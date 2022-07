Hoàng Bách viết ca khúc chỉ dẫn trẻ bơi an toàn

Hoàng Bách sáng tác "Bơi đi, bơi đi - I like to swim" nhắn nhủ trẻ em trang bị đầy đủ kỹ năng, an toàn khi xuống nước.