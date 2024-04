Hoài An: 'Tôi bỏ mộng tìm kiếm bạn đời'

Trích phân cảnh Hoài An trong phim "Người đẹp Tây Đô" - phim truyền hình kinh điển thập niên 1990 - do nghệ sĩ Lê Cung Bắc đạo diễn. Hoài An vào vai phụ Sen - cô gái làm thuê cho gia đình địa chủ. Video: TFS