Hòa Minzy dẫn đầu đề cử Làn Sóng Xanh 2025

Hòa Minzy góp mặt trong tám hạng mục tranh giải Làn Sóng Xanh 2025 với đề cử quan trọng như Ca sĩ của năm, Ca khúc và MV của năm.

Chiều 29/12 tại TP HCM, ban tổ chức công bố danh sách đề cử Làn Sóng Xanh lần thứ 28. Trong số 11 hạng mục, Hòa Minzy xuất hiện ở danh sách giải thưởng lớn là Ca sĩ của năm. Bắc Bling của cô ra mắt hồi đầu năm, có mặt trong các đề cử Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm, Sự kết hợp xuất sắc, Hòa âm phối khí, MV của năm, Nhà sản xuất của năm. Ngoài ra, ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình do cô thể hiện được đề cử ở hạng mục Ca khúc nhạc phim được yêu thích.

Đây là thành tích cao nhất của Hòa Minzy từ trước đến nay tại Làn Sóng Xanh. Trước đó, cô từng nhận giải Nữ ca sĩ triển vọng (2017), Bài hát của năm cho Không thể cùng nhau suốt kiếp (2020).

Ca sĩ Hòa Minzy tại một sự kiện đầu tháng 12. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hòa Minzy, 30 tuổi, tên thật là Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có các ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở Mai Vàng. Cùng năm, cô được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến.

MV 'Bắc Bling' của Hòa Minzy "Bắc Bling" của Hòa Mizy từng được vinh danh ở hạng mục "Âm nhạc truyền cảm hứng" tại lễ trao giải Vietnam iContent 2025. Video: Nhân vật cung cấp

Sau Hòa Minzy, Nguyễn Hùng là gương mặt nổi bật trong giải thưởng năm nay. Ca khúc Còn gì đẹp hơn và Phép màu của anh góp mặt trong năm đề cử: Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm, Ca khúc nhạc phim được yêu thích, Gương mặt mới xuất sắc và Nam ca sĩ của năm.

Giải thưởng lần này không có nam rapper nào góp mặt trong hạng mục Ca sĩ/rapper của năm. Các gương mặt góp mặt trong bảng đề cử là Đức Phúc, Nguyễn Hùng, Quang Hùng MasterD, Soobin, Tùng Dương.

Tương tự, ở hạng mục Nữ ca sĩ/rapper của năm cũng không có bất kỳ nữ rapper nào. Lý giải việc thiếu vắng rapper ở giải thưởng quan trọng, đại diện ban tổ chức cho biết năm nay các ca sĩ hoạt động mạnh mẽ và đạt nhiều thành tựu hơn. Trong khi đó, các sản phẩm thuộc dòng nhạc rap không được yêu thích hay lan tỏa mạnh mẽ.

Các đề cử ở hạng mục "Ca khúc của năm". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Ban tổ chức cũng công bố hai gương mặt vinh danh ở giải Thành tựu là Hồng Nhung và Quang Linh. "Cô Bống" là một trong những gương mặt tiên phong trong thời kỳ đầu của Làn Sóng Xanh khi bảy năm liên tiếp nhận giải Ca sĩ được yêu thích nhất (1997 - 2003). Ca sĩ có nhiều bài hit như: Cho em một ngày, Giọt sương trên mi mắt, Đóa hoa vô thường, Họa mi hót trong mưa, Có đôi khi, Ngày không mưa, Một ngày mới.

Quang Linh là một trong những tên tuổi có dấu ấn đặc biệt trong lịch sử giải thưởng. Giữa thời điểm nhạc trẻ đang lên ngôi, anh là ca sĩ hiếm hoi đưa dòng nhạc mang âm hưởng dân ca và quê hương vào bảng xếp hạng, tạo nên một "làn gió mới" vào thời điểm cuối thập niên 1990. Hàng loạt bản hit của anh như Chim sáo ngày xưa, Thuở ban đầu, Thương về miền Trung, Ca dao em và tôi, Tóc em đuôi gà, Tiếng hát chim đa đa, Bạn tôi liên tục trụ vững trong Top Ten Làn Sóng Xanh, giúp anh nhiều lần nhận giải Ca sĩ được yêu thích nhất.

Đêm trao giải Làn Sóng Xanh 2025 sẽ diễn ra ngày 30/1/2026 tại Nhà hát Hòa Bình TP HCM. Đây là giải thưởng âm nhạc do Đài tiếng nói Nhân dân TP HCM thực hiện từ năm 1997. Từ năm 2018 đến nay, ban tổ chức thành lập Hội đồng bình chọn với khoảng 200 thành viên có chuyên môn về âm nhạc, chọn ra những gương mặt xuất sắc của làng nhạc Việt.

Danh sách các đề cử Làn Sóng Xanh 2025 * Bài hát hiện tượng

- Bắc Bling (Sáng tác: Tuấn Cry, ca sĩ: Hòa Minzy, nghệ sĩ Xuân Hinh, ca sĩ Tuấn Cry

- Còn gì đẹp hơn (sáng tác và thể hiện: Nguyễn Hùng)

- Kho báu (sáng tác: J4RDIN, Dlight, Rhymastic, ca sĩ: (S)Trong Trọng Hiếu và Rhymastic)

- Tái sinh (sáng tác: Tăng Duy Tân, ca sĩ: Tùng Dương)

- Viết tiếp câu chuyện hòa bình (sáng tác: Nguyễn Văn Chung, ca sĩ: Nguyễn Duyên Quỳnh)

* Ca khúc của năm

- Bắc Bling (Sáng tác: Tuấn Cry, ca sĩ: Hòa Minzy, nghệ sĩ Xuân Hinh, Tuấn Cry)

- Còn gì đẹp hơn (sáng tác và thể hiện: Nguyễn Hùng)

- Dù cho tận thế (vẫn yêu em) (nhạc: Nguyễn Phúc Thiện, lời: Nguyễn Phúc Thiện, Trấn Thành, ca sĩ: Erik)

- Phép màu (sáng tác: Nguyễn Quốc Hùng, ca sĩ: Nhóm MAYDAYs).

- Viết tiếp câu chuyện hòa bình (sáng tác: Nguyễn Văn Chung, ca sĩ: Nguyễn Duyên Quỳnh)

* Ca khúc nhạc phim được yêu thích

- Dù cho tận thế (vẫn yêu em) (nhạc: Nguyễn Phúc Thiện, lời: Nguyễn Phúc Thiện, Trấn Thành, ca sĩ: Erik, OST Bộ tứ báo thủ)

- Mặt trời trong bóng tối (nhạc: Hứa Kim Tuyền, N.T.M, lời: Hứa Kim Tuyền, Bùi Thạc Chuyên, ca sĩ: NSƯT Cao Minh, Lamoon, Saigon Choir, OST Địa đạo)

- Nỗi đau giữa hòa bình (sáng tác: Nguyễn Văn Chung, ca sĩ: Hòa Minzy, OST Mưa đỏ)

- Phép màu (sáng tác: Nguyễn Quốc Hùng, ca sĩ: Nhóm MAYDAYs, OST Đàn cá gỗ)

- Tiến hay lùi (sáng tác: Stilla D, Bùi Công Nam, Nguyễn Huỳnh Sơn, ca sĩ: Bùi Công Nam, Soobin, OST Nụ hôn bạc tỷ)

* Sự kết hợp xuất sắc

- Bắc Bling (Hòa Minzy, nghệ sĩ Xuân Hinh, Tuấn Cry)

- Cay (Khắc Hưng, Jimmy Nguyễn)

- Made in VietNam (DTAP, NSND Thanh Hoa, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi)

- Mục hạ vô nhân (Soobin, Binz, NSND Huỳnh Tú)

- Vườn hồng (J4RDIN, Dlight, Văn Mai Hương, Chi Pu, Hà Trần)

* Hòa âm phối khí

- Bắc Bling (Masew)

- Cay (Khắc Hưng)

- Mục hạ vô nhân (Tú Ngô)

- Phong nữ - Cô Đôi thượng ngàn (DươngK)

- Vườn hồng (2pillz)

* Nhà sản xuất của năm

- DTAP (album Made in VietNam)

- JustaTee (Em xinh say hi, Anh trai say hi 2025)

- Masew (Bắc Bling - Hòa Minzy)

- S.HUBE (album Giai nhân - Văn Mai Hương)

- SlimV (Soobin live concert: All - Rounder)

* MV của năm

- Bắc Bling (đạo diễn: Nhu Đặng, ca sĩ: Hòa Minzy, nghệ sĩ Xuân Hinh, ca sĩ Tuấn Cry)

- Dù cho tận thế (vẫn yêu em) (đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư, ca sĩ: Erik

- Made in VietNam (đạo diễn: Kawaii Tuấn Anh, ca sĩ: NSND Thanh Hoa, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi)

- Mục hạ vô nhân (đạo diễn: Phương Vũ, Hoàng Đăng, ca sĩ: Soobin, Binz, NSND Huỳnh Tú)

- Nỗi đau giữa hòa bình (đạo diễn: Nhu Đặng, ca sĩ: Hòa Minzy)

* Album của năm

- Dear Min - Min

- Giai nhân - Văn Mai Hương

- Giữa một vạn người - Phùng Khánh Linh

- Made in VietNam - DTAP

- Trap - Rhyder

- Xoay tròn - Hoàng Dũng

* Gương mặt mới xuất sắc

- 52Hz

- buitruonglinh

- Lamoon

- Lyhan

- Nguyễn Hùng

* Ca sĩ đột phá

- (S)Trong Trọng Hiếu

- Hương Tràm

- Min

- Phương Mỹ Chi

- Tùng Dương

* Nam Ca sĩ/Rapper của năm

- Đức Phúc

- Nguyễn Hùng

- Quang Hùng MasterD

- Soobin

- Tùng Dương

* Nữ ca sĩ/Rapper của năm

- Đông Nhi

- Hòa Minzy

- Min

- Phương Mỹ Chi

- Văn Mai Hương

Hoàng Dung