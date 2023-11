'Chiếm đoạt' - phim 18+ mắc nhiều lỗi kịch bản

"Chiếm đoạt" - phim 18+ Miu Lê đóng chính - kể chuyện cô gái phá hoại gia đình người khác với tình tiết phi logic.

* Bài tiết lộ một phần nội dung phim

Phim có một số suất chiếu sớm từ hôm 17/11, trước khi ra rạp ngày 24/11. Tác phẩm là dự án điện ảnh đầu tiên Miu Lê tham gia sau bốn năm, kể từ Anh thầy ngôi sao (2019).

Trailer 'Chiếm đoạt' Trailer 'Chiếm đoạt'. Video: CGV

Dài 113 phút, phim được chia làm ba hồi, mở đầu với lời dẫn chuyện của Thảo My (Miu Lê đóng) - một nữ sinh mới ra trường. Cô xin làm bảo mẫu, tìm cách thâm nhập vào gia đình vợ chồng Sơn (Lãnh Thanh đóng) và Hà (Phương Anh Đào). Vẻ ngoài hiền lành, cô tạo được niềm tin ở Hà, quyến rũ Sơn bằng lối trò chuyện gợi mở, tâm lý.



Cô cũng tiếp cận Hoàng (Karik) - bạn thân của Sơn - với sự khôn khéo, trải đời, từ đó đưa anh vào bẫy tình. Hà phát giác chồng ngoại tình, yêu cầu ly hôn. Lúc này, My mới tiết lộ chuyện phá hoại hôn nhân vợ chồng Hà vì một sự kiện từng khiến gia đình My lao đao.

Miu Lê - vai My và Lãnh Thanh - vai Sơn trong phim "Chiếm đoạt". Ảnh: Goku

Đạo diễn Thắng Lê chọn thể loại tâm lý - giật gân, khai thác chủ đề ngoại tình, lòng thù hận. Môtíp tác phẩm có phần tương đồng với nhiều phim Việt trước đó, như Bẫy ngọt ngào (2022), Chị chị em em (2019) khi xoay quanh âm mưu trả thù của các nhân vật.

Tuy nhiên, cách đạo diễn kể chuyện bộc lộ nhiều khuyết điểm, thiếu cân xứng về mặt tình tiết. Nửa đầu, nhịp phim đều đều, dông dài để giới thiệu hoàn cảnh của My, úp mở nguyên nhân vì sao cô chọn gia đình Hà làm mục tiêu. Nửa sau, khi My "lộ mặt", kịch bản bị bẻ hướng đột ngột, xoay quanh một nhân vật khác, khai thác câu chuyện đen tối phía sau người này. Lúc này, tác phẩm lại dễ tạo cho người xem cảm giác dồn dập khi xâu chuỗi các tình tiết.

Dù chọn đề tài kịch tính, phim có tình tiết thiếu logic. Quá trình My tiếp cận, chinh phục Sơn qua loa, dễ dàng quá mức. Chỉ sau vài lần tâm sự, My dần quyến rũ được Sơn dù trước đó, nhân vật này được xây dựng như một người chồng hoàn hảo, quan tâm đến vợ con. My chiếm tình cảm mẹ Sơn (Phương Thanh) chỉ qua vài tình huống, chẳng hạn khuyên bà nên tập cho cháu ăn những món mới.

Chuyện tình giữa My và Hoàng không liên quan nhiều đến tổng thể kịch bản. Ban đầu, My lợi dụng Hoàng như một quân cờ để giúp công việc của Sơn được thuận lợi. Về sau, phát hiện kế hoạch trả thù của My, anh vẫn đem lòng yêu cô, muốn sống chung dưới một mái nhà. Đạo diễn dàn dựng nhiều khoảnh khắc lãng mạn giữa My và Hoàng để dung hòa, giúp tác phẩm bớt màu u tối. Song, cách sắp xếp chưa mượt mà khiến tình tiết này lệch ra khỏi tổng thể phim.

Từ trái qua: Lãnh Thanh, Miu Lê, Karik trong poster "Chiếm đoạt". Ảnh: Goku

Các chi tiết tranh quyền đoạt vị trong gia đình Sơn khiến khán giả khó đồng cảm. Sơn và chị gái - Như (Lương Thùy Linh) vốn là hai người đối đầu trong công ty bất động sản của gia đình, cùng chung mục tiêu giành vị trí CEO. Dù vậy, mâu thuẫn của cả hai bị xây dựng chắp vá do động cơ, tâm lý nhân vật chưa được đào sâu.

Phúc Trần - một blogger điện ảnh ở TP HCM - nhận xét do đạo diễn cố giải quyết hết tình tiết, nửa sau phim bị gấp gáp. Theo anh, với kịch bản như vậy, phim nên chọn thể loại series bởi thời lượng điện ảnh bị hạn chế, người xem không cảm nhận được tính cách thủ đoạn của nhân vật do Miu Lê, Lãnh Thanh đóng.

Đạo diễn chọn kết thúc bất ngờ, lật lại toàn bộ câu chuyện trước đó. Trên một diễn đàn dành cho khán giả điện ảnh với hơn 170 nghìn thành viên, nhiều người chê kết phim gây hụt hẫng. Thắng Lê cho biết khi làm kịch bản, êkíp cân nhắc trước ba kết thúc khác nhau, sau đó làm khảo sát để chọn. "Ban đầu, tôi phân vân vì muốn một cái kết đồng bộ với tone (màu sắc) trước đó của phim. Sau cùng, tôi nhận ra phim cần có một cái kết hướng thiện, như một cách để mọi người thở phào nhẹ nhõm", anh nói.

Nhân vật của Lãnh Thanh có nhiều đất diễn hơn ở nửa sau phim. Ảnh: Goku

Trong dàn diễn viên, Phương Anh Đào nổi lên nhờ biết đào sâu tâm lý nhân vật. Lúc phát hiện chồng ngoại tình, cảnh nhân vật Hà quay lưng lại, ôm con khóc, gợi nhiều thương cảm cho người xem. Miu Lê tạo điểm nhấn bởi cách khắc họa sắc thái đa dạng. Đầu phim, Hà mang vẻ thật thà, non nớt nhưng khi âm mưu bị lộ, cô thể hiện bản thân là người bất chấp mọi thứ để trả thù. Lãnh Thanh dừng ở mức hợp vai, màu sắc nhân vật không khác biệt so với nhiều phim anh từng đóng.

Với nhãn 18+ (không dành cho người dưới 18 tuổi), phim có một số cảnh khai thác yếu tố sắc dục ở mức vừa phải, dù không mang nhiều ý nghĩa trong tiến triển tâm lý nhân vật. Cảnh "nóng" chủ yếu tập trung vào mối quan hệ của vợ chồng Sơn, hoặc tình tiết ngoại tình giữa Sơn và My.

Phim cũng mắc lỗi lạm dụng nhạc nền để "mồi" cảm xúc khán giả, nhiều đoạn âm thanh át đi lời thoại của nhân vật. Sau ba ngày ra rạp, phim thu về 5,5 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam.

Mai Nhật