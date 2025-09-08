Hoa hậu Thùy Tiên né trách nhiệm nhưng vẫn sụp đổ

Khi có scandal về 'quảng cáo lố' thực phẩm chức năng, thuốc, nhiều người thường nói rằng 'chỉ hợp tác quảng cáo, không liên quan đến sản phẩm'.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, thay vì trực tiếp ký hợp đồng với vai trò cổ đông, lại nhờ người khác đứng ra ký kết để tránh bị ràng buộc về trách nhiệm pháp lý cũng như bảo toàn hình ảnh cá nhân.

Trong thế giới giải trí, hình ảnh chính là tài sản lớn nhất. Một hoa hậu, ca sĩ hay diễn viên có thể mất hàng năm trời để xây dựng thương hiệu cá nhân, nhưng chỉ cần một scandal nhỏ liên quan đến sản phẩm, thương hiệu hoặc phát ngôn sai lầm, tất cả có thể sụp đổ trong phút chốc.

Với Thùy Tiên, một người từng gây được thiện cảm vì sự gần gũi, hoạt động thiện nguyện, việc giữ gìn hình ảnh lại càng quan trọng. Có thể Thùy Tiên cho rằng việc nhờ người khác ký hợp đồng thay sẽ giúp mình giữ khoảng cách an toàn, tránh bị cuốn vào các tranh chấp nếu sản phẩm có vấn đề.

Đây là tâm lý dễ hiểu, nhất là khi không thiếu những tiền lệ: Nghệ sĩ bị gọi tên khi quảng cáo thực phẩm chức năng chưa được kiểm chứng, hay gương mặt đại diện bị chỉ trích nặng nề vì sản phẩm liên quan đến sức khỏe.

Nhưng thực tế, hình ảnh của cô hoa hậu này vẫn gắn liền với thương hiệu, vẫn xuất hiện trong quảng bá, và khán giả vẫn ngầm hiểu rằng "hoa hậu Thùy Tiên đứng sau sản phẩm này". Điều đó khiến cách làm này trở nên nửa vời: về mặt giấy tờ, cô không liên quan, nhưng về mặt thực tế, cô vẫn là người chịu ảnh hưởng đầu tiên khi có khủng hoảng xảy ra.

Công chúng không chỉ mong đợi người nổi tiếng giữ gìn hình ảnh đẹp, mà còn mong họ minh bạch, dám chịu trách nhiệm với những gì mình tham gia. Khi chọn cách né tránh, vô hình trung, hình ảnh "chịu trách nhiệm, dám làm dám chịu" mà người hâm mộ thường kỳ vọng bị lung lay.

Một hợp đồng quảng cáo không đơn thuần chỉ là vấn đề kinh doanh. Đằng sau nó là niềm tin của hàng triệu người tiêu dùng. Khi một ngôi sao đứng ra làm đại diện cho sản phẩm, công chúng thường mặc định rằng sản phẩm đó an toàn, chất lượng và đáng tin cậy. Vì thế, nếu sản phẩm có vấn đề, người nổi tiếng cũng phải chia sẻ, thậm chí chịu trách nhiệm.

Nhìn chung, công chúng không quan tâm ai ký hợp đồng, họ chỉ nhìn thấy ai xuất hiện trong quảng cáo. Câu chuyện này không chỉ dành riêng cho hoa hậu Thùy Tiên, mà còn là lời nhắc nhở cho toàn bộ giới ca sĩ, diễn viên. Trong một môi trường mà khán giả ngày càng khắt khe, việc né tránh trách nhiệm sẽ tạo ra phản ứng ngược.

Người hâm mộ mong muốn nhìn thấy ở thần tượng của mình sự trung thực, minh bạch và bản lĩnh đối diện với cả cơ hội lẫn rủi ro. Thay vì chỉ tập trung vào việc giữ hình ảnh trước mắt, nghệ sĩ nên cân nhắc dài hạn: sự minh bạch và trách nhiệm mới chính là "vốn liếng" bền vững.

Showbiz Việt Nam từng chứng kiến không ít vụ việc nghệ sĩ bị chỉ trích dữ dội vì quảng cáo sản phẩm không rõ nguồn gốc. Điểm chung của các scandal này là: nghệ sĩ đều biện minh rằng mình chỉ "hợp tác quảng cáo" chứ không liên quan đến sản phẩm. Tuy nhiên, lời biện minh ấy không đủ thuyết phục, và đa phần khán giả đều thất vọng.

Việc Hoa hậu Thùy Tiên nhờ người khác ký hợp đồng quảng cáo thay mình để tránh ràng buộc trách nhiệm, đã đặt ra thách thức buộc giới showbiz Việt phải dám chịu trách nhiệm khi tham gia quảng cáo một sản phẩm nào đó, nhất là liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người.

Trong một xã hội đề cao tính minh bạch, người nổi tiếng không chỉ cần đẹp trên sân khấu, mà còn cần "đẹp" trong cách ứng xử với cộng đồng và trách nhiệm với sản phẩm mình đại diện.

Bởi lẽ, hình ảnh có thể được giữ bằng sự khéo léo, nhưng niềm tin thì chỉ được bồi đắp bằng sự chân thành và minh bạch.

Nguyễn Mai