Hoàng Nam Thắng muốn knock-out cao thủ MMA Hàn Quốc

Bà Rịa - Vũng TàuBị đánh giá thấp, nhưng võ sĩ Hoàng Nam Thắng tin có thể hạ gục võ sĩ Hàn Quốc Oh Su Hwan tại giải MMA quốc tế AFC 23 tối nay 10/3.

Giải võ thuật tổng hợp quốc tế nổi tiếng Angel's Fighting Championship (AFC) được Cocky Buffalo mang trở lại tổ chức tại Việt Nam tại The Grand Ho Tram Strip. Hoàng Nam Thắng - võ sĩ tán thủ wushu - được chọn đấu tay đấm tài năng người Hàn Quốc Oh Su Hwan do "quyền vương" Nguyễn Tiến Long rút lui vào giờ chót.

Oh, 26 tuổi, được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm lẫn thể hình với chiều cao 1,75 mét, hơn Nam Thắng 5 cm. Võ sĩ Hàn Quốc có biệt danh "Quái thú" được xem là bậc thầy ở kỹ thuật vật và khóa siết với nhiều năm tập luyện MMA.

Dù vậy võ sĩ Việt Nam rất tự tin. Anh cho biết ban huấn luyện đã tìm hiểu đối thủ qua một số video, thừa nhận Oh là võ sĩ giỏi, nhất kỹ năng vật, khóa siết. "Tôi sẽ dè chừng việc bị anh ấy đưa xuống mặt sàn, đồng thời tôi phải phát huy được kỹ năng đánh đứng của mình. Tôi hy vọng có thể hạ knock-out đối thủ hoặc ít nhất là cống hiến một trận đấu mãn nhãn phục vụ khán giả", Nam Thắng nói trước buổi cân nặng chiều 9/3.

Cũng trong buổi cân nặng, nhiều võ sĩ đã chạm mặt nhau và làm cho không khí nóng lên khi đã có những lời qua tiếng lại "chào hỏi" nhau khiến trọng tài phải can thiệp.

Hoàng Nam Thắng (phải) giáp mặt đối thủ Oh Su Hwan tại buổi cân nặng chiều 9/3. Ảnh: Phong Lê

Bên cạnh đó còn cặp đấu Song Hyeon Jong (Hàn Quốc) - Felipe Negochadle (Brazil), cao thủ Muay người Uzbekistan Norov Azizbek so tài bậc thầy Nhu thuật người Brazil Pablo Eduardo và "đả nữ" Hàn Quốc Park Si Yoon đọ sức cao thủ quyền Anh Indonesia Harma Yesti...

Angel's Fighting Championship (AFC) là giải MMA chuyên nghiệp được tổ chức định kỳ tại Hàn Quốc quy tụ rất nhiều võ sĩ quốc tế chất lượng tham gia tranh tài. AFC áp dụng thể thức thi đấu rất khác biệt, giúp tối ưu hóa lợi thế cho những võ sĩ chuyên về vật khóa siết (Grappling) và hạn chế đòn của võ sĩ đánh đứng (Striking). Đây là những chi tiết có phần mới mẻ với các võ sĩ Việt Nam vốn quen với thể thức của các giải MMA trước đây.

Theo đó, AFC cho phép sử dụng các đòn Heel, Hook và Twist (bẻ đầu gối, bẻ gót, bẻ vặn cột sống) trong Grappling. Tại Việt Nam, các kỹ thuật khóa siết này được xem là rất nguy hiểm và bị cấm thi đấu tại giải vô địch MMA Lion Championship. Điều này khiến AFC được xem là giải MMA nguy hiểm và cũng hấp dẫn bậc nhất tại châu Á bởi tính sát thương và bất ngờ trong từng trận đấu.

Trong năm 2023, Cocky Buffalo sẽ tổ chức 8 giải đấu cũng như sự kiện võ thuật danh giá bao gồm: Giải đấu MMA AFC 23 Việt Nam diễn ra ngày 10/3; WBO Orirental Youth Title Match diễn ra ngày 21/4, WBO Oriental Super Light Title Match diễn ra ngày 29/4, Giải đấu MMA AFC 26 Việt Nam diễn ra vào 9/6, IBF Minimum Asia diễn ra vào 14/7, Giải đấu MMA AFC 28 Việt Nam diễn ra vào 15/9, IBF WBO Defense Match diễn ra 10/11, Giải đấu MMA AFC 30 Việt Nam diễn ra ngày 15/12.

Đức Đồng