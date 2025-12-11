Họa sĩ 87 tuổi có con với vợ 37 tuổi

Danh họa Trung Quốc Phạm Tăng, 87 tuổi, công bố vợ thứ tư của ông sinh con trai đầu lòng.

Theo The Paper, ngày 11/12, nghệ sĩ xác nhận tin đồn vợ - Từ Manh, 37 tuổi - đã sinh con, gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Ba người rời khỏi căn biệt thự cũ, đến nơi ở mới. Ông viết: "Từ nay về sau, mọi việc tư lẫn công liên quan đến tôi, đều do vợ tôi phụ trách, người khác không có quyền can thiệp".

Ông tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với hai con là Phạm Hiểu Huệ và Phạm Trọng Đạt cùng người thân của họ. Theo họa sĩ, hồi tháng 8, hai người lấy danh nghĩa con cái cùng lý do "tìm người thân, quan tâm cha", bịa đặt tin ông bị Từ Manh "bắt cóc, chiếm đoạt tài sản", dẫn đến Từ Manh bị bôi nhọ. Họa sĩ cho rằng hai người con cố tình gây chia rẽ trong gia đình, không quan tâm đến danh dự, sức khỏe và lợi ích hợp pháp của ông, những việc họ làm "tổn hại an toàn" với ông và vợ con, ảnh hưởng cuộc sống bình lặng của họ.

Họa sĩ Phạm Tăng và vợ, Từ Manh Từ Manh bên cạnh chồng khi ông sáng tác năm 2024. Video: Red Note

Ông Phạm Tăng cấm Phạm Hiểu Huệ và Phạm Trọng Đạt dùng danh nghĩa ông để thực hiện bất kỳ hoạt động nghệ thuật, kinh doanh nào. Ông sẽ nhờ pháp luật bảo vệ quyền lợi nếu những người này sử dụng tên tuổi của ông trong tổ chức triển lãm, bán tranh hay những hoạt động thương mại khác.

Phạm Hiểu Huệ là con ruột của ông Phạm Tăng và người vợ thứ hai - Biên Bảo Hoa). Phạm Trọng Đạt là con riêng của họa sĩ cùng vợ thứ ba - bà Trương Quế Vân.

Phạm Tăng thông báo kết hôn với Từ Manh hồi tháng 4/2024, cho biết khi bà Trương Quế Vân qua đời năm 2021, ông bị tai biến nhẹ, không thể tiếp tục sáng tác. Từ Manh yêu thương, chăm sóc Phạm Tăng từng ly từng tí, giúp ông bình phục cả thể chất và tinh thần. Hai người tâm hồn đồng điệu, quyết định gắn kết trọn đời.

Hồi tháng 8, chuyện gia đình của ông Phạm Tăng gây xôn xao dư luận Trung Quốc khi Phạm Hiểu Huệ nói cha "mất tung tích". Theo Hiểu Huệ, Từ Manh đưa chồng rời khỏi biệt thự họ từng sống sau đó cho người mang các cổ vật, tranh quý hiếm đến nơi khác, chiếm đoạt tài sản của chồng. Tuy vậy, Phạm Hiểu Huệ không trình báo cảnh sát sự việc.

Vợ chồng Phạm Tăng, Từ Manh. Ảnh: HK01

Trái với lời của Phạm Hiểu Huệ, nhà thư pháp Tào Trạch Ích - bạn thân của ông Phạm Tăng - tiết lộ ông vẫn liên lạc được với Phạm Tăng, họa sĩ khỏe mạnh, không có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào. Tào Trạch Ích nhận định Phạm Tăng và Từ Manh là vợ chồng hợp pháp, Từ Manh có quyền xử lý tài sản chung trong gia đình. Theo ông, nếu Phạm Hiểu Huệ cho rằng bị mất quyền lợi trong phân chia tài sản, cô nên nhờ pháp luật giải quyết. Một số nhà đầu tư nghệ thuật ở Bắc Kinh tiết lộ phía sau vụ ồn ào là "cuộc chiến giữa những người trong nhà".

Đời tư của ông Phạm Tăng phức tạp, trải qua 4 đời vợ. Năm 1963, ông kết hôn lần đầu với nhà thơ kiêm nhà thư pháp Lâm Tụ. Cuộc tình được nhiều người ngưỡng mộ nhưng khi kết hôn, họ thường cãi vã, ly dị sau 5 năm chung sống.

Năm 1971, Phạm Tăng đi bước nữa với Biên Bảo Hoa - vốn là bạn học của ông. Khi còn chung trường, Biên Bảo Hoa hâm mộ tài năng của Phạm Tăng, yêu thầm ông nhưng không dám thổ lộ vì lúc đó họa sĩ yêu Lâm Tụ. Sau khi Phạm Tăng và Lâm Tụ kết hôn, Biên Bảo Hoa cũng lập gia đình với người khác, bà ly hôn vì chồng ngoại tình. Biết Phạm Tăng cũng đổ vỡ hôn nhân, Biên Bảo Hoa chủ động bày tỏ với Phạm Tăng, phát triển tình cảm. Vợ chồng có con gái Phạm Hiểu Huệ, cũng là người con duy nhất chung huyết thống với Phạm Tăng.

Thập niên 1970, sự nghiệp của Phạm Tăng chưa khởi sắc, ông được người bạn tên Tu Tôn Đức quan tâm, giúp đỡ vật chất. Một lần, Tu Tôn Đức mời Phạm Tăng đến nhà ăn cơm, họa sĩ phải lòng vợ của bạn - Trương Quế Vân.

Theo Ifeng, trong tự truyện, họa sĩ thừa nhận rung động trước vẻ đẹp của Quế Vân - khi đó là bà mẹ ba con. Ông viết: "Cô ấy mặc chiếc váy liền thân màu trắng, hai bím tóc đen láy, giản dị mà vô cùng trang nhã". Cuộc gặp đó thay đổi cuộc sống của nhiều người.

Phạm Tăng và Trương Quế Vân bí mật hẹn hò hơn 10 năm. Năm 1988, Quế Vân thừa nhận với chồng bà yêu Phạm Tăng. Tu Tôn Đức chấp nhận ly dị, từ Bắc Kinh chuyển đến Thượng Hải sống. Ba con của Tu Tôn Đức và Trương Quế Vân theo mẹ, sống cùng Phạm Tăng, đổi sang họ Phạm.

Phạm Hiểu Huệ từng giận cha, không liên lạc với ông nhưng sau đó cha con giảng hòa. Còn Tu Tôn Đức từng chỉ trích Phạm Tăng "lấy oán báo ân, dụ dỗ vợ người khác". Vì tình yêu, Phạm Tăng bị nhiều người chê trách "nhân phẩm thấp kém". Sau khi kết hôn lần ba, Phạm Tăng không còn vướng thêm ồn ào tình ái. Bà Trương Quế Vân qua đời năm 2021.

Bức "Thư đồng dưới cây tùng" của Phạm Tăng. Ảnh: Sotheby's

Phạm Tăng là tên tuổi lớn trong nền nghệ thuật đương đại của Trung Quốc. Theo National Business Daily, ông là họa sĩ còn sống "đắt giá nhất" ở nước này, với nhiều tác phẩm được đấu giá cao. Tính đến năm 2024, tổng doanh thu tác phẩm đấu giá của ông vượt 2,3 tỷ nhân dân tệ (320 triệu USD).

Tác phẩm của ông được trưng bày tại bảo tàng nước ngoài như Nhật Bản, Anh. Nhiều bức tranh đạt giá cao trên thị trường đấu giá. Trong đó, Trúc thước đạt hơn 40 triệu nhân dân tệ (5,1 triệu USD), Linh tuyền đạo phong đạt 18,4 triệu nhân dân tệ (2,5 triệu USD). Hàng chục tranh khác của ông đều có mức trên một triệu USD.

Như Anh (theo The Paper)