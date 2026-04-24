Hòa Minzy cùng bạn trai nghỉ dưỡng

Hòa Minzy cho biết hạnh phúc khi bạn trai quân nhân - Thăng Văn Cương - thu xếp được thời gian cùng gia đình có chuyến du lịch biển.

Ca sĩ đăng hình ảnh du lịch bên con trai cô và người yêu sáng 24/4, được khán giả yêu thích. Ca sĩ cho biết đại úy Thăng Văn Cương thuộc đơn vị trực chiến, chỉ tranh thủ bên bạn gái khi được nghỉ phép ít ỏi. Cô lên toàn bộ kế hoạch cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày. Cả hai cùng dậy sớm đón bình minh trên bãi biển ở Đà Nẵng.

Hòa Minzy cùng bạn trai ngắm bình minh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước đó, họ đến Huế, tham quan các địa điểm nổi tiếng như Đại Nội, lăng tự Đức, cung An Định.

Giữa tháng 4, ca sĩ bán căn hộ ở TP HCM để chuyển về Bắc Ninh sống, tiện chăm sóc con trai đang học ở đây đồng thời gần đơn vị bạn trai công tác, chuẩn bị cho việc xây dựng tổ ấm mới.

Hòa Minzy cùng bạn trai quân nhân ngắm bình minh Hòa Minzy và người yêu dạo biển Đà Nẵng. Video: Nhân vật cung cấp

Sau khi công khai mối quan hệ tình cảm với công chúng, Hòa Minzy thoải mái chia sẻ hình ảnh Thăng Văn Cương, gọi anh là "chồng". Theo ca sĩ, từ khi gắn bó với người yêu, cuộc sống của cô trở nên trọn vẹn, vừa theo đuổi đam mê nghệ thuật vừa vun đắp hạnh phúc riêng. Cô luôn tự nhủ cố gắng làm hậu phương vững chắc của bạn trai. Cả hai luôn động viên nhau trong công việc, tạo không gian riêng để phát triển sự nghiệp. Hòa Minzy dự định tổ chức hôn lễ vào cuối năm 2027.

Hôm 7/3, ca sĩ lần đầu nói về chuyện tình của cô sau bốn năm hẹn hò kín tiếng. Cô cho biết muốn gắn kết lâu dài với bạn trai vì sự chân thành. Gia đình hai bên đều là dân quê chân chất. Anh yêu thương con trai riêng của cô - bé Bo.

Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có các ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở Mai Vàng.

Hòa Minzy biểu diễn 'Bắc Bling' ở giải Cống Hiến Hòa Minzy diễn, nhảy "Bắc Bling" ở giải Cống Hiến 2025. Video: Ban tổ chức cung cấp

Năm 2025, Hòa Minzy hoạt động thành công khi đoạt nhiều giải thưởng với MV Bắc Bling như Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, MV của năm và Nghệ sĩ vì cộng đồng ở Mai Vàng, Ca sĩ của năm, MV và ca khúc của năm tại Làn Sóng Xanh, Ca sĩ của năm ở giải Cống Hiến. Tại Tinh hoa Việt, ca sĩ nhận giải MV của năm, Ca sĩ của năm. Cô cũng là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Hòa Minzy có 3,4 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Hoàng Dung