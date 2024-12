Hoa hậu Thanh Thủy là 'Mỹ nhân của năm' 2024

TP HCMMiss International Thanh Thủy, 22 tuổi, vượt hoa hậu Kỳ Duyên, diễn viên Phương Anh Đào để đoạt danh hiệu "Mỹ nhân của năm", ở gala "Ngôi sao của năm" 2024.

Trên sân khấu nhận danh hiệu, hoa hậu phát biểu: "Giải thưởng là động lực giúp tôi nỗ lực, cống hiến nhiều hơn nữa, để biến nhiệm kỳ của Miss International đến từ Việt Nam rực rỡ hơn nữa". Kết thúc bài phát biểu, cô tung hứng lời chào bằng tiếng Nhật, cảm ơn khán giả đã luôn ủng hộ cô trên từng chặng đường. Người đẹp mới đoạt vương miện Miss International hôm 12/11 ở Nhật Bản, góp phần thăng hạng nhan sắc Việt tại các cuộc thi quốc tế.

Ngoài sắc vóc, cô gây chú ý khi triển khai dự án cộng đồng, mang nước sạch đến cho người có hoàn cảnh khó khăn ở miền Tây.

Cô tên đầy đủ Huỳnh Thị Thanh Thủy, cao 1,76 m, quê Đà Nẵng. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, cô đoạt danh hiệu hoa khôi Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Đà Nẵng, á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch năm 2021.

Thanh Thủy nhận giải Mỹ nhân của năm.

Trở lại sau 10 năm, giải Mỹ nam của năm thu hút sự quan tâm của khán giả. Hùng Huỳnh chiến thắng với 2,4 triệu lượt bình chọn, con số kỷ lục trong chương trình. Khi lên nhận giải, anh được hàng trăm fan cổ vũ.

Anh rưng rưng phát biểu: "Tôi vinh dự, cảm động khi nhận giải đầu tiên trong sự nghiệp. Đây là khoảnh khắc tôi không bao giờ quên và sẽ luôn nhớ mãi. Đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là sự nhắc nhở, để tôi luôn nỗ lực trong hành trình chinh phục ước mơ của mình. Không có con đường tắt nào đi đến thành công, chỉ có sự kiên trì mới có thể giúp những nghệ sĩ trẻ như tiến xa trên con đường này". Anh cảm ơn gia đình, fan, ban tổ chức chương trình Anh trai say hi đã cho mình cơ hội thể hiện bản thân. Các fan đến cổ vũ anh liên tục hô: "Hùng Huỳnh đừng khóc".

Hùng Huỳnh nhận giải Mỹ nam của năm.

Hùng Huỳnh, 25 tuổi, quê Đồng Nai. Anh đam mê âm nhạc từ nhỏ, từng cover nhiều bài nhảy của các nhóm Kpop. Năm 2023, ca sĩ tham gia showAsia Super Young tại Trung Quốc, đứng thứ 17 trong số 60 thí sinh. Dù có cơ hội hoạt động ở nước ngoài, anh cho biết muốn về nước lập nghiệp. Khi tham gia Anh trai say hi, ca sĩ gây chú ý với loạt hit, như I'm Thinking About You, Đầu đội sừng, 10/10. Từ ca sĩ ít tên tuổi, Hùng Huỳnh hiện là gương mặt tiềm năng của showbiz Việt. Fanclub của anh có 50.000 người đăng ký tham gia.

Phương Oanh và hai con Jimmy, Jenny nhận giải Hot Mom & Kid. Diễn viên cho biết đi một đôi giày thấp để đưa hai con đi thảm đỏ, cùng nhận giải nhưng hai em bé phải về trước do quấy khóc vì mọc răng. "Tôi vinh dự và xúc động khi được nhận giải thưởng đầy yêu thương, dành cho những người mẹ, người bố và các em nhỏ. Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 20 năm Ngôi Sao, tôi xin cảm ơn đội ngũ trang đã luôn chân thành, yêu thương và đầy tử tế. Chúc Ngôi Sao sẽ luôn lấp lánh như cái tên của mình", cô phát biểu.

Quang Hùng MasterD - người được trao giải Anh trai tài năng - không thể có mặt ở sự kiện. Anh gửi video cảm ơn: "Tôi vui, cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì nhận cúp sau 10 năm làm nghề, tôi được cầm chiếc cúp trên tay. Tôi xin hứa sẽ cố gắng để âm nhạc của mình hay và phát triển hơn nữa. Mong mọi người sẽ luôn theo dõi tôi".

Nghệ sĩ cũng là một trong những gương mặt gây chú ý sau show Anh trai say hi, với khả năng hát, nhảy, sáng tác. Anh có nhiều hit nổi tiếng ở các nước như Thái Lan, Lào, Myanmar, Trung Quốc như Dễ đến dễ đi, Thủy triều. Anh đoạt giải Nghệ sĩ trẻ triển vọng ở Asia Top Awards tại Thái Lan vào tháng 3.