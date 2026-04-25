Hoa khôi Thể thao Thu Hương làm mẫu áo dài

Nhà thiết kế Võ Việt Chung chọn Thu Hương làm "nàng thơ" của bộ sưu tập Hoàng hạc, ra mắt ngày 20/4. Những năm qua, Hoa khôi Thể thao 1995 ít hoạt động showbiz. Khi Võ Việt Chung gửi lời mời, Thu Hương đồng ý vì thích diện áo dài và phong cách của nhà mốt.
Người đẹp thể hiện 12 mẫu áo dài kết hợp chất liệu chirimen - lụa truyền thống cao cấp của Nhật Bản với lãnh Mỹ A.
30 năm qua, Võ Việt Chung theo đuổi việc gìn giữ loại vải nổi tiếng vùng đất Tân Châu (An Giang), dệt từ cây mặc nưa. Năm 2007, anh được UNESCO công nhận là người có công khôi phục, giữ gìn nét đẹp truyền thống qua trang phục áo dài.
Với chirimen, anh dành 20 năm để tìm hiểu, từng sử dụng trong một số bộ sưu tập trước đó. Theo Võ Việt Chung, nét đặc trưng của vải là kỹ thuật dệt, tạo nên bề mặt gợn sóng. Lụa có đặc tính mềm mại, độ rủ tự nhiên, kết hợp lãnh Mỹ A tạo nên chiều sâu cho trang phục.
Nhà thiết kế sử dụng họa tiết chim hạc chủ đạo với kỹ thuật dệt, thêu và đính đá thủ công. Ngoài ra, anh còn tái hiện một số thắng cảnh của Việt Nam, Nhật Bản trên phần tà nhằm thể hiện tinh thần giao thoa văn hóa.
Thu Hương tạo dáng với loạt áo dài gam màu nổi như đỏ, hồng, xanh, tôn da sáng.
Nhà mốt nhận xét hoa khôi toát lên vẻ đằm thắm, đúng tinh thần của bộ sưu tập.
Phần lớn thiết kế được thực hiện theo phom dáng truyền thống.
Võ Việt Chung tăng điểm nhấn bằng chi tiết xếp tầng hoặc thắt nơ cách điệu ở tay.
Stylist Nguyễn Quốc Thịnh nhận xét Hoa khôi Thu Hương giữ nét đẹp mặn mà sau nhiều năm nổi tiếng. Chuyên gia Ken Nguyễn chọn cách makeup và làm tóc tôn nét quý phái của người đẹp.
Bước vào tuổi U50, Thu Hương cho biết chú trọng tập luyện thể thao kết hợp chế độ ăn uống để cơ thể khỏe mạnh.
Thu Hương tập gym, chơi pickleball giữ dáng.
Nguyễn Thu Hương sinh năm 1979, quê Hà Nội. Cô đăng quang Hoa khôi Thể thao năm 1995, từng hoạt động sôi nổi trong làng mốt. Cô từng làm MC cho các chương trình Phụ nữ thế kỷ 21, Làm giàu không khó. Ngoài ra, Thu Hương còn tham gia đóng phim, từng được yêu thích với vai chính trong Cô thư ký xinh đẹp, lên sóng cách đây 26 năm. Năm 2011, cô thi Hoa hậu Quý bà thế giới, đoạt á hậu.
Cô và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam kết hôn năm 2005, có hai cậu con trai gồm Nam Khánh, 20 tuổi và Nam Anh, 17 tuổi. Năm 2025, con út của người đẹp gây chú ý khi tham gia giải đua xe F4 Đông Nam Á.
Thu Hương kể kỷ niệm sau đăng quang Hoa khôi Thể thao 1995, lúc ấy là sinh viên Khoa Báo chí, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội. Video: Ngọc Diệp TV
Tân Cao
Ảnh: Trịnh Quốc Huy