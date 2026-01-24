Con trai mê xe đua của Hoa khôi Thu Hương

Nam Anh vừa đỗ đại học Purdue, chuyên ngành Motorsports Engineering (kỹ thuật xe đua). Đây là một trong những đại học công lập hàng đầu tại Mỹ, nổi tiếng về các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và khoa học ứng dụng.

Thu Hương thấy tự hào khi con trai được phát triển niềm đam mê trong môi trường tốt. Trước đó, chị không đặt áp lực cho Nam Anh phải học giỏi mà rèn cho cậu thói quen ăn uống, tập luyện thể thao và sự chủ động trong mọi việc. "Tôi luôn dặn con đừng vì thành tích học tập mà quên việc chăm sóc sức khỏe của bản thân", người đẹp nói.