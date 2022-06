Hoàn thành lắp đặt thu phí không dừng trước 31/7

Sau ngày 31/7, các trạm BOT chưa lắp đặt thu phí không dừng sẽ phải xả trạm.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành nêu yêu cầu trên tại cuộc họp về triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng chiều 24/6.

Theo ông Thành, thu phí không dừng là hình thức văn minh, có nhiều ưu điểm, mang lại lợi ích và giảm chi phí xã hội (tiết kiệm thời gian, nhiên liệu, chi phí, nhân lực, bộ máy vận hành); góp phần tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân. Việc này đã được nêu trong các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ có nhiều chỉ đạo, do đó "phải kiên quyết thực hiện".

"Tính khả thi là có nhưng cần có nhiều giải pháp và quyết tâm rất cao thì mới thực hiện được", Phó thủ tướng nói.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành họp với các đơn vị về triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng, chiều 24/6. Ảnh: Đức Tuân

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp, ngân hàng, chủ đầu tư đều thống nhất đến cuối tháng 7 sử dụng thu phí không dừng tại tất cả trạm BOT.

Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Giao thông Vận tải cam kết sẽ hoàn thành lắp đặt ETC tại tất cả các trạm BOT đúng thời hạn, đảm bảo mỗi chiều xe chạy chỉ duy trì một làn hỗn hợp. Hiện có 3,1 triệu ôtô được dán thẻ điện tử, chiếm 70% phương tiện toàn quốc. Bộ phấn đấu đến tháng 9 đạt 80%.

Ông Trần Anh Tú, Tổng giám đốc Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), cho biết khi thí điểm thu phí không dừng 100% trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ 1/6, đa số phương tiện chấp hành nghiêm túc. Kinh nghiệm là nên dán thẻ tại các nút giao trước khi vào cao tốc, như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trung bình mỗi ngày có 1.600 xe vào cao tốc dán thẻ mới hoặc kích hoạt lần đầu.

Tuy nhiên, theo ông Ngọ Trường Nam, Tổng Giám đốc Đèo Cả, hơn 70% phương tiện đã dán thẻ nhưng thực tế chỉ khoảng 50% xe sử dụng dịch vụ ETC; số còn lại đi vào làn thu phí thủ công, dẫn đến nguy cơ ùn tắc. Vì vậy, ông kiến nghị cần có giải pháp mạnh để tăng số lượng xe trả phí không dừng, như coi thẻ ETC là loại giấy tờ bắt buộc.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, toàn quốc có 157 trạm cần triển khai thu phí không dừng, với 915 làn thu phí. Trong đó, có 16 trạm với 98 làn được phép không triển khai hoặc lùi thời gian do một số nguyên nhân như điều kiện triển khai không hiệu quả, người dân phản đối do vị trí đặt trạm chưa hợp lý... Đến nay, có 113 trạm lắp đặt hệ thống điện tử, nhưng mới có 342 làn được triển khai. Riêng Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) mới lắp được 3/28 trạm với 15/155 làn, thấp hơn nhiều so với bình quân cả nước.

Viết Tuân