Bom tấn kỳ ảo của Disney gây thất vọng

Phim do Kenneth Branagh đạo diễn, chuyển thể từ truyện cùng tên của Eoin Colfer. Câu chuyện xoay quanh Artemis Fowl II (Ferdia Shaw đóng) - thiên tài 12 tuổi điều hành đế chế tội phạm, muốn giải cứu cha mình nên bước vào cuộc phiêu lưu kỳ ảo. Với ngân sách lớn, độ nổi tiếng của sách gốc và tên tuổi đạo diễn Kenneth Branagh (từng làm Thor, Cinderella), Artemis Fowl là một dự án trọng điểm của Disney năm nay. Do Covid-19, phim không chiếu rạp như dự kiến mà phát trên nền tảng trực tuyến Disney+ từ ngày 12/6.

Tuy nhiên, tác phẩm nhận nhiều lời chê sau ngày ra mắt. Trên Rotten Tomatoes, Artemis Fowl chỉ nhận 10% đánh giá tích cực từ giới phê bình. Theo trang này, phim không làm hài lòng fan của nguyên tác và khiến người chưa xem truyện khó hiểu.

Trên Indiewire, cây bút Kate Erbland chỉ chấm điểm D+, cho rằng đạo diễn khai thác nhân vật chính không đủ sâu. "Trong truyện, Artemis ban đầu mang dáng dấp của một người xấu, dần học cách sống tốt hơn nhờ tương tác với loài tiên. Phiên bản của Branagh không chú trọng xây dưng nhân vật, thay vào đó chuyện về Artemis chỉ làm nền cho cuộc phiêu lưu của cậu ấy", cô viết. Kate cũng nhận định nhân vật chính quá tử tế nên khán giả khó tin đó là một thiên tài tội phạm, còn diễn viên Ferdia Shaw chưa đủ sức hút và kỹ năng diễn xuất để đảm đương vai chính trong một phim điện ảnh.

Cùng ý kiến, Peter Debruge của Variety nói nhân vật Artemis thiếu cá tính, kẻ phản diện thậm chí mờ nhạt hơn. Dù thời lượng phim chỉ 93 phút, ông cho rằng tác phẩm tạo cảm giác dài dòng, tình tiết quanh co. Tờ Time Out nhận xét các tình tiết trong phim được giải thích nửa vời, còn New York Times đánh giá phần kỹ xảo và màu sắc phim không bắt mắt.

Thất bại của tác phẩm cũng ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của Disney - phát triển một thương hiệu phim về Artemis Fowl. Trang Rolling Stone nói tác phẩm muốn đi theo con đường của loạt phim Harry Potter nhưng bất thành. Tribune News Service nhận định: "Artemis Fowl sẽ không trở thành loạt phim kỳ ảo đình đám tiếp theo dành cho trẻ em, khi phần đầu cực kỳ thiếu hấp dẫn".

Dự án vốn gặp nhiều trắc trở từ khi bắt đầu. Năm 2001 (lúc phần đầu Harry Potter công chiếu), hãng Miramax mua bản quyền truyện Artemis Fowl để chuyển thể. Hai năm sau, kịch bản hoàn thành nhưng ê-kíp gặp nhiều khó khăn trong việc bắt đầu sản xuất. Năm 2013, hãng Disney và The Weinstein Company thông báo sẽ cùng tiếp quản dự án này nhưng quá trình sản xuất vẫn chậm chạp. Đến năm 2017, dự án lại biến động nhân sự khi Harvey Weinstein mất vị trí nhà sản xuất do scandal tình dục. Một số cảnh phim được ghi hình ở TP HCM vào năm 2018.

