'Hoàng Sao' nén đau để thắng ngược ở giải billiards 10 bi VĐTG

TP HCMCơ thủ Dương Quốc Hoàng phải ôm bụng đau và đánh trong lo âu khi thắng ngược Joshua Filler ở vòng 32 Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship 2025.

Tối 29/5, cơ thủ Dương Quốc Hoàng làm nức lòng người hâm mộ billiards pool Việt Nam khi đánh bại cơ thủ số hai thế giới Filler 3-2 ở vòng 32. Sau trận đấu, "Hoàng Sao" thừa nhận anh thi đấu không như ý, có nhiều pha xử lý hỏng, vì bị trúng thực trước đó, khiến cơ thể không đảm bảo thể lực.

Cơ thủ Dương Quốc Hoàng (phải) gặp Filler ở vòng 32 Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship 2025, tối 25/9 trong tình trạng thể lực không tốt. Ảnh:Đức Đồng

"Trước trận đấu, tôi cố gắng nằm ngủ vài tiếng, nhưng vẫn trong tình trạng không thể kiểm soát được cơn đau vì trúng thực. Tôi chỉ ăn được một tô cháo. Nên khi vào trận, gặp đối thủ đẳng cấp như Filler, tôi càng thêm áp lực. Tôi lo lắng và luôn đánh trong tâm trạng sợ hãi", anh nói sau trận.

Vì không đảm bảo thể lực, Quốc Hoàng thua nhanh Filler 1-4 trong set một, nhưng kịp gỡ lại ở set hai. Sang set ba, cơ thủ Đức thắng lại, rồi có cơ hội kết thúc trận đấu ở set 4 nhưng anh đánh hỏng bi số 9 (bị lắc lỗ). Quốc Hoàng chớp cơ hội từ may mắn này để thắng set 4, rồi thể hiện bản lĩnh ở set 5, qua đó thắng chung cuộc 3-2.

"Vượt qua Filler, nhưng thật sự tôi rất hâm mộ anh ấy vì lối đánh rất tinh tế, gọn gàng và đơn giản" cơ thủ 38 tuổi nhận xét. "Khi Filler chuẩn bị đánh bi số 9 ở set 4, tôi đã nghĩ mình không còn hy vọng gì nữa, vì xác suất trượt là rất hiếm, gần như không thể xảy ra. Nhưng không hiểu sao anh ấy lại bị trượt và mang lại may mắn cho tôi. Cùng với sự cổ vũ của khán giả nhà, tôi đã tận dung tốt cơ hội này để giành chiến thắng".

Cơ thủ Dương Quốc Hoàng tận dụng sai lầm của đối thủ để giành chiến thắng 3-2 trước Joshua Filler ở vòng 32 Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship 2025, tối 25/9. Ảnh: Đức Đồng

Đối thủ của Quốc Hoàng ở vòng 16 là Aloysius Yapp - tay cơ Singapore đang có phong độ cao với hai chức vô địch liên tiếp các giải 9 bi tại Mỹ.

"Yapp là cơ thủ toàn diện, tôi đã theo dõi Yapp qua nhiều giải đấu gần đây với những chiến thắng rất thuyết phục", cơ thủ Việt Nam nhận xét về đối thủ. "Anh ấy đánh rất chỉn chu, gọn gàng, tinh tế và rất ít sai số". "Hoàng Sao" thừa nhận Yapp là chướng ngại lớn, nhưng khẳng định anh sẽ cố gắng hết sức và hy vọng làm được điều gì đó với sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà.

Quốc Hoàng quê Quảng Ninh, là tay cơ pool số một Việt Nam với biệt danh "Hoàng Sao". Năm 2024, anh giành chiến thắng lịch sử ở chung kết pool 9 bi Scottish Open. Sau đó, tay cơ 38 tuổi còn vô địch Reyes Cup 2024 cùng đội tuyển châu Á. Quốc Hoàng hiện đứng thứ 22 thế giới.

Trận Quốc Hoàng - Aloysius Yapp lúc 11h hôm nay 26/9.

Ba giải đấu 10 bi nam Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship, Box Billiards Mixed Doubles và Poison Cues Saigon Women’s 9-Ball Open được Box Billiards, Predator và Liên đoàn Billiards & Snooker TP HCM (HBSF) đồng tổ chức tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM từ 17 đến 28/9. Tổng giá trị giải thưởng của chuỗi sự kiện 425.000 USD (khoảng 11,2 tỷ đồng), trong đó riêng tiền thưởng của giải 10 bi nam 2025 là 250.000 USD (gần 7 tỷ đồng). Nhà vô địch thế giới 10 bi nam được thưởng 70.000 USD (1,8 tỷ đồng), còn Á quân nhận 40.000 USD. Hai tay cơ đồng hạng ba nhận 17.500 USD. Ở nội dung Box Billiards Mixed Doubles Open kết thúc tối 19/9, cặp vợ chồng Joshua Filler và Pia Filler vô địch, nhận 40.000 USD tiền thưởng. Cặp Đài Loan Ko Ping Chung - Chou Chieh-yu về nhì.

Đức Đồng