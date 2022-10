Hoàng Duyên tặng nón lá cho thần tượng âm nhạc Anh

Hoàng Duyên tặng nón lá, song ca cùng thần tượng âm nhạc người Anh - Calum Scott - trong show ở Thái Lan.

Hoàng Duyên chọn áo ngũ thân hát song ngữ, hòa quyện cùng ca sĩ người Anh bản nhạc Heaven, trong show tối 22/10. Nhạc phẩm do Calcum Scott sáng tác cùng Hayley Warner, nằm trong album phòng thu thứ hai của anh.

Hoàng Duyên tặng nón lá cho thần tượng âm nhạc người Anh Hoàng Duyên và Calum Scott song ca "Heaven". Video: Nhân vật cung cấp

Trên sân khấu, Calum Scott không ngừng nhún nhảy và bày tỏ thích thú trước giọng hát anh từng đánh giá giàu cảm xúc. Nữ ca sĩ còn khiến người xem phấn khích khi giao lưu bằng tiếng Thái. Cô nói: "Xin chào, tôi là Hoàng Duyên đến từ Việt Nam. Cảm ơn mọi người vì đã ở đây ngày hôm nay. Tôi yêu các bạn rất nhiều".

Ca sĩ là khách mời trong show diễn tại Thái Lan, tối 22/10 nằm trong tour diễn châu Á mang tên Bridges của Calum Scott. Lần đầu, cả hai đứng chung trên sân khấu và song ca Heaven. Trước đó, họ từng thực hiện bản ghi âm chung, ra mắt hồi tháng 6.

Hoàng Duyên sinh năm 1999, là gương mặt mới nổi trong làng nhạc Việt. Ca hát chưa đầy một năm, cô có nhiều bản hit như Chàng trai sơ mi hồng, Sài Gòn đau lòng quá (hát với Hứa Kim Tuyền), Sài Gòn hôm nay mưa (kết hợp cùng Jsol) đạt hàng chục triệu view trên YouTube. Ca sĩ từng thắng danh hiệu "Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc" tại MAMA 2021.

Calum Scott sinh năm 1988, từng giành chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm tài năng Mail's Star Search năm 2013. Tại Britain's Got Talent 2015, anh được nhận nút vàng, vào thẳng vòng bán kết. Ca sĩ có một số sản phẩm nổi bật như MV Dancing on My Own (đạt 472 triệu lượt xem trên Youtube), You Are the Reason (đạt 858 triệu lượt xem).

