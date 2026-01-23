Hòa Minzy - từ định giải nghệ đến giấc mơ làm concert

Hòa Minzy, 31 tuổi, từng muốn giải nghệ vì đi hát nhiều năm không có hit, hiện có loạt ca khúc triệu lượt nghe, mơ tổ chức concert cá nhân đầu tiên.

Ca sĩ cho biết cô cùng êkíp đang tất bật dựng sân khấu, chuẩn bị cho đêm nhạc riêng lớn nhất sau 12 năm làm nghề vào ngày 1/2. "Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi không nghĩ mình đi xa đến vậy", Hòa Minzy nói.

Sau khi đoạt quán quân Học viện ngôi sao năm 2014, cô bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, tưởng sự nghiệp sẽ trải toàn hoa hồng. Tuy nhiên suốt bốn năm sau đó, ca sĩ không thể tạo dựng chỗ đứng trong làng nhạc. "Mọi người chỉ nhớ tôi là quán quân một cuộc thi và gương mặt quen thuộc trên gameshow. Giai đoạn 2016-2017, tôi không thể trả lời khi ai đó hỏi Hòa Minzy có hit gì?", cô cho hay.

Tại họp báo ra mắt sản phẩm mới hồi tháng 1/2018, Hòa Minzy nói chạnh lòng khi không có nhạc phẩm ăn khách dù "hoạt động hết công suất". Cô cho biết sẽ dừng sự nghiệp ca hát để về quê lấy chồng sinh con nếu 2018 vẫn không có hit. "Tôi buồn khi cover bài của người khác lúc nào cũng đạt triệu view trên YouTube, nhưng hàng chục nhạc phẩm của mình không đạt lượt view như kỳ vọng". Lúc được mời biểu diễn ở sân khấu lớn bé, khán giả cũng đề nghị cô thể hiện hit của nghệ sĩ khác.

Cùng năm ấy, nhờ dồn toàn lực vào bản Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng sáng tác), Hòa Minzy nhận trái ngọt đầu tiên và từ bỏ ý định giải nghệ. Nhiều fan đánh giá cao giai điệu trầm lắng cùng chất giọng nội lực của ca sĩ. Đến nay, MV nhận hơn 76 triệu lượt nghe trên YouTube, bản audio cũng cán mốc 12 triệu lượt.

Ca sĩ Hòa Minzy. Ảnh: NVCC

Thời gian sau đó, Hòa Minzy liên tục khuấy động làng nhạc với hit Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Hồi 2024, cô lần đầu nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở Mai Vàng. Cùng năm, cô được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống Hiến.

Tháng 3 năm ngoái, Hòa Minzy gây sốt với MV Bắc Bling, hút gần 300 triệu view trên YouTube. Nhạc phẩm đoạt giải Âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent 2025. Dự án còn giúp Hòa Minzy dẫn đầu đề cử Làn Sóng Xanh 2025 khi góp mặt trong tám hạng mục quan trọng như Ca sĩ của năm, Ca khúc và MV của năm.

Ca sĩ cho biết một trong những điểm nhấn sự nghiệp là tổ chức họp fan tại Hà Nội vào 2024 với sự hỗ trợ của T Production và đạo diễn Trần Thành Trung. Một năm sau đó, cô gặp gỡ khán giả ở TP HCM với quy mô lớn hơn. "Tôi gọi đó là fancon (fan meeting và concert), chủ đề Bắc Bling - cũng là tên bản hit. Tôi vui khi buổi họp fan được khen mang tầm vóc concert", ca sĩ cho hay.

Concert cá nhân đầu tiên kiêm fancon của Hòa Minzy vào ngày 1/2 cũng do đạo diễn Trần Thành Trung và T Production thực hiện. Phía ban tổ chức cho biết chia 18 hạng vé, đặt theo tên các ca khúc Hòa Minzy từng phát hành, giá dao động 1,2-4 triệu đồng. Trong các ngày mở bán, Hòa Minzy nói cô như "ngồi trên đống lửa" bởi sợ "show ế". "Tôi thở phào mỗi lần êkíp thông báo nhiều khu vực nhanh chóng hết vé".

Trước đó, ban tổ chức cũng thông báo Đinh Hà Uyên Thư đảm nhận vai trò tổng đạo diễn đêm nhạc, Long Kenji phụ trách phần ánh sáng. Ba giám đốc âm nhạc gồm Hoài Sa, Masew, Mew Amazing. Dàn khách mời có nghệ sĩ Xuân Hinh, ca sĩ Quốc Thiên, Đức Phúc, Erik, Tuấn Cry, rapper Suboi hay Rhyder.

Poster đêm nhạc riêng đầu tay của Hòa Minzy. Ảnh: NVCC

Trước cột mốc 12 năm sự nghiệp, Hòa Minzy cho biết không muốn gói gọn mình trong hình ảnh ca sĩ chỉ ra mắt bài hát rồi đều đặn đi diễn hàng đêm. Với cô, năm 2026 phải là chương mới mang tính bản lề, bứt phá khỏi vùng an toàn bằng dự án hút 8.000 người tại TP HCM. Ca sĩ lý giải sự kiện không chỉ là buổi giao lưu người hâm mộ thông thường, mà là sân khấu trình diễn chuyên nghiệp - nơi cô tự đặt thử thách cho chính mình để vượt qua thành công 2025.

Nhằm nâng cấp bản thân, ca sĩ nói sẽ "tất tay", đầu tư trang phục thiết kế riêng, dàn dựng sân khấu lẫn màn trình diễn đậm chất văn hóa Việt. "Đảm bảo mỗi lần khán giả gặp lại tôi là một trải nghiệm khác biệt, không nhàm chán", ca sĩ nói thêm.

Đạo diễn Trần Thành Trung đánh giá Hòa Minzy cầu toàn, luôn đặt câu hỏi, trao đổi kỹ lưỡng vì muốn show "chất lượng nhất". Dù đối mặt áp lực thời gian và nhiều thứ "không tên", dẫn đến căng thẳng, mất ngủ, cô cùng êkíp T Production, Ganga nhắc nhau làm việc với "1.000% công suất". Thời gian qua lẫn những ngày tới, ca sĩ tập trung tập luyện với ban nhạc, khách mời và những màn solo.

"Tôi mong tạo hiệu ứng 'wow' ngay từ giây phút khán giả nhìn thấy sân khấu - không gian trình diễn có kích thước khổng lồ đến 50 m, gấp đôi chuẩn mực thông thường", ca sĩ nói và khẳng định vẫn giữ mức giá vé tương đương một buổi họp fan.

Hòa Minzy (thứ ba từ phải qua) cùng êkíp tại điểm tổ chức concert ở TP HCM ngày 1/2. Ảnh: NVCC

Theo ca sĩ, lòng biết ơn là động lực lớn nhất để cô vượt mọi khó khăn. 'Tôi xúc động khi biết nhiều fan từ nước ngoài hay tỉnh xa phải thay đổi lịch trình về Tết kịp hội ngộ mình vào 1/2. Ngoài khán giả, sự đồng hành của đạo diễn Trần Thành Trung suốt 11 năm giúp tôi có thêm sức mạnh 'cược' mọi tinh túy vào show này. Tôi sẽ mang đến mọi người những gì hay nhất, đẹp nhất và tỏa sáng", cô nói thêm.

Hòa Minzy áp lực khi làm concert đầu tiên Hòa Minzy nói về quá trình chuẩn bị cho concert sắp tới. Video: T Production

Hiếu Châu