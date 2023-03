Hoàng Nam Thắng thua nhanh cao thủ MMA Hàn Quốc

Bà Rịa - Vũng TàuDính chấn thương, võ sĩ Hoàng Nam Thắng thua Oh Su Hwan chỉ sau một phút tại giải MMA quốc tế AFC 23 tối 10/3.

Nam Thắng (trái) trúng đòn đấm của Oh ngay đầu trận. Ảnh: Phong Lê

Tâm điểm của sự kiện MMA chuyên nghiệp quốc tế Angel's Fighting Championship - AFC 23 tại The Grand Ho Tram Strip là màn so tài giữa Oh và Nam Thắng. Võ sĩ Hàn Quốc được đánh giá cao hơn nhờ kỹ thuật toàn diện, đặc biệt là sở trường địa chiến. Còn Nam Thắng đối lập với sở trường đánh đứng cùng kỹ thuật của tán thủ trong wushu.

Với bộ kỹ năng toàn diện, Oh sớm chiếm thế trận bằng một đòn phá trụ uy lực. Lường trước sức mạnh của đối phương, Nam Thắng phòng ngự thận trọng. Nhưng khi khán giả đang hồi hộp chờ đợi những diễn biến tiếp theo, bất ngờ đã xảy ra. Trúng một đòn đấm thẳng từ đối phương, Nam Thắng ngã ra sàn. Cú ngã này khiến võ sĩ Việt Nam gặp chấn thương đầu gối nặng.

Dù được bác sĩ chăm sóc, Nam Thắng không thể tiếp tục thi đấu. Vì thế, Oh được xử thắng chỉ sau chưa đến một phút. Võ sĩ Việt Nam rời sàn đấu bằng cáng cứu thương và được đưa đi bệnh viện.

Hoàng Nam Thắng rời sân bằng cáng để đưa đến bệnh viện chăm sóc. Ảnh: Phong Lê

Các trận còn lại trong khuôn khổ AFC 23 chứng kiến một số màn knock-out mãn nhãn và chớp nhoáng. Đó là trận thư hùng giữa Pablo Eduardo (Brazil) và Norov Azizbek (Uzbekistan). Ngay sau hiệu lệnh khai cuộc, Eduardo lao vào tung ra liên tiếp hai đòn chân. Azizbek nhanh như chớp bắt lấy chân Eduardo để quật ngã đối thủ ra sàn. Tuy nhiên khi vừa ngã xuống sàn, Eduardo xoay người chớp nhoáng và tung ra một đòn bẻ chân rất hiểm, khiến Azizbek phải đập tay xin thua khi trận đấu mới trôi qua vài chục giây. Võ sĩ người Uzbekistan sau đó phải mất nhiều thời gian để có thể đứng dậy với sự hỗ trợ của các bác sĩ.

Nữ võ sĩ Hàn Quốc Park Si Yoon (25 tuổi) cũng ghi dấu ấn khi thắng knock-out đối thủ Indonesia hơn sáu tuổi Harma Yesti. Park chủ động hơn, ép được Yesti vào sát lồng rồi quật ngã đối thủ ra sàn. Park sau đó chiếm được lợi thế khi vòng ra sau lưng của đối phương thực hiện đòn siết cổ khiến Yesti phải xin thua khi trận đấu chỉ mới diễn ra hơn hai phút.

Võ sĩ Hàn Quốc 17 tuổi Cho Joon Gun thể hiện khả năng chống vật điêu luyện trước bậc thầy tam đẳng Nhu thuật người Brazil Robson Oliveira. Dù chiếm thế thượng phong với kỹ năng vật suốt phần lớn thời gian thi đấu, Oliveira cũng dính không ít đòn phản công sắc bén của Cho. Bước ngoặt trận đấu đến vào giữa hiệp hai, sau nhiều nỗ lực phòng ngự, Cho bất ngờ thoát khỏi Oliveira áp sát và tung được rất nhiều đòn đấm hiệu quả vào mặt khiến võ sĩ người Brazil choáng váng. Tuy vậy, Oliveira, với kinh nghiệm dày dặn, đã tận dụng sơ hở của Cho để quật được đối thủ ra sàn rồi bẻ tay hiểm để thắng knock-out khi hiệp hai còn hơn 2 phút.

Đức Đồng