Hoa khôi Thu Hương làm mẫu áo dài

Nguyễn Thu Hương sinh năm 1979, quê Hà Nội. Cô đăng quang Hoa khôi Thể thao năm 1995, từng hoạt động sôi nổi trong làng mốt. Cô từng làm MC cho các chương trình Phụ nữ thế kỷ 21, Làm giàu không khó. Ngoài ra, Thu Hương còn tham gia đóng phim, từng được yêu thích với vai chính trong Cô thư ký xinh đẹp, lên sóng cách đây 26 năm. Năm 2011, cô thi Hoa hậu Quý bà thế giới, đoạt á hậu.

Cô và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam kết hôn năm 2005, có hai cậu con trai gồm Nam Khánh, 20 tuổi và Nam Anh, 17 tuổi. Năm 2025, con út của người đẹp gây chú ý khi tham gia giải đua xe F4 Đông Nam Á.