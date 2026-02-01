Hoa hậu Thanh Thủy theo mốt khoe nội y

Hoa hậu Thanh Thủy phối đầm xuyên thấu cùng corset theo mốt khoe nội y lên thảm đỏ, nhận cả lời khen lẫn chê.

Là khách mời dự sự kiện và trao cúp cho một hạng mục của Làn Sóng Xanh tối 30/1 ở TP HCM, Thanh Thủy diện đầm của nhà thiết kế Đỗ Long. Trang phục gam màu tím đậm, chất liệu thun cao cấp với độ co giãn và rũ, được xử lý theo kỹ thuật draping nhằm tạo chuyển động dọc thân váy. Điểm nhấn là phần eo với cấu trúc corset lộ khung (visible boning) đặt bên trong lớp vải xuyên thấu.

Thanh Thủy trên thảm đỏ.

Nhà thiết kế Đỗ Long cho biết sáng tạo trang phục theo tinh thần nổi loạn, quyến rũ cổ điển. Theo anh, xu hướng kết hợp váy xuyên thấu với corset nổi lên gần đây, được nhiều nhà mốt thế giới thực hiện, loạt sao quốc tế lăng xê tại nhiều sự kiện, sân khấu.

Thanh Thủy gây bàn tán khi mặc xuyên thấu lên thảm đỏ Hoa hậu tạo dáng ở hậu trường.

Với bộ đầm của Thanh Thủy, êkíp đã có sự chỉnh sửa ở phần hông và eo, không kéo xuống quá sâu so với bản gốc, nhằm hạn chế mức độ sexy theo mong muốn của hoa hậu. Khi thử đồ, người đẹp và stylist cũng tính toán, lường trước các tình huống để không gây phản cảm khi xuất hiện.

Dù vậy, khi Thanh Thủy tạo dáng trên thảm đỏ, dưới ánh đèn flash, chi tiết corset lộ rõ, tương phản với màu vải bên ngoài. Một số khoảnh khắc của cô được cho thiếu tinh tế. Nhiều bình luận cho rằng lựa chọn của người đẹp chưa phù hợp để diện tại chương trình cần sự trang trọng.

Ở góc chụp khác ở hậu trường với cách điều chỉnh ánh sáng thích hợp, trang phục được nhận xét phù hợp vóc dáng của Thanh Thủy.

Đỗ Long cho biết nhiều năm theo đuổi thiết kế trang phục gợi cảm, anh hiểu tính chất của phong cách, khó tránh khỏi ý kiến trái chiều. "Mỗi người sẽ có gu cảm nhận khác nhau. Tôi sẵn sàng đón nhận mọi khen chê", anh nói.

Theo bài viết trên Vogue India hồi tháng 11/2025, mặc váy trong suốt để lộ corset, nội y là mốt táo bạo, có thể gây ấn tượng nếu thực hiện khéo léo. Cách mặc này thể hiện quyền lực, phong cách riêng. Tuy nhiên, ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm cũng mong manh, đòi hỏi sự phối đồ kỹ lưỡng.

Thanh Thủy tên đầy đủ là Huỳnh Thị Thanh Thủy, 24 tuổi, cao 1,76 m, quê Đà Nẵng. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, cô đoạt danh hiệu hoa khôi Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Đà Nẵng, á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch năm 2021.

Cô đăng quang Miss International hồi tháng 11/2024 ở Nhật Bản, là người đẹp Việt đầu tiên chiến thắng tại sân chơi có tuổi đời hơn 60 năm. Cuối năm 2024, cô thắng danh hiệu Mỹ nhân của năm tại giải thưởng Ngôi sao của năm do chuyên trang Ngôi Sao tổ chức. Hiện Thanh Thủy làm đại sứ các thương hiệu, người mẫu thời trang, lấn sân diễn xuất.

Nhà thiết kế Đỗ Long 42 tuổi, quê TP HCM. Anh từng học ngành kỹ sư xây dựng nhưng thấy không hợp, dần chuyển sang thời trang. Anh theo đuổi phong cách thiết kế thiên về gợi cảm với đường cắt xẻ táo bạo, kỹ thuật đính kết thủ công. Anh tổ chức show thường niên từ năm 2018 đến 2025, quy tụ nhiều sao trong giới showbiz.

Các mỹ nhân như Ngọc Trinh, Kỳ Duyên, Minh Triệu, Lý Nhã Kỳ, Chi Pu từng là "nàng thơ" của nhà thiết kế. Trang phục của Đỗ Long còn chinh phục nhiều ngôi sao quốc tế như "Mỹ nhân sexy nhất thế giới" Teyana Taylor, ca sĩ Rita Ora, Kali Uchis, diễn viên Julia Butters.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp