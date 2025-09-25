'Hoàng Sao' ngược dòng ngoạn mục ở giải billiards 10 bi VĐTG

TP HCMTay cơ Dương Quốc Hoàng tận dụng sai lầm của Joshua Filler để thắng ngược 3-2 ở vòng 32 Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship 2025 tối 25/9.

Sau các trận vòng loại ở hai nhánh thắng và thua, Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship đã chọn ra được 32 tay cơ hay nhất trong số 96 cơ thủ tham dự để bước vào vòng knock-out hôm nay. Tại vòng này, mỗi trận đấu diễn ra 5 set thắng ba, mỗi set chạm 4 ván.

Quốc Hoàng (phải) trong trận đấu với Filler ở vòng 32 Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship 2025, tối 25/9. Ảnh: Đức Đồng

Dương Quốc Hoàng là cơ thủ duy nhất của Việt Nam còn lại tranh tài, và gặp ứng viên vô địch nặng ký Joshua Filler. Filler, người Đức, là cơ thủ pool số hai thế giới, vô địch thế giới pool 9 bi năm 2018 ở tuổi 21 và mới vô địch European Open 2025. Trước đó ít ngày, anh cùng vợ Pia Filler vô địch đôi nam nữ Box Billiards Mixed Doubles Open nhận 40.000 USD tiền thưởng.

Vào trận hôm nay, dù chơi trước hàng trăm khán giả nhà tại nhà thi đấu Quân khu 7, "Hoàng Sao" nhập cuộc không tốt. Anh bắt nhịp chậm, chệch choạc, mắc nhiều lỗi hỏng bi nên để thua đối thủ 1-4 trong set một.

Sang set hai, cơ thủ Việt Nam dần bình tĩnh, chỉn chu trong từng đường bi. Anh tỏ ra trơn tru và mượt mà ở các pha điều bi, dọn bàn chính xác. Bên cạnh đó, đối phương mắc nhiều lỗi sơ đẳng giúp Quốc Hoàng tiến tới thắng 4-2 để cân bằng tỷ số 1-1.

Dù lên tinh thần sau khi đưa trận đấu vào thế hòa, Quốc Hoàng không tận dụng tốt các cơ hội phá bi. Trong khi đó, Filler thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm để thắng nhanh set ba 4-1, vượt lên dẫn 2-1.

Cơ hội lúc này hẹp lại với cơ thủ chủ nhà vì Filler càng đánh càng êm tay. Nhưng Quốc Hoàng cho thấy vì sao anh là tay cơ hàng đầu thế giới với các pha bi ở thế khó. Hai tay cơ rượt đuổi tỷ số ở set 4 đến thế "hill-hill" 3-3. Quốc Hoàng có cơ hội dứt điểm, nhưng lại mắc lỗi ở bi số hai, trao quyền kiểm soát cho tay cơ người Đức.

Filler tận dụng cơ hội được trao để dọn bàn đến bi số 9. Lúc này, Quốc Hoàng dường như đã buông cơ để sẵn sàng bắt tay chúc mừng đối phương. Nhưng bất ngờ xảy ra, Filler đánh bi số 9 không tốt, không rơi vào lỗ. Quốc Hoàng như "chết đi sống lại", tận dụng thời cơ để chốt hạ set bốn 4-2, quân bình tỷ số 2-2, đưa trận đấu vào set 5 quyết định.

Cơ thủ Dương Quốc Hoàng đã có lúc buông cơ chấp nhận thất bại trước Joshua Filler ở vòng 32 Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship 2025, tối 25/9. Ảnh: Đức Đồng

Hưng phấn sau khi tận dụng được vận may, cơ thủ 38 tuổi càng đánh càng hay, không mắc sai sót nào ở set 5. Cộng hưởng với sức nóng của khán giả nhà sau mỗi cú phá bi, Quốc Hoàng chơi thăng hoa để thắng 4-1, khép lại trận đấu đầy cảm xúc với thắng lợi chung cuộc 3-2.

Sau khi chốt hạ bi số 10, Quốc Hoàng giơ cao cơ cùng nụ cười chiến thắng với người hâm mộ. Ngược lại, Filler ngậm ngùi bắt tay chúc mừng đối phương đã xuất sắc lật ngược tình thế. Trên khán đài, cô vợ Pia Filler lặng lẽ rời đi trong những tiếng hô vang mừng chiến thắng của khán giả Việt Nam dành cho Quốc Hoàng.

Đối thủ tiếp theo của "Hoàng Sao" ở vòng 16 là Aloysius Yapp - tay cơ Singapore đang có phong độ cao với hai chức vô địch liên tiếp các giải 9 bi tại Mỹ.

Cơ thủ Dương Quốc Hoàng tận dụng sai lầm của đối thủ để giành chiến thắng 3-2 trước Joshua Filler ở vòng 32 Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship 2025, tối 25/9. Ảnh: Đức Đồng

Ngoài Quốc Hoàng, ngày thi đấu 25/9 cũng xác định các cơ thủ đi tiếp vào vòng 16 gồm: Jonas Magpantay (Philippines), Ko Ping Yi (Đài Loan Trung Quốc), Mark Estiola (Philippines), Jonas Souto (Tây Ban Nha), Olivér Szolnoki (Hungary), Ko Ping Chung (Đài Loan Trung Quốc), Daniel Macioł (Ba Lan), Aloysius Yapp (Singapore), Taeyong Ko (Hàn Quốc), Shane Van Boening (Mỹ), Wojciech Szewczyk (Ba Lan), Marco Teutscher (Hà Lan), Alex Kazakis (Hy Lạp).

Theo lịch, các trận vòng 16 sẽ diễn ra lúc 11h ngày 26/9, sau đó 4 trận tứ kết sẽ thi đấu lúc 16h cùng ngày.

Ở giải nữ 9 bi quốc tế mở rộng Poison Cues Saigon Women’s 9-Ball Open cũng diễn ra hai trận bán kết: Carmille Buhat gặp Rubilen Amit (Philippines) và Han Yu (Trung Quốc) đối đầu Tzu-Chien Wei (Đài Loan).

Ba giải đấu 10 bi nam Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship, Box Billiards Mixed Doubles và Poison Cues Saigon Women’s 9-Ball Open được Box Billiards, Predator và Liên đoàn Billiards & Snooker TP HCM (HBSF) đồng tổ chức tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM từ 17 đến 28/9. Tổng giá trị giải thưởng của chuỗi sự kiện 425.000 USD (khoảng 11,2 tỷ đồng), trong đó riêng tiền thưởng của giải 10 bi nam 2025 là 250.000 USD (gần 7 tỷ đồng). Nhà vô địch thế giới 10 bi nam được thưởng 70.000 USD (1,8 tỷ đồng), còn Á quân nhận 40.000 USD. Hai tay cơ đồng hạng ba nhận 17.500 USD. Ở nội dung Box Billiards Mixed Doubles Open kết thúc tối 19/9, cặp vợ chồng Joshua Filler và Pia Filler vô địch, nhận 40.000 USD tiền thưởng. Cặp Đài Loan Ko Ping Chung - Chou Chieh-yu về nhì.

Đức Đồng