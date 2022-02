Nhạc sĩ Hoài An ra mắt ca khúc "Những ngày Sài Gòn", nằm trong album tình khúc phổ thơ Lâm Xuân Thi.

Hoài An phổ nhạc thơ tình về Sài Gòn Ca khúc "Những ngày Sài Gòn" (nhạc: Hoài An, thơ: Lâm Xuân Thi) - Duy Linh hát. Video: Youtube Hoài An

Hoài An cho biết lần đầu đọc bài thơ hồi năm ngoái, nhạc sĩ ấn tượng với tình cảm chân thành của tác giả. Với thi sĩ, thành phố đong đầy kỷ niệm buồn "như mây mùa đông", song cũng ấm áp tình người bởi "ai cũng là bè bạn, ai cũng thành người thân".

Khi phổ nhạc, Hoài An gặp khó khăn ở khâu gieo giai điệu. Nhạc sĩ muốn giữ lại toàn bộ ý thơ vì "đổi một chữ cũng thấy uổng". Cuối cùng, anh chọn cấu trúc nhạc blues rock gồm hai phiên khúc gần giống nhau về hòa âm, chỉ thay đổi một số nốt nhạc. Ở phần điệp khúc thứ hai, nhạc sĩ đẩy thêm cao trào để tạo dư âm cho bài hát. Sau khi hoàn thành, anh mời ca sĩ Duy Linh thu âm.

"Có những ngày Sài Gòn

Thấy mình như ngồi không

Ly cà phê buổi sáng

Mênh mang chuyện bao đồng

Những ngày Sài Gòn vui

Anh thấy mắt em cười

Anh nghe tay em ấm

Anh thấy mình khắp nơi...".

Hoài An trong chương trình "The cover show" năm 2021. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhạc sĩ cho biết suốt 30 năm theo nghề, anh chưa phát hành ca khúc phổ thơ nào. Anh từng phổ nhạc hai bài thơ năm 1993 và 2019 nhưng giữ riêng làm kỷ niệm. Quen nhau qua facebook, Hoài An dần cảm mến thơ Lâm Xuân Thi. Với anh, đó là những bài giàu nhạc tính, chân tình, ý nhị. Nhạc sĩ chọn 14 bài thơ của ông để đưa vào album Thơ ca, gồm những ca khúc như Dòng sông tím, Những ngày Sài Gòn, Chưa, Thương, Đừng, Xin lỗi... Album thuộc nhiều thể loại từ acoustic, blues rock đến funk, âm hưởng dân ca..., dự kiến phát hành giữa năm nay.

Nhạc sĩ Hoài An tên đầy đủ là Võ Đại Hoài An, sinh năm 1977. Anh sáng tác hơn 500 ca khúc, có nhiều bản hit thập niên 1990-2000 như Tình thơ, Nếu phôi pha ngày mai, Tình khúc vàng, Nếu mai rời xa... Hoài An còn làm giám đốc âm nhạc cho các game show Gương mặt thân quen, Vietnam Idol Kids, Ca sĩ giấu mặt, Mặt nạ ngôi sao...

Thi sĩ Lâm Xuân Thi sáng tác từ thập niên 1980, chủ yếu ở mảng thơ tình. Ông từng được tạp chí Văn Nghệ trao giải Thơ hay năm 1990, cùng các tác giả Bùi Chí Vinh, Nguyễn Thái Sơn, Phạm Thị Ngọc Liên. Năm 2009, ông lập quỹ Tình thơ nhằm hỗ trợ các thi sĩ có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, neo đơn tại TP HCM và nhiều tỉnh thành.

Tam Kỳ