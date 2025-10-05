Hoa hậu Yến Nhi bị phản ứng ở Miss Grand

Thái LanYến Nhi khiến khán giả tranh luận về khả năng tiếng Anh cùng các phát ngôn được cho thiếu tinh tế khi thi Miss Grand International 2025.

Ở vòng thi phỏng vấn hôm 3/10, Yến Nhi nhận câu hỏi "What is your hobby in your country?" (Ở quê hương, sở thích của bạn là gì?) của Chủ tịch cuộc thi - ông Nawat Itsaragrisil. Cô lúng túng khi lắng nghe nội dung, phải nhờ đến sự hỗ trợ của thí sinh xung quanh. Sau đó, hoa hậu cũng không có câu trả lời đi đúng trọng tâm. So với phần thể hiện trước đó tại cuộc thi trong nước, khả năng tiếng Anh của Yến Nhi bị nhận xét kém hơn.

Màn trả lời tiếng Anh của Yến Nhi tại Miss Grand International Phần trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh của Yến Nhi tại Miss Grand International 2025. Video: MGI

Tối cùng ngày, cô livestream để chia sẻ về hậu trường cùng fan. Yến Nhi cho biết nội dung cuộc trò chuyện diễn ra sau phần thi tài năng và các thí sinh không được biết trước. Người đẹp tự nhận không chuẩn bị nên đã hoàn thành không tốt phần giao lưu. Theo Yến Nhi, tiếng Anh của cô không tốt nhưng vẫn ở mức có thể giao tiếp. Cô hiểu nội dung ông Nawat đặt ra nhưng thiếu bình tĩnh nên chưa có sự thể hiện khiến bản thân và khán giả hài lòng.

Cô nhắc đến quá trình chuẩn bị cho cuộc thi: "Trước khi ra quốc tế, Nhi không biết tính chất cuộc thi như thế nào, tiêu chí là gì. Tôi chỉ biết thoải mái hết sức có thể. Tôi cũng thuộc top thí sinh nhỏ tuổi nhất". Với phát ngôn này, nhiều người cho rằng Yến Nhi thiếu tinh tế, chưa thể hiện sự nghiêm túc tại sân chơi quốc tế. "Việc tìm hiểu cuộc thi là điều cần làm trước tiên nhưng cô ấy lại không thực hiện, thử hỏi làm sao có sự tự tin và chiến lược phù hợp để chinh phục vương miện", khán giả Hoàng Duy nói.

Yến Nhi mặc tôn dáng trong một hoạt động ở chặng đầu cuộc thi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tối 4/10, Yến Nhi cho biết trong khoảnh khắc vội vã, cô có chia sẻ chưa trọn vẹn, khiến khán giả phiền lòng. "Tôi xin lỗi và cảm ơn mọi người đã góp ý, chỉ bảo, dành cho tôi sự quan tâm, động viên trong suốt thời gian qua", cô nói. Hoa hậu xem đây là bài học để tiến bộ, trưởng thành hơn. Yến Nhi mong khán giả không quay lưng mà tiếp tục ủng hộ mình tại cuộc thi trong những ngày tới.

Không lâu sau đó, Miss Grand Vietnam 2025 lại gây bàn tán. Qua video của bạn cùng phòng - người đẹp Tanzania, khán giả nghe được một đoạn hội thoại được cho là của Yến Nhi với người khác. Cô nhắc đến những cụm từ bị nhận xét thiếu chuẩn mực. Hiện phía Ý Nhi không giải thích thêm về các phát ngôn này.

Hoa hậu trải hơn một tuần tại cuộc thi, chưa nhận đánh giá cao tại các vòng thi phụ quan trọng. Yến Nhi không có mặt trong top 15 tài năng, hôm 3/10.

Hoa hậu Yến Nhi diễn trang phục truyền thống Thái Lan Yến Nhi diễn trang phục truyền thống Thái Lan tại họp báo cuộc thi hôm 2/10. Video: MGI

Người đẹp có hai tuần chuẩn bị cho cuộc thi sau đăng quang trong nước hôm 14/9. Cô tên đầy đủ Nguyễn Thị Yến Nhi, quê Đăk Lăk, cao 1,72 m, số đo ba vòng lần lượt là 81-64-92 cm. Hoa hậu hiện là sinh viên năm ba ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Đại Học Văn Hiến. Yến Nhi từng tham gia Miss Grand Vietnam 2024 nhưng dừng chân ở top 15.

Miss Grand International (MGI) thành lập năm 2013 do ông Nawat Itsaragrisil, người Thái Lan đứng đầu, hướng tới mục tiêu lan tỏa thông điệp hòa bình, kêu gọi chấm dứt chiến tranh, bạo lực. Cuộc thi diễn ra thường niên, luân phiên tại nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, Miss Grand từng diễn ra hai lần vào các năm 2017 (Kiên Giang) và 2023 (TP HCM). Người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên đoạt vương miện vào năm 2021 ở Thái Lan.

Qua 12 mùa, cuộc thi gây chú ý với fan sắc đẹp, hút lượng thí sinh lớn khắp nơi trên thế giới tham gia. Tuy nhiên, sân chơi cũng vướng nhiều ồn ào như để xảy ra mâu thuẫn với giám đốc quốc gia của các nước giữ bản quyền, hay ông Nawat Itsaragrisil - người đứng đầu - thường tạo tranh luận quanh phát ngôn liên quan thí sinh, hậu trường. Hồi tháng 5, đương kim hoa hậu Rachel Gupta, người Ấn Độ, từ bỏ vương miện do mâu thuẫn với tổ chức MGI. Ban tổ chức sau đó đưa Christine Juliane Opiaza - người Philippines, từng đoạt á hậu 1 Miss Grand International 2024 - thay thế vị trí của Rachel Gupta.

Mùa thi năm nay diễn ra ở Thái Lan, 67 thí sinh khắp thế giới tham gia. Họ sẽ trải qua các thử thách khác như trình diễn áo tắm, trang phục dân tộc, phỏng vấn kín trước khi bước vào chung kết vào ngày 18/10.

Tân Cao