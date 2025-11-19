Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs bị phạt 2 năm tù

Tòa xác định Hoa hậu Thùy Tiên cùng hai KOL Hằng Du Mục và Quang Link Vlogs đã lợi dụng mình là người nổi tiếng để quảng cáo công dụng kẹo Kera sai sự thật, thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng.

Chiều 19/11, Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên); Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - CER); Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) bị TAND TP HC tuyên phạt mức án 2 năm tù về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CER) và Lê Thành Công (Thành viên HĐQT) lĩnh 3 năm 3 tháng tù về cùng tội danh.

Ngoài ra, tòa phạt bổ sung mỗi bị cáo số tiền 50 triệu đồng.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, làm mất niềm tin người tiêu dùng. Các bị cáo là người có đủ nhận thức nhưng với động cơ tư lợi, bất chấp việc chất lượng sản phẩm không đúng quảng cáo nhưng vẫn rao bán; phạm tội với lỗi cố ý, thu lợi số tiền lớn... nên cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, tòa cũng ghi nhận các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, tích cực phối hợp giải quyết vụ án và có nhiều đóng góp cho xã hội, đã khắc phục một phần hậu quả... do đó mức án được áp dụng vừa đảm bảo xử lý đúng luật vừa thể hiện khoan hồng.

Bản án xác định, thực phẩm kẹo bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera) là sản phẩm của Thùy Tiên cùng các cổ đông của Công ty CER cùng lên ý tưởng hợp tác.

Các bị cáo thống nhất kịch bản Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục sẽ chịu trách nhiệm quay video, livestream giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội. Cá nhân hoa hậu Thùy Tiên nhận thêm phần việc đại diện hình ảnh cho hãng và tham gia sự kiện, hoạt động thiện nguyện của công ty.

Quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất, Thùy Tiên và nhóm Chị Em Rọt dù là chủ sở hữu song không quan tâm đến chất lượng, thành phần. Các bị cáo dù biết hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo Kera chỉ 0,935%, không đủ bổ sung chất xơ cho người kén rau; không rõ nguồn gốc nguyên liệu, không có vùng trồng đạt chuẩn VietGAP hay căn cứ khoa học cho tuyên bố "1 viên kẹo bằng một đĩa rau", doanh nghiệp vẫn tự công bố sản phẩm chứa 10 loại bột rau củ chiếm 28,13%.

Từ ngày 12/12/2024 đến 16/1/2025, nhóm này có 6 buổi livestream quảng cáo sản phẩm, trong đó Thùy Tiên tham gia ba buổi, thổi phồng công dụng của loại kẹo này; đưa thông tin sai sự thật về nguồn gốc nguyên liệu, hàm lượng chất xơ, khẳng định "một viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc", "không ăn rau thì đã có Kera", và "mỗi viên chứa 10 loại rau củ cùng vitamin bổ sung chất xơ". Trong hai tháng quảng cáo, CER đã bán được 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về 17,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính 12,4 tỷ đồng.

Kết quả giám định kết luận thành phần kẹo Kera không có 10 loại bột rau củ, quả như công bố trên nhãn và bản tự công bố của công ty mà có chứa sorbitol với hàm lượng trung bình 33,8% - hoạt chất nhuận tràng có thể gây tiêu chảy, đau bụng và chống chỉ định với người tắc nghẽn đường mật - nhưng không được ghi trên nhãn.

Hoa hậu Thùy Tiên sau khi nói lời sau cùng. Ảnh: Quỳnh Trần

Thùy Tiên, Quang Linh xin lỗi khách hàng

Trước đó, khi nói lời sau cùng, Thùy Tiên gửi lời xin lỗi sâu sắc tới khách hàng và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho tất cả cổ đông Công ty Chị Em Rọt. Cô nói tất cả mọi người đều thực hiện dự án với mục đích tốt đẹp nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Song, quá trình triển khai kiến thức còn non nớt và nhiều thiếu sót, dẫn đến sai phạm. "Đây là bài học lớn cho bản thân và các bị cáo khác", Tiến nói.

Với Quang Linh, bị cáo nói "rất ăn năn" về việc làm sai trái của mình. Bản thân bị cáo là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội nhưng đã phát ngôn sai sự thật khiến khách hàng tin tưởng mua sản phẩm. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến khách hàng và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được về với gia đình và thực hiện nhiều công việc có ích cho xã hội.

Hằng Du Mục khóc khi nhắc tới hai con nhỏ

Cũng bày tỏ ăn năn, Hằng Du Mục thừa nhận hành vi thiếu trách nhiệm, tắc trách của bản thân dẫn đến hậu quả ngày hôm nay. Bị cáo gửi lời xin lỗi sâu sắc tới khách hàng và mong các KOL khác trước khi quảng cáo sản phẩm cần kiểm chứng thông tin do nhà sản xuất cung cấp.

Bị cáo Hằng Du Mục tại tòa chiều nay. Ảnh: Quỳnh Trần

Khi nhắc đến 2 con nhỏ, cô nghẹn giọng nói mình là mẹ đơn thân đang nuôi hai con nhỏ. Sau khi cô bị bắt, con Trong đó con út mới một tuổi rơi vào tình trạng khủng hoảng do thiếu sữa mẹ và không quen uống sữa ngoài. "Trong suốt hơn 7 tháng bị tạm giam bị cáo chỉ được gặp con một lần", Hằng bật khóc và nói thêm rằng các con bị cáo phải thay đổi chỗ ở liên tục do bị quấy rối và phải nhờ can thiệp của cơ quan chức năng.

Bị cáo lo ngại về sức khỏe và tâm lý các con bị ảnh hưởng, nên mong xem xét để sớm được trở về để chăm sóc con và tiếp tục hỗ trợ gần 1.000 em nhỏ vùng cao cô nhận nâng đỡ trong nhiều năm qua để các con được học tập.

Các bị cáo Lê Thành Công, Lê Tuấn Linh cũng tỏ ra hối hận, xin lỗi các khách hàng đã tin tưởng sản phẩm, xin lỗi người thân về sai lầm của mình. Họ mong tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

Có vai trò là người sản xuất kẹo Kero cho Công ty CER, Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Asia Life) và một số người bị cáo buộc Sản xuất hàng giả là thực phẩm. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định tách hành vi để tiếp tục điều tra, xử lý do cần thêm thời gian.

Hải Duyên