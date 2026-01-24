Con trai mê xe đua của Hoa khôi Thu Hương

Nam Anh vừa đỗ đại học Purdue, chuyên ngành Motorsports Engineering (kỹ thuật xe đua). Đây là một trong những đại học công lập hàng đầu tại Mỹ, nổi tiếng về các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và khoa học ứng dụng.
Thu Hương thấy tự hào khi con trai được phát triển niềm đam mê trong môi trường tốt. Trước đó, chị không đặt áp lực cho Nam Anh phải học giỏi mà rèn cho cậu thói quen ăn uống, tập luyện thể thao và sự chủ động trong mọi việc. "Tôi luôn dặn con đừng vì thành tích học tập mà quên việc chăm sóc sức khỏe của bản thân", người đẹp nói.
Khi còn đang học lớp 11 ở một trường quốc tế tại TP HCM, con trai Thu Hương thích tìm tòi, nghiên cứu, chế tạo xe đua, cải tiến tốc độ cho các loại xe hay làm thí nghiệm liên quan tới khí động học. Cậu mơ ước được làm việc trong các đội đua xe thể thao thế giới.
Nam Anh theo đuổi bộ môn đua xe vào tháng 12/2024 khi nhận được thư mời từ cuộc đua Go Kart tại Trường đua Đại Nam (Bình Dương) và đoạt giải nhất.
Sau khi được mẹ gợi ý, cậu đọc 400 trang sách về giám đốc kỹ thuật của các đội đua - Adrian Newey, người được gọi là thiên tài khí động học của F1. Nam Anh thích cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề của ông trong công việc và thần tượng kỹ sư này.
Năm 2024, con trai hoa khôi gia nhập BlackArts Racing - đội đua có trụ sở ở Hong Kong từng gặt hái nhiều thành công ở các giải F3, F4 khu vực châu Á - để tranh tài giải đua xe công thức 4 Đông Nam Á 2025.
Con trai Thu Hương luyện tập cho giải đua xe F4.
Cậu lọt vào top 3 chung cuộc, giành giải nhì tay đua trẻ tài năng.
Cuối năm ngoái, con trai hoa khôi tiếp tục tham gia đấu trường F4 Formula Trophy Abu Dhabi 2025 và lọt vào top 16. Trong các chặng đường thi đấu quốc tế, người thân, bố mẹ (phải) cậu luôn bên cạnh để đồng hành, hỗ trợ tinh thần.
Thu Hương cho biết trong ba năm qua, vợ chồng cô tập trung đầu tư cho tương lai của con. Bên cạnh lịch học tập tại trường quốc tế, hàng ngày Nam Anh dành vài tiếng luyện cùng đồng đội trên máy đua xe mô phỏng tại nhà.
Để đảm bảo sức khỏe, thể lực cho Nam Anh, hoa khôi cho con ăn uống theo chế độ của vận động viên đua xe với chất xơ, đạm thực vật, đạm động vật và tinh bột, xen kẽ trái cây các loại cho bữa phụ nhằm bổ sung vitamin, khoáng chất. Bên cạnh đó, cậu cũng được luyện tập tăng cơ bắp cùng huấn luyện viên.
Ngoài việc phát triển sự nghiệp thi đấu, con trai Thu Hương mong muốn đồng hành cùng FIA Việt Nam trong các chương trình xây dựng sân chơi motorsport an toàn, chuyên nghiệp cho giới trẻ.
Cậu thường tham gia các hoạt động giao lưu với mọi người về bộ môn đua xe tại TP HCM.
Theo hoa khôi, Nam Anh có tích cách giống bố, biết cách chăm sóc phụ nữ trong gia đình, quản lý công việc, suy nghĩ độc lập. "Tôi và chồng luôn trao đổi và thống nhất cách nuôi dạy con, trang bị kỹ năng tốt nhất cho Nam Anh tự tin bước vào cánh cửa đại học", Thu Hương nói.
Nam Anh là con trai thứ hai của doanh nhân Nguyễn Hoài Nam và Hoa khôi thể thao 1995 Nguyễn Thu Hương. Con trai đầu của họ là Nam Khánh, 19 tuổi, theo học ngành tài chính - kinh doanh.
Hoàng Dung
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp