Hoài Linh tiễn biệt bố

TP HCMNghệ sĩ Hoài Linh chu toàn tang lễ cho bố - ông Võ Tòa - sáng 8/10.

Người nhà cho biết nghệ sĩ khóc nhiều trong đám tang. Linh cữu ông Võ Tòa được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Phúc An Viên, thành phố Thủ Đức. Do dịch nên gia đình hạn chế người đến viếng, không nhận phúng điếu và vòng hoa. Một số nghệ sĩ như: Đàm Vĩnh Hưng, Trường Giang, vợ chồng Việt Hương... đến chia buồn và đưa tiễn ông về nơi an nghỉ.

Hoài Linh túc trực trong tang lễ của bố ngày 7/10 tại nhà riêng ở TP HCM. Ảnh: Fanpage Võ Hoài Linh

Em trai Hoài Linh, ca sĩ Dương Triệu Vũ, cho biết anh thấy được an ủi vì kịp nói câu "con thương bố nhiều lắm" trước khi ông mất. Trên trang cá nhân anh viết: "Giờ bố đã yên nghỉ, con buồn vì không thể thấy bố như mọi khi. Cơ thể bố mẹ đã tạo ra con và tâm trí bố đã dạy con nên người. Con vui sướng khi nhận ra bao nhiêu ơn phước con có được gần 40 năm nay đến từ tình yêu thương dưỡng dạy đó".

Ông Võ Tòa qua đời tối 6/10 vì tuổi cao sức yếu, thọ 85 tuổi. Ông và vợ - bà Nguyễn Thị Lê Phương - có sáu con. Trong đó, Hoài Linh là con thứ tư còn Dương Triệu Vũ là con út. Đầu những năm 1990, vợ chồng ông sang Mỹ định cư khoảng 20 năm, sau đó trở về Việt Nam sinh sống ở quận Phú Nhuận.

Ông bà luôn cố gắng có mặt, ủng hộ hoạt động nghệ thuật của các con. Cả hai dự liveshow của Dương Triệu Vũ hồi tháng 12/2020. Khi đó, họ lên sân khấu hòa giọng cùng hai con trai.

Hoài Linh, Dương Triệu Vũ hát cùng bố mẹ Hoài Linh, Dương Triệu Vũ hát cùng bố mẹ ca khúc "Đường xưa lối cũ" (Hoàng Thi Thơ) - nhạc phẩm yêu thích của gia đình nghệ sĩ trong liveshow tại Cam Ranh năm 2020. Video: Tâm Giao.

Tâm Giao