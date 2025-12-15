Hoa hậu Jamaica ngồi xe lăn về nước

Hoa hậu Jamaica Gabrielle Henry ngồi xe lăn về nước sau một gần tháng nằm viện ở Thái Lan do cú ngã nghiêm trọng tại Miss Universe.

Ngày 14/12, nhiều trang tin quốc tế cho biết Gabrielle Henry xuất viện sau gần một tháng nằm trong phòng hồi sức đặc biệt (ICU) của bệnh viện Paolo Rangsit, Bangkok. Theo trang El Siglo de Torreón, cô về nước cùng mẹ, chị gái và đội ngũ y tế. Tại sân bay quốc tế Norman Manley ở quê nhà, người đẹp được bố, cố vấn pháp lý Marc Ramsay và hai đại diện cuộc thi Miss Universe Jamaica đón.

Hoa hậu Jamaica - Gabrielle Henry - ngồi xe lăn trên đường về nước. Ảnh: X/@JLMNoticias

Gabrielle Henry được cho tiếp tục điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô Kingston. Cô sẽ tham gia vật lý trị liệu, kiểm tra sức khỏe định kỳ dưới sự theo dõi của các bác sĩ thần kinh và nhiều chuyên gia khác. Dù Gabrielle chưa bình phục hoàn toàn, việc cô xuất viện được truyền thông quốc tế và người hâm mộ xem là tin tốt.

Tai nạn xảy ra trong phần thi trình diễn váy dạ hội, ở vòng bán kết tối 19/11 tại Bangkok. Khi đang sải bước trên sân khấu, Gabrielle Henry bước hụt và ngã từ bục xuống sàn. Êkíp và nhân viên y tế nhanh chóng có mặt, đưa cô lên cáng cứu thương để đưa tới bệnh viện.

Hoa hậu Jamaica cấp cứu vì ngã trên sân khấu Miss Universe Thí sinh Gabrielle Henry gặp sự cố tại đêm thi. Hình ảnh có thể gây khó chịu, độc giả cân nhắc khi xem.

Vài ngày sau đó, đại diện Miss Universe Jamaica thông báo cô phải vào phòng hồi sức đặc biệt do tình trạng không ổn như mong đợi. Hôm 9/12, tổ chức Miss Universe (MUO) lần đầu công bố bệnh án, cho biết cú ngã khiến cô xuất huyết não dẫn đến mất ý thức, gãy xương, rách mặt và nhiều chấn thương khác.

Cũng theo thông cáo, MUO chi trả các khoản phí điều trị trong thời gian Miss Jamaica nằm viện tại Thái Lan, hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho mẹ và chị gái của Gabrielle trong thời gian họ ở đây chăm sóc cô. Ban tổ chức cũng tài trợ chuyến bay hồi hương có đội ngũ y tế theo cùng, cam kết chi trả các khoản điều trị phát sinh trong tương lai.

Miss Universe Jamaica trong sự kiện tại Thái Lan. Ảnh: MU

Gabrielle Henry, 28 tuổi, đăng quang Miss Universe Jamaica hồi tháng 8. Cô hiện là bác sĩ chuyên ngành nhãn khoa, làm việc tại ‎University Hospital of the West Indies (UWI), Jamaica. Ngoài ra, cô là một nhà hoạt động xã hội, điều hành quỹ See Me Foundation, hỗ trợ người khiếm thị và giảm thị lực. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông quê nhà, Gabrielle nhấn mạnh rằng nếu chiến thắng cuộc thi sẽ dùng sức ảnh hưởng để thúc đẩy giáo dục, y tế và trao quyền cho thanh niên tại Jamaica.

Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong những cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng. Những năm gần đây, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ. Từ năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ dự thi.

Năm nay, mùa thi mang chủ đề Beyond the Crown-Không chỉ là vương miện. Hoa hậu là đại diện từ Mexico - Fátima Bosch, 20 tuổi, Á hậu 1 là Praveenar Singh, 29 tuổi, người Thái Lan. Á hậu 2, 3 và 4 lần lượt là Stephany Abasali (25 tuổi, người Venezuela), Ahtisa Manalo (28 tuổi, người Philippines), Olivia Yacé (27 tuổi, người Bờ Biển Ngà).

Phương Thảo (theo El Imparcial, El Siglo de Torreón)