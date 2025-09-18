Hoa khôi nhảy cao Trung Quốc đáp trả lời chê bai ngoại hình

Trung QuốcNữ VĐV nhảy cao 23 tuổi Shao Yuqi đang trở thành tâm điểm mạng xã hội Trung Quốc, không chỉ bởi tài năng mà còn bởi ngoại hình nổi bật và cá tính mạnh mẽ.

Tại giải điền kinh vô địch Trung Quốc 2025 diễn ra đầu tháng 8, Shao - thành viên đội điền kinh tỉnh Hồ Bắc - xuất sắc vượt qua mức xà 1m90 để bảo vệ ngôi vô địch. Video màn thi đấu của cô được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 3 triệu lượt thích.

Shao Yuqi vô địch nhảy cao tại giải điền kinh Trung Quốc 2025 Shao Yuqi vô địch nhảy cao tại giải điền kinh Trung Quốc 2025.

Sinh ra trong một gia đình bình thường, Shao bén duyên với nhảy cao ngay từ tiểu học, khi cô dễ dàng vượt qua mức xà 1m trong một lần thử sức.

Dù vậy, VĐV nhảy cao Trung Quốc không tránh khỏi định kiến. "Ngày đó nhiều người nghĩ con gái đi theo thể thao sẽ phí cả đời, cùng lắm chỉ vào được một trường thể thao", cô nói.

Nhưng Shao may mắn nhận được sự ủng hộ vô điều kiện từ cha và sự động viên không ngừng từ HLV cấp 2. Song song với thể thao, Shao còn chứng minh năng lực học tập khi trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa - một trong những trường danh giá nhất Trung Quốc - vào năm 2020.

Shao Yuqi chinh phục mức xà khi thi đấu. Ảnh: Baidu

Khi danh tiếng ngày càng lớn, Shao cũng hứng chịu nhiều lời chê bai, từ việc thành tích chưa tiệm cận kỷ lục thế giới đến phong cách ăn mặc, trang điểm khi thi đấu. Thậm chí có ý kiến cực đoan cho rằng cô nên cắt tóc ngắn để tránh chạm xà.

Đáp lại, Shao khẳng định: "Đây là cơ thể của tôi và tôi quyết định cách thể hiện. Trên đường chạy, bạn phải mạnh mẽ và tự tin. Tôi muốn vừa xinh đẹp, vừa thi đấu hết mình - tại sao phải quan tâm người khác nghĩ gì?".

Shao xem đàn chị Wu Yanni - ngôi sao chạy vượt rào cũng từng hứng chỉ trích vì trang điểm đậm khi thi đấu - là hình mẫu. Cô nhấn mạnh: "Tôi đã vô địch quốc gia, Wu Yanni cũng là số một châu Á. Chúng tôi vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp".

Shao Yuqi thi đấu tại một giải điền kinh. Ảnh: Baidu

Phát biểu này nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng mạng. Một khán giả bình luận: "Vẻ đẹp không cần che giấu, sức mạnh không cần đánh đổi. Khi thể thao tôn vinh cả thành tích lẫn sự đa dạng trong biểu đạt cá nhân, đó mới là giá trị thật sự".

Hồng Duy (theo South China Morning Post)