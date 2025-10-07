Hoàng Phúc tái xuất điện ảnh

Hoàng Phúc - tài tử nổi tiếng thập niên 1990 - trở lại điện ảnh, thử sức thể loại tâm linh, kinh dị trong phim "Cải mả".

Anh đóng vai chính - ông Quang, đứng đầu gia đình họ Đỗ gồm bốn anh em. Tai họa lần lượt xảy đến, khiến ông và ba người em - Minh (Kim Long), Chánh (Kiều Trinh), Đại (Hoàng Mèo) - tin rằng do chuyện thờ cúng, mồ mả bị bỏ bê. Khi cùng con cháu tề tựu thực hiện nghi thức cải mả, họ phát hiện mộ phần dòng họ bị ai đó phá hủy. Những âm mưu, toan tính trong gia đình ông dần hé lộ.

Hoàng Phúc tái xuất màn ảnh rộng Hoàng Phúc (áo vest xanh) cùng dàn diễn viên "Cải mả" tái hiện một phân cảnh ở sự kiện ra mắt phim, chiều 7/10 tại TP HCM. Video: Mai Nhật

Vai mới đánh dấu sự quay lại của Hoàng Phúc sau ba năm, kể từ vai ông trùm trong 578 - Phát đạn của kẻ điên (đạo diễn Lương Đình Dũng). Diễn viên nói so với dạng phản diện thường đóng, vai Quang thách thức anh vì gai góc hơn về tâm lý.

Hoàng Phúc cho biết ít đóng phim nên mỗi lần tham gia một dự án, đều kỳ vọng tạo được cảm giác mới mẻ với khán giả. "Tôi không đặt nặng phải đóng vai ác hay hiền, chính hay phụ, mà cần có sự biến hóa để tránh một màu", anh nói.

Diễn viên Hoàng Phúc ở sự kiện. Ảnh: Mai Nhật

Tác phẩm do đạo diễn Thắng Vũ - từng làm phim Chiếm đoạt - thực hiện. Êkíp ấp ủ ý tưởng quay phim sau nhiều năm tìm hiểu về tập tục cải táng (bốc mộ) ở các địa phương miền Bắc, Trung. Quá trình thực hiện, đoàn phim mời ông Kim Young Min - nhà sản xuất Exhuma: Quật mộ trùng ma, bom tấn kinh dị Hàn - về nước tư vấn về chuyên môn. Phim còn có sự tham gia của Lê Huỳnh, Rima Thanh Vy, Avin Lu, Lâm Thanh Nhã, Kim Hải, Lý Hồng Ân, Thiên An.

Hoàng Phúc, 58 tuổi, là một trong những diễn viên nổi tiếng dòng phim thị trường thập niên 1990, cùng thời Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh. Thập niên 2000, khi chuyển sang đóng điện ảnh, anh được hãng Chánh Phương chú ý, giao hai vai phản diện trong Bẫy rồng và Bụi đời chợ lớn.

Năm 2015, anh kết hôn với doanh nhân Uyên Phương, sinh con gái năm 2018. Cuối năm 2019, họ đón thêm cặp song sinh. Thập niên 2010, anh chủ yếu đóng các phim độc lập như Đảo của dân ngụ cư và phim truyền hình Trận đồ bát quái.

Trailer phim "Cải mả" Trailer phim "Cải mả". Video: Đoàn phim cung cấp

Mai Nhật