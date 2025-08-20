Họa sĩ 87 tuổi ở ẩn giữa scandal 'bị vợ 37 tuổi chiếm tài sản'

Trung QuốcNgười thân cho biết danh họa Phạm Tăng hiện bình an song không muốn giải thích ồn ào hôn nhân, tài sản.

Theo The Paper ngày 19/8, nghệ sĩ và vợ - Từ Manh - đều giữ im lặng trước những câu hỏi xung quanh việc con gái của Phạm Tăng nói mẹ kế "bắt cóc cha, chiếm đoạt tài sản". Sự việc gây xôn xao dư luận từ cuối tuần trước.

Nhà sưu tầm tranh, thư pháp Tào Trạch Ích - người thân thiết với ông Phạm Tăng - cho biết ông tới thăm danh họa hôm 4/8, lúc đó trạng thái sức khỏe, tinh thần của Phạm Tăng tốt, không có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào. Điều này không đúng với lời của bà Phạm Hiểu Huệ (con gái Phạm Tăng) là họa sĩ "mất tung tích từ ngày 13/7".

Ông Phạm Tăng và vợ thứ tư - Từ Manh. Ảnh: Red Note

Theo Tào Trạch Ích, vợ chồng Phạm Tăng rời khỏi biệt thự Bích Thủy Trang (ở ngoại ô Bắc Kinh) vì khi kết hôn với Từ Manh năm 2024, ông hứa với vợ mua biệt thự mới. Sau hơn một năm thiết kế, họ dọn sang nhà mới.

Một người bạn khác của danh họa nói hiện ông "ổn, chỉ ở trong nhà viết sách". Phạm Tăng cảm ơn những người quan tâm tình trạng của ông nhưng từ chối nói thêm về chuyện gia đình.

Nhà sưu tầm Tào Trạch Ích nhận định Phạm Tăng và Từ Manh là vợ chồng hợp pháp, Từ Manh có quyền xử lý tài sản chung trong gia đình. Theo ông, nếu Phạm Hiểu Huệ cho rằng bị mất quyền lợi trong phân chia tài sản, cô nên nhờ pháp luật giải quyết.

Một số nhà đầu tư nghệ thuật ở Bắc Kinh tiết lộ phía sau vụ ồn ào là "cuộc chiến giữa những người trong nhà". Hôm 16/7, trên trang cá nhân, Phạm Hiểu Huệ cho biết "vô cùng lo lắng trước an nguy của cha". Theo cô, Từ Manh đưa chồng rời khỏi biệt thự sau đó cho người mang các cổ vật, tranh giá trị cao đến nơi khác, chiếm đoạt tài sản của chồng.

Đời tư của ông Phạm Tăng phức tạp, trải qua 4 đời vợ. Năm 1963, ông kết hôn lần đầu với nhà thơ kiêm nhà thư pháp Lâm Tụ. Cuộc tình được nhiều người ngưỡng mộ nhưng khi kết hôn, họ thường cãi vã, ly dị sau 5 năm chung sống.

Năm 1971, Phạm Tăng đi bước nữa với Biên Bảo Hoa - vốn là bạn học của ông. Khi còn chung trường, Biên Bảo Hoa hâm mộ tài năng của Phạm Tăng, yêu thầm ông nhưng không dám thổ lộ vì lúc đó họa sĩ yêu Lâm Tụ. Sau khi Phạm Tăng và Lâm Tụ kết hôn, Biên Bảo Hoa cũng lập gia đình với người khác, bà ly hôn vì chồng ngoại tình. Biết Phạm Tăng cũng đổ vỡ hôn nhân, Biên Bảo Hoa chủ động bày tỏ với Phạm Tăng, phát triển tình cảm. Vợ chồng có con gái Phạm Hiểu Huệ, cũng là người con duy nhất chung huyết thống với Phạm Tăng.

Thập niên 1970, sự nghiệp của Phạm Tăng chưa khởi sắc, ông được người bạn tên Tu Tôn Đức quan tâm, giúp đỡ vật chất. Một lần, Tu Tôn Đức mời Phạm Tăng đến nhà ăn cơm, họa sĩ phải lòng vợ của bạn - Trương Quế Vân.

Theo Ifeng, trong tự truyện, họa sĩ thừa nhận rung động trước vẻ đẹp của Quế Vân - khi đó là bà mẹ ba con. Ông viết: "Cô ấy mặc chiếc váy liền thân màu trắng, hai bím tóc đen láy, giản dị mà vô cùng trang nhã". Cuộc gặp đó thay đổi cuộc sống của nhiều người.

Phạm Tăng và Trương Quế Vân bí mật hẹn hò hơn 10 năm. Mỗi lần Tu Tôn Đức vắng nhà, Phạm Tăng đều đến gặp người tình. Sợ bị phát hiện nếu đi thang máy, ông leo bộ 14 tầng lên chung cư của Tu Tôn Đức và Trương Quế Vân.

Một mặt lén lút gặp gỡ Trương Quế Vân, mặt khác Phạm Tăng vẫn là bạn của Tu Tôn Đức. Năm 1977, ông bị bệnh phải nhập viện, hàng tuần Tu Tôn Đức và Trương Quế Vân đều vào thăm. Họa sĩ viết trong tự truyện: "Mỗi lần Quế Vân vào viện, tôi đều khỏe hơn. Cô ấy đánh thức mùa xuân trong lòng tôi".

Năm 1988, Quế Vân thừa nhận với chồng bà yêu Phạm Tăng. Tu Tôn Đức chấp nhận ly dị, từ Bắc Kinh chuyển đến Thượng Hải sống. Ba con của Tu Tôn Đức và Trương Quế Vân theo mẹ, sống cùng Phạm Tăng, đổi sang họ Phạm.

Phạm Hiểu Huệ từng giận cha, không liên lạc với ông nhưng sau đó cha con giảng hòa. Còn Tu Tôn Đức từng chỉ trích Phạm Tăng "lấy oán báo ân, dụ dỗ vợ người khác". Vì tình yêu, Phạm Tăng bị nhiều người chê trách "nhân phẩm thấp kém".

Họa sĩ Phạm Tăng và vợ, Từ Manh Từ Manh bên cạnh chồng khi ông sáng tác năm 2024. Video: Red Note

Sau khi kết hôn lần ba, Phạm Tăng không còn vướng thêm ồn ào tình ái. Bà Trương Quế Vân qua đời năm 2021. Họa sĩ cho biết chán nản, mất động lực sống sau khi vợ mất. Sự xuất hiện của Từ Manh làm ông phấn chấn hơn.

Phạm Tăng là tên tuổi lớn trong nền nghệ thuật đương đại của Trung Quốc. Theo National Business Daily, ông là họa sĩ còn sống "đắt giá nhất" ở nước này, với nhiều tác phẩm được đấu giá cao. Tính đến năm 2024, tổng doanh thu tác phẩm đấu giá của ông vượt 2,3 tỷ nhân dân tệ (320 triệu USD).

Tác phẩm của ông được trưng bày tại bảo tàng nước ngoài như Nhật Bản, Anh. Nhiều bức tranh đạt giá cao trên thị trường đấu giá. Trong đó, Trúc thước đạt hơn 40 triệu nhân dân tệ (5,1 triệu USD), Linh tuyền đạo phong đạt 18,4 triệu nhân dân tệ (2,5 triệu USD). Hàng chục tranh khác của ông đều có mức trên một triệu USD.

