Hoàng Duyên hát cùng thần tượng âm nhạc người Anh

Hoàng Duyên và ca sĩ người Anh Calcum Scott hòa giọng ca khúc "Heaven", ra mắt ngày 10/6.

Nhạc phẩm do Calcum Scott sáng tác cùng Hayley Warner, nằm trong album phòng thu thứ hai của anh. Nam nghệ sĩ tìm kiếm người kết hợp ở khu vực Đông Nam Á, kết nối với Hoàng Duyên qua một tập đoàn âm nhạc đa quốc gia. Anh khen nữ ca sĩ có chất giọng đẹp, giàu cảm xúc.

Hoàng Duyên cho biết bất ngờ khi nhận lời mời hợp tác. Khi nghe bản demo, cô lập tức thích ca khúc. "Tôi lo lắng, hồi hộp, hạnh phúc khi hát với Calcum. Tôi không biết mình thể hiện đúng tinh thần bài hát như anh mong muốn hay không", ca sĩ nói.

Hoàng Duyên hợp tác thần tượng âm nhạc người Anh MV "Heaven" của Hoàng Duyên, Calcum Scott. Video: Universal Music Vietnam

Heaven có ca từ lãng mạn, nói về những rung động tuyệt vời khi yêu. Hoàng Duyên hát tiếng Anh và một đoạn tiếng Việt. Calcum Scott nói phần lời tiếng Việt tạo sự mới mẻ cho bài hát. Anh dự định đến Việt Nam, hát live ca khúc cùng Hoàng Duyên trong năm nay.

Hai ca sĩ quay MV ở hai địa điểm khác nhau. Họ tái hiện hình ảnh hai người đang yêu, cùng đứng dưới hoàng hôn, mơ tưởng về những điều tốt đẹp. Hoàng Duyên kể êkíp của cô quay đúng ngày trời mưa, mất nhiều tiếng trú dưới bờ tường sân thượng.

Sau gần một ngày phát hành, MV có 90.000 lượt xem trên Youtube, được nhiều khán giả Việt Nam và một số nước châu Á khen. Tài khoản Aida Majdi viết: "Lời tiếng Anh và tiếng Việt hòa quyện, khiến bài hát trở nên độc đáo. Phiên bản này rất hay". Tài khoản Astrophillie từ Indonesia bình luận: "MV đẹp, giọng hai ca sĩ mềm mại và truyền cảm".

Hoàng Duyên sinh năm 1999, là gương mặt mới nổi trong làng nhạc Việt. Ca hát chưa đầy một năm, cô có nhiều bản hit như Chàng trai sơ mi hồng, Sài Gòn đau lòng quá (hát với Hứa Kim Tuyền), Sài Gòn hôm nay mưa (kết hợp cùng Jsol) đạt hàng chục triệu view trên YouTube. Cuối năm ngoái, ca sĩ thắng danh hiệu "Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc" tại MAMA 2021.

Calum Scott sinh năm 1988, từng giành chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm tài năng Mail's Star Search năm 2013. Tại Britain's Got Talent 2015, anh được nhận nút vàng, vào thẳng vòng bán kết. Ca sĩ có một số sản phẩm nổi bật như MV Dancing on My Own (đạt 472 triệu lượt xem trên Youtube), You Are the Reason (đạt 858 triệu lượt xem).

