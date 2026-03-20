Hòa Minzy là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Ca sĩ Hòa Minzy cùng 9 bạn trẻ có thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học,... được bình chọn là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Trung ương Đoàn ngày 20/3 công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Đây là những thanh niên dưới 35 tuổi, có thành tích nổi bật thuộc các lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật.

10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Ảnh: BTC

Trong đó, ca sĩ Hòa Minzy - Nguyễn Thị Hòa là gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật.

Nữ ca sĩ 31 tuổi gây chú ý với "Bắc Bling" - MV cán mốc 200 triệu view (lượt xem) nhanh nhất lịch sử Vpop. Hòa Minzy cũng là ca sĩ duy nhất có 2 MV lọt top 1 thế giới trong năm.

Ngoài ra, cô tham gia nhiều dự án thiện nguyện, nhận giải thưởng Làn Sóng Xanh ở 7 hạng mục (nữ ca sĩ của năm, ca khúc của năm, MV của năm...), danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và nhiều giải thưởng khác.

Nghiên cứu khoa học là lĩnh vực duy nhất có 2 đại diện, là TS Phạm Anh Tuấn, Đại học Công nghệ Hoàng gia KTH (Thụy Điển) và TS Đặng Thị Lệ Hằng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

TS Tuấn, 35 tuổi, là nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực năng lượng, môi trường và cơ sở hạ tầng, với 50 công bố khoa học quốc tế trên tạp chí thuộc nhóm Q1, Q2.

Trong khi đó, TS Hằng, 33 tuổi, sở hữu 3 bằng độc quyền sáng chế quốc gia, có 46 công bố khoa học về lĩnh vực vật liệu y sinh.

Em Lê Kiến Thành, 19 tuổi, sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM, là gương mặt trẻ nhất năm nay, được vinh danh ở lĩnh vực Học tập. Nam sinh Gia Lai (Bình Định cũ) là người giành tấm huy chương vàng duy nhất của đội Việt Nam ở Olympic Tin học quốc tế năm 2025. Trước đó, em giành huy chương bạc Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương và nhiều giải thưởng khác.

Lĩnh vực Lao động sản xuất ghi nhận anh Nguyễn Chí Đông, 30 tuổi, làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Anh là người chủ trì phát triển nền tảng Dữ liệu lớn, Học máy và hệ thống số liệu thông minh GenBI, mang lại lợi nhuận hàng chục tỷ đồng, tiết kiệm chi phí mua sản phẩm ngoại cho Viettel và nhiều khách hàng. Anh Đông từng đoạt 11 giải thưởng uy tín trong nước, quốc tế về quản trị dữ liệu và điện toán đám mây.

Anh Phạm Chí Nhu, 35 tuổi, Giám đốc điều hành Coolmate, được vinh danh ở lĩnh vực Kinh doanh - Khởi nghiệp. Công ty của anh là một trong những startup tăng trưởng nhanh trong lĩnh vực thời trang tại Việt Nam, doanh thu năm 2025 đạt gần 1.000 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực Quốc phòng, Đại úy Đoàn Văn Chí, 29 tuổi, công tác tại Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, được vinh danh. Anh đã chủ động tham mưu, đề xuất xác minh, điều tra xử lý hơn 80 vụ việc có liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh quân đội. Đặc biệt, anh Chí trực tiếp đấu tranh thành công một chuyên án gián điệp, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, góp phần thực hiện bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa".

Với thành tích tham mưu xây dựng và triển khai công tác đấu tranh phòng ngừa, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật kinh tế, môi trường..., Đại úy Trần Quốc Khánh, 32 tuổi, công tác tại Công an tỉnh Phú Thọ, được vinh danh ở lĩnh vực An ninh trật tự.

Trong lĩnh vực Thể dục thể thao, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, 22 tuổi, thuộc CLB Công an Hà Nội, Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam, là gương mặt trẻ tiêu biểu. Năm qua, Đình Bắc cùng đồng đội giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33, vô địch giải bóng đá U23 ASEAN. Cá nhân anh giành danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2025.

Anh Mùa A Thi, 27 tuổi, Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên, được vinh danh ở lĩnh vực Hoạt động xã hội. Trong trận lũ quét hồi tháng 8 năm ngoái, anh Thi đã chủ động cảnh báo người dân, yêu cầu sơ tán khẩn cấp 21 hộ với khoảng 90 nhân khẩu đến nơi an toàn; được trao Huân chương Lao động hạng Nhất.

Năm nay, ban tổ chức giải thưởng nhận được 145 hồ sơ đề cử. 19 người được Hội đồng xét tặng giải thưởng chọn vào vòng bình chọn trực tuyến. Ngoài 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, 9 người được chọn là gương mặt trẻ triển vọng:

TT Họ và tên Lĩnh vực Đơn vị 1 Trần Minh Hoàng (sinh năm 2007) Học tập Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 2 Nguyễn Lương Thái Duy (sinh năm 2008) Học tập Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội 3 TS. Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh (sinh năm 1991) Nghiên cứu Khoa học Ngành Khoa học robot, Đại học Queensland (Australia) 4 Lê Thị Hồng (sinh năm 1991) Kinh doanh – Khởi nghiệp Giám đốc công ty TNHH In Nhật Hàn 5 Thiếu tá Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1993) Quốc phòng Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ -Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh. 6 Đại úy Nguyễn Hữu Dũng (sinh năm 1991) An ninh trật tự Tổ phòng chống tội phạm, Công an phường Cầu Giấy, Hà Nội 7 Vận động viên Nguyễn Thị Hương (sinh năm 2001) Thể dục Thể thao Đội tuyển Canoeing quốc gia Việt Nam 8 Ca sĩ Phương Mỹ Chi (sinh năm 2003) Văn hóa nghệ thuật Trường Đại học Swinburne/Chủ tịch/PMC Entertainment 9 Ca sĩ Nguyễn Đức Phúc (sinh năm 1996) Văn hóa nghệ thuật Ca sĩ tự do

Lễ tuyên dương dự kiến diễn ra vào tối 25/3. Các gương mặt trẻ tiêu biểu sẽ nhận bằng khen của Trung ương Đoàn, kỷ niệm chương giải thưởng và phần thưởng bằng tiền mặt.

