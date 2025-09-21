'Hoàng Sao' thắng áp đảo trận ra quân giải billiards 10 bi VĐTG

TP HCMCơ thủ 38 tuổi Dương Quốc Hoàng thắng Marco Spitzky 2-0 ở trận ra quân Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship 2025, tối 20/9.

Cả 4 tay cơ Việt Nam là Dương Quốc Hoàng, Phạm Phương Nam, Nguyễn Văn Huynh và Nguyễn Bảo Châu đều đồng loạt ra quân lúc 20h. Mỗi trận đấu diễn ra ba set, thắng hai. Trong mỗi set, thi đấu bốn ván (chạm 4). Cơ thủ thắng sẽ vào nhánh thắng và thua rơi vào nhánh thua để tìm cơ hội đi tiếp.

Dương Quốc Hoàng trong trận đấu với Marco Spitzky tại Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship 2025, tối 20/9. Ảnh: Đức Bảo

Dương Quốc Hoàng đối đầu tay cơ Đức Marco Spitzky trong trận ra quân. Trước sự cổ vũ của rất đông khán giả Việt Nam ở Nhà thi đấu Quân khu 7, cơ thủ chủ nhà nhập cuộc tự tin.

"Hoàng Sao" làm khán giả vỡ òa với hai tình huống cân bi liên tiếp ở ván thứ 4 trong set đầu tiên. Hai tình huống cân bi này là bước đệm để Quốc Hoàng tiến đến chiến thắng 4-2 trong set một.

Sau khi nắm lợi thế, anh bước vào set hai với các đường cơ mềm mại, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Quốc Hoàng sau đó đánh ổn định để thắng set hai 4-0, và thắng chung cuộc 2-0 để đi tiếp vào nhánh thắng. Đối thủ tiếp theo là một tay cơ Đức khác - Thorsten Hohmann.

Cơ thủ Nguyễn Bảo Châu cũng có ngày thi đấu ấn tượng khi ngược dòng ngoạn mục trước Fu Huan (Hong Kong) với tỷ số 2-1. Trong khi đó, Phạm Phương Nam hạ cơ thủ Phần Lan Casper Matikainen 2-1.

Đại diện duy nhất của Việt Nam thất bại ở ngày ra quân là Nguyễn Văn Huynh, người thua Wesam Hamamm với tỉ số 1-2. Vì vậy, Huynh sẽ tìm cơ hội đi tiếp ở nhánh thua.

Nguyễn Văn Huynh để thua Wesam Hamamm tại Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship 2025, tối 20/9. Ảnh: Đức Bảo

Lượt thi đấu đầu tiên cũng chứng nhiều bất ngờ khi ứng viên vô địch Fedor Gorst thua chóng vánh 0-2 trước cơ thủ người Tây Ban Nha Jonas Souto. Thất bại khiến Fedor Gorst phải tập trung tìm lại cơ hội tiến sâu ở nhánh thua. "Thần đồng" người Philippines AJ Manas ngược dòng 2-1 trước đồng hương Raymund Faraon. Aloysius Yapp (Singapore) vượt qua Kyle Richard 2-0.

Song song với giải 10 bi nam, giải nữ 9 bi nữ quốc tế mở rộng Poison Cues Saigon Women’s 9-Ball Open. Ngay vòng một, các tay cơ Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn. Dương Yến Vi vượt qua đồng hương Dương Gia Linh 2-1, Nguyễn Bích Trâm thắng Bùi Xuân Vàng 2-0. Kiều Nhung hạ Đoàn Thị Ngọc Lệ 2-0. Nguyễn Thị Phương Uyên thua Han Yu (Trung Quốc) 0-2 còn Pia Filler (Đức) đánh bại Trần Tú Trân 2-0. Lê Hồng Nhung thua 1-2 trước Savannah Easton (Mỹ).

Hôm nay, giải sẽ bước vào vòng một nhánh thắng và vòng một nhánh thua. Các cặp đấu đáng chú ý gồm: Dương Yến Vi gặp Pia Filler, Liu Shasha đối đầu Chezka Centeno, Kelly Fisher chạm trán Annabella Yohana (Indonesia), Seo Seoa (Hàn Quốc) gặp Nguyễn Bích Trâm. Trong khi đó, Kiều Nhung sẽ đối đầu Kristina Tkach. Ở nhánh thua, Nguyễn Thị Phương Uyên tranh vé vớt với Neo Yue Xuan (Singapore).

Cơ thủ Nguyễn Bích Trâm trong trận thắng đồng hương Bùi Xuân Vàng 2-0 tại Poison Cues Saigon Women’s 9-Ball Open Box Billiards, chiều 20/9. Ảnh: Đức Bảo

Ba giải đấu 10 bi nam, Box Billiards Mixed Doubles và Poison Cues Saigon Women’s 9-Ball Open được Box Billiards, Predator và Liên đoàn Billiards & Snooker TP HCM (HBSF) đồng tổ chức tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM từ 17 đến 28/9.

Tổng giá trị giải thưởng của chuỗi sự kiện 425.000 USD (khoảng 11,2 tỷ đồng), trong đó riêng tiền thưởng của giải 10 bi nam 2025 là 250.000 USD (gần 7 tỷ đồng). Nhà vô địch thế giới 10 bi nam được thưởng 70.000 USD (1,8 tỷ đồng), còn Á quân nhận 40.000 USD. Hai tay cơ đồng hạng ba nhận 17.500 USD.

Ở nội dung Box Billiards Mixed Doubles Open kết thúc tối 19/9, cặp vợ chồng Joshua Filler và Pia Filler vô địch, nhận 40.000 USD tiền thưởng. Cặp Đài Loan Ko Ping Chung - Chou Chieh-yu về nhì.

Đức Đồng