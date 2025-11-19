Hoa hậu Thùy Tiên: 'Đây là bài học lớn trong đời bị cáo'

TP HCMHoa hậu Thùy Tiên nói đã nhận thức được việc quảng cáo sai về kẹo Kera gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và xem đây là bài học lớn trong đời mình.

Trưa 19/11, trả lời HĐXX về vai trò của mình trong việc tham gia kinh doanh kẹo rau củ Kera, Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên) thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng nêu.

Thùy Tiên bị cáo buộc cùng nhiều người góp vốn vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt để sản xuất kinh doanh kẹo rau củ Kera. Cô cùng hai KOL Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục quay các video quảng cáo thổi phồng công dụng của Kera trên Facebook và TikTok "KERA VIETNAM" do công ty quản lý.

Kết quả giám định cho thấy mẫu sản phẩm không phát hiện 10 loại bột rau, củ, quả như công bố trên nhãn và bản tự công bố của công ty. Ngược lại, mẫu có chứa sorbitol với hàm lượng trung bình 33,8% - hoạt chất nhuận tràng có thể gây tiêu chảy, đau bụng và chống chỉ định với người tắc nghẽn đường mật - nhưng không được ghi trên nhãn.

Hoa hậu Thùy Tiên trả lời thẩm vấn. Ảnh: Quỳnh Trần

Trả lời thẩm vấn về quá trình tham gia vào việc kinh doanh kẹo rau củ này, Thùy Tiên cho biết ban đầu được Lê Thành Công (cổ đông sáng lập Công ty Chị Em Rọt) mời tham gia với vai trò là người đại diện, quảng cáo sản phẩm. Về sau, cô thấy dự án này "rất hay và có nhiều ý tưởng phát triển kinh doanh" nên muốn tham gia sâu vào việc điều hành. Bị cáo đã đề nghị được hưởng 25% lợi nhuận trên doanh số bán hàng, còn số tiền góp vốn thì chưa bàn tới nên thực tế chưa đóng.

Khi bị hỏi suy nghĩ gì lúc biết kết quả giám định kẹo Kera, Tiên nói "rất bất ngờ". "Bản thân bị cáo, ba của bị cáo cũng trực tiếp sử dụng sản phẩm này vì bị cáo không biết ăn rau. Đây là bài học rất lớn trong cuộc đời và bị cáo mong đây cũng là bài học cho tất cả mọi người", cô nói.

Thùy Tiên cho biết thêm, cô không trực tiếp bán hàng, chỉ xuất hiện với vai trò là đại diện nhãn hàng nhưng có gắn giỏ hàng trên trang cá nhân để bán sản phẩn và được công ty chia 6,8 triệu đồng tiền hoa hồng bán hàng. Sau khi sự việc xảy ra, cô đã tác động gia đình nộp 3,2 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả vụ án, dựa trên tỷ lệ cổ phần.

"Bị cáo biết việc mình quảng cáo sai sự thật ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của người tiêu dùng. Nếu biết chất lượng sản phẩm như thế bị cáo không bao giờ thực hiện vì bị đã rất khó khăn để xây dựng uy tín cá nhân", Tiên nói.

Tiếp đó, Thùy Tiên khai thêm, cuối tháng 2/2025, khi xuất hiện tranh luận trên mạng xã hội về hàm lượng chất xơ trong sản phẩm, cô đã đề nghị Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt) ký hợp đồng với công ty quản lý của mình (Công ty Sen Vàng) hợp đồng quảng cáo khống với ngày hiệu lực 5/12/2024 - trước thời điểm Tiên thực hiện quảng cáo trên Facebook - để chính thức loại bỏ vai trò của mình với tư cách là cổ đông.

Theo hợp đồng này, Thùy Tiên chỉ còn vai trò quảng bá sản phẩm kẹo rau của Công ty Chị Em Rọt. Khi tòa hỏi về người tư vấn việc ký hợp đồng, Tiên cho biết có nhiều người tham vấn nhưng không nhớ cụ thể.

Tòa nhận định công ty quản lý và những người tư vấn có thể phải chịu trách nhiệm về hành vi che giấu sai phạm.

Bị cáo Phạm Quang Linh tại tòa. Ảnh: Quỳnh Trần

Là người bị xét hỏi sau cùng, KOL Quang Linh thừa nhận bán hàng, quảng cáo không đúng sự thật, đồng thời thừa nhận bản thân không hiểu rõ về chất xơ mà chỉ nghe thông tin từ các cổ đông khác. Sau khi vụ việc xảy ra, Quang Linh đã tác động gia đình nộp lại 1,2 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả.

Theo cáo buộc, kết quả giám định xác định 100 g kẹo chỉ có 0,51 g chất xơ, không phát hiện 10 loại bột rau củ, thay vào đó chứa 33,8% sorbitol – chất nhuận tràng không ghi nhãn. Hai tháng bán hàng, công ty thu 17,5 tỷ đồng, bị cáo buộc thu lợi bất chính 12,4 tỷ.

Trong vụ án này, Thùy Tiên, Quang Linh cùng Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - CER) và hai người khác bị xét xử về tội Lừa dối khách hàngtheo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Có vai trò là người sản xuất, Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Asia Life) và một số người bị cáo buộc Sản xuất hàng giả là thực phẩm. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định tách hành vi để tiếp tục điều tra, xử lý do cần thêm thời gian.

Hải Duyên