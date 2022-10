Hoàng Bách ra MV cảm ơn vợ

Hoàng Bách ra MV "Vượt biển" tặng vợ MV "Vượt biển" - Hoàng Bách phát tối 18/10. Video: YouTube Hoàng Bách Bach20

Ca sĩ nói sáng tác ca khúc chỉ trong 30 phút ngay sau khi con thứ ba - bé Hippo - chào đời hồi năm 2019. Hai lần trước, vợ anh - doanh nhân Thanh Thảo - sinh bé Tê Giác (15 tuổi) và Meo Meo (10 tuổi), anh không thể ở bên động viên vì lịch trình công việc bận rộn. Khi Hippo chào đời, Hoàng Bách chứng kiến toàn bộ quá trình sinh nở của vợ. Cảm xúc dâng trào khi thương bạn đời với những cơn đau đẻ, anh về nhà viết liền một mạch ca khúc.

Xuyên suốt Vượt biển, "cảm ơn em" là cụm từ được nghệ sĩ nhắc đến nhiều nhất. Anh cũng nhắc nhở bản thân phải yêu thương vợ nhiều hơn mỗi ngày.

"Tôi muốn nhấn mạnh hình ảnh phụ nữ sinh con cũng giống như đang vượt qua biển cả, dù trong hoàn cảnh nào cũng cần đến sự dũng cảm. Mặt khác, 'vượt biển' cũng mang ý nghĩa thể hiện sự đồng vợ đồng chồng, cùng nhau trải qua khó khăn trong cuộc sống", Hoàng Bách cho biết.

Hoàng Bách và doanh nhân Thanh Thảo kết hôn được 16 năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vượt biển là bản ballad do SlimV hòa âm phối khí. Hoàng Bách gửi bản phối sang nước ngoài để có thêm sự hỗ trợ từ producer Vincent Nguyễn, dàn nhạc giao hưởng Budapest Scoring Orchestra (Hungary) - đơn vị phụ trách sản xuất âm nhạc cho nhiều phim của Hollywood, trong đó có Parasite. Phần mix-master do Klaus Genuit - người từng bốn lần đoạt giải Grammy thực hiện.



MV do chồng người mẫu Xuân Lan - Lâm Nguyễn - thực hiện. Đạo diễn cho biết xúc động khi nghe bản demo và nhận lời cùng Hoàng Bách lên kịch bản. Sản phẩm được quay trong 24 giờ với hình ảnh đơn giản, là khoảnh khắc ca sĩ ngồi bên cây đàn piano, thả hồn cùng những ký ức về gia đình.

Ca sĩ mất ba năm để hoàn thành MV "Vượt biển" tặng vợ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những năm gần đây, Hoàng Bách thường gắn liền các dự án cộng đồng, lan tỏa thông điệp tích cực. Trước Vượt biển là sáng tác Bơi đi, bơi đi - I like to swim nhắn nhủ trẻ em trang bị đầy đủ kỹ năng, an toàn khi xuống nước...

Ca sĩ sinh năm 1980, quê Nam Định, được bố mẹ cho tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ. Thập niên 2000, anh gây chú ý khi tham gia nhóm nhạc nam AC&M. Sau khi nhóm tan rã, anh theo con đường solo, thường ra những sản phẩm âm nhạc có chủ đề gia đình như album 30+, Tôi muốn về nhà! (2015), MV Mình già đi cùng nhau (2019)...