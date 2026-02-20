Hoa tươi, thực phẩm mùng 4 Tết tăng giá nhẹ

Thị trường hàng hóa cả nước ngày mùng 4 Tết Bính Ngọ bắt đầu "vào guồng" trở lại với nguồn cung và giá cả ổn định, riêng hoa tươi và thực phẩm tăng nhẹ.

Ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ dài, giúp nguồn cung dồi dào, hoạt động mua bán dần trở về bình thường. Song nhu cầu tiêu dùng không cao, chủ yếu tập trung vào thực phẩm tươi sống, rau củ quả, dịch vụ ăn uống, du lịch, vui chơi giải trí và trông giữ xe.

Theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), so với các ngày cận Tết (27-29 tháng Chạp), giá các mặt hàng rau củ, hoa tươi tại chợ nhìn chung không tăng nhiều.

Tại Hà Nội, hoa tươi phục vụ nhu cầu lễ chùa đầu năm tăng khoảng 15-30% so với ngày 29 Tết. Chẳng hạn, hoa cúc 12.000-15.000 đồng một bông, hoa hồng 12.000-17.000 đồng một cành.

Thịt lợn loại ngon dao động 160.000-180.000 đồng một kg, thịt bò thăn 320.000-350.000 đồng một kg, cao hơn khoảng 30% so với ngày thường. Rau củ, hoa quả cao hơn 15-30% so với trước Tết.

Nhân viên kiểm tra thực phẩm tại một quầy hàng. Ảnh: Winmart

Dẫu vậy, Cục Quản lý giá cũng ghi nhận giá một số thịt gia súc gia cầm, rau củ nhiều nơi giảm nhẹ. Cụ thể, một số chợ ở Hà Nội như Quan Hoa ghi nhận giá thịt gia súc giảm nhẹ so với mùng 3 Tết.

Ở TP HCM, giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu như khổ qua, cà chua, trứng gia cầm, dưa leo, xoài cát Hòa Lộc bắt đầu giảm và bằng với mức ngày thường.

Chẳng hạn, tại chợ đầu mối Thủ Đức, lượng hàng về chợ đạt khoảng 754 tấn mỗi ngày, tương đương 30% ngày thường. Một số mặt hàng như dưa leo, khổ qua giảm giá do sức mua thấp. Hay chợ đầu mối Hóc Môn ghi nhận tổng lượng hàng khoảng 817 tấn, giá rau củ, trái cây giảm về mức ngày thường. Chợ Bình Điền đạt 627 tấn hàng hóa, giá tương đối ổn định.

Tại các chợ lẻ, giá thịt lợn, gia cầm và thủy hải sản giảm nhẹ so với mùng 3.

Hải Phòng cũng ghi nhận cung cầu hàng hóa không biến động lớn. Giá các mặt hàng thiết yếu tương đối ổn định, tăng nhẹ ở nhóm rau xanh và thực phẩm tươi sống. Hoạt động mua sắm tại siêu thị, trung tâm thương mại bắt đầu nhộn nhịp trở lại

Còn Đà Nẵng, đa số trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi... hoạt động trở lại bình thường. Trong khi đó, tại các chợ truyền thống, chỉ có một phần nhỏ tiểu thương mở bán trở lại, chủ yếu các mặt hàng như thịt lợn, rau xanh, củ, quả, trái cây, hoa tươi, hương đèn... Sức mua ước tăng khoảng 15-20% so với mùng 3, giá tương đối ổn định...

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), lượng cung thực phẩm tươi sống hiện nay tương đối dồi dào nhờ nguồn hàng được chuẩn bị từ trước Tết và điều kiện thời tiết thuận lợi. Báo cáo từ các địa phương cho thấy tổng lượng hàng dự trữ phục vụ Tết năm nay tăng từ 10-15% so với tháng thường. Tại nhiều doanh nghiệp phân phối lớn, mức dự trữ một số nhóm hàng thiết yếu tăng 20-40%.

Cơ quan Quản lý thị trường dự báo những ngày tiếp theo, nguồn cung sẽ tiếp tục được củng cố do có thêm nhiều điểm bán mở cửa hoàn toàn. Sức mua dự kiến duy trì ở nhóm thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng thiết yếu. Với lượng hàng đã được chuẩn bị, thị trường được đánh giá sẽ tiếp tục ổn định, không phát sinh điểm nóng về giá cả hay nguồn cung.

Còn theo Bộ Tài chính, một số dịch vụ phục vụ du xuân, lễ hội có thể nhích tăng nhẹ, song mang tính thời điểm và không ảnh hưởng đến mặt bằng giá chung.

Cơ quan quản lý đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi sát thị trường, xử lý các trường hợp tăng giá bất hợp lý, không để xảy ra đầu cơ, găm hàng trong dịp đầu năm.

Phương Dung