, cú sốc đầu giải diễn ra sau 2 giờ 23 phút, khi tay cơ người Nga thất bại 1-2.

Fedor Gorst thua Edwin Gamas tối 22/9 và dừng cuộc chơi tại Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025. Ảnh: Đức Bảo

Gorst khởi đầu trận thuận lợi với các đường đánh mềm mại để thắng set một 4-2. Nhưng vào set hai, Edwin vùng lên mạnh mẽ, tận dụng các thế bi thuận lợi để dẫn Gorst 3-1. Dù nhanh chóng gỡ 3-3, với một cú đánh lỗi, Gorst vuột chiến thắng trong tầm tay, trao cơ hội lại để Edwin giành chiến thắng 4-3.

Hai tay cơ bước vào set ba quyết định với tâm lý nặng nề dồn lên Gorst. Ngược lại, cơ thủ Philippines thoải mái, tung ra các đường bi khó để dẫn 2-0. Tỷ số nhanh chóng được Gorst đưa về 2-2 nhưng với cú a băng bất thành ở bi số ba, anh trao cơ hội lại cho đối thủ. Edwin không lỡ thời cơ, thắng 3-2 rồi phá bi tốt để thắng 4-2, tiễn Gorst tay trắng ra về.

Hôm qua Dương Quốc Hoàng được nghỉ thi đấu ở nhánh thắng, nhưng hai cơ thủ Việt Nam khác đều thi đấu ở nhánh thua. Nguyễn Bảo Châu thắng Darren Appleton (Anh) ở set đầu 4-3, nhưng sau đó thua liên tiếp hai set và dừng bước tại vòng chung kết. Nguyễn Văn Huynh trải qua trận đấu kịch tính hơn với Hsieh Chia Chen (Đài Loan). Sau khi thua 1-4 ở set đầu, anh chơi "ngâm bi", đánh chỉn chu, chậm rãi để thắng trắng 4-0 trong set hai. Sang set 3, hai cơ thủ kéo nhau vào loạt penalty sau khi hòa 3-3. Trong loạt đánh cân não, Văn Huynh thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng chung cuộc, đi tiếp vào vòng hai nhánh thua.

Nguyễn Văn Huynh trong trận thắng Hsieh Chia Chen (Đài Loan) 2-1 để tiến vào vòng trong ở nhánh thua Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025. Ảnh: Đức Bảo

Nhiều cơ thủ tên tuổi khẳng định sức mạnh khi Joshua Filler (Đức) thắng Kristian Mrva (Slovakia) 2-0, Eklent Kaci (Albania) vượt qua Felix Vogel (Đức) 2-0, Thorsten Hohmann (Đức) thắng Sean Mark Malayan (Philippines) 2-1, còn Mieszko Fortunski (Ba Lan) loại Wang Ming (Trung Quốc) 2-0. Albin Ouschan (Áo) đánh bại Juan Carlos (Tây Ban Nha) 2-1, Mario He thắng Cristopher Tevez (Peru) 2-0. Các cơ thủ Philippines tiếp tục thể hiện phong độ cao khi Jeffrey Prieto, Kyle Amoroto và Raymund Faraon đều giành chiến thắng.

Hôm nay nhánh thắng sẽ tiếp tục với nhiều cặp đấu đáng chú ý như Quốc Hoàng gặp Naoyuki Oi (Nhật Bản), Phạm Phương Nam đối đầu Jeff De Luna (Philippines). Ngoài ra còn có màn so tài giữa Carlo Biado (Philippines) và Ko Ping Chung (Đài Loan), hay trận Aloysius Yapp (Singapore) gặp Jonas Souto (Tây Ban Nha).

Ở nôi dung 9 bi quốc tế mở rộng Poison Cues Saigon Women’s 9-Ball Open. Tại vòng hai nhánh thua, Đinh Thị Thanh Nga đánh bại Mayte Ropero (Tây Ban Nha) 2-0, Dương Yến Vi thắng Ayako Maruoka (Nhật Bản) 2-1. Còn lại, nhiều đại diện Việt Nam khác phải dừng bước, gồm Đoàn Thị Ngọc Lệ, Nguyễn Thị Phương Uyên, Huỳnh Thị Ngọc Huyền, Lê Hồng Nhung và Kiều Tuyết Nhung. Trận nội chiến Việt Nam chứng kiến Nguyễn Bích Trâm vượt qua Trần Tú Trân 2-1.

Đối thủ tiếp theo của các nữ cơ thủ Việt Nam gồm Nguyễn Bích Trâm sẽ gặp Wang Wan-Ling (Đài Loan), Đinh Thị Thanh Nga đấu Kennedy Meyman (Mỹ), còn Dương Yến Vi đối đầu Zhang Muyan (Trung Quốc).

Ba giải đấu 10 bi nam, Box Billiards Mixed Doubles và Poison Cues Saigon Women’s 9-Ball Open được Box Billiards, Predator và Liên đoàn Billiards & Snooker TP HCM (HBSF) đồng tổ chức tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM từ 17 đến 28/9. Tổng giá trị giải thưởng của chuỗi sự kiện 425.000 USD (khoảng 11,2 tỷ đồng), trong đó riêng tiền thưởng của giải 10 bi nam 2025 là 250.000 USD (gần 7 tỷ đồng). Nhà vô địch thế giới 10 bi nam được thưởng 70.000 USD (1,8 tỷ đồng), còn Á quân nhận 40.000 USD. Hai tay cơ đồng hạng ba nhận 17.500 USD. Ở nội dung Box Billiards Mixed Doubles Open kết thúc tối 19/9, cặp vợ chồng Joshua Filler và Pia Filler vô địch, nhận 40.000 USD tiền thưởng. Cặp Đài Loan Ko Ping Chung - Chou Chieh-yu về nhì.

Đức Đồng