Hoa hậu Jamaica chưa hồi phục sau cú ngã ở Miss Universe

Thái LanHoa hậu Jamaica - Gabrielle Henry - chưa có dấu hiệu hồi phục, vẫn ở phòng hồi sức cấp cứu (ICU) sau cú ngã từ sân khấu Miss Universe.

Trên Instagram Story ngày 21/11, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica (MU Jamaica) cho biết mẹ và chị của Gabrielle Henry túc trực bên cô trong bệnh viện Paolo Rangsit. Theo chị cô, tình trạng của người đẹp "không ổn" như mong đợi, các bác sĩ tiếp tục điều trị. Đội ngũ y tế quyết định cho cô nằm trong phòng hồi sức đặc biệt ít nhất bảy ngày để được theo dõi chặt chẽ, chăm sóc chuyên khoa.

Người đẹp Jamaica té ngã ở bán kết Miss Universe Thí sinh Gabrielle Henry gặp sự cố tại đêm thi. Hình ảnh có thể gây khó chịu, độc giả cân nhắc khi xem.

Trước tình hình này, ban tổ chức Miss Jamaica kêu gọi khán giả cầu nguyện Gabrielle sớm hồi phục. Họ cũng mong người dùng mạng xã hội không chia sẻ những bình luận tiêu cực, thông tin sai lệch có thể gây ảnh hưởng đến gia đình cô.

"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sự bình phục của Gabrielle, cũng như sức khỏe tinh thần của những người cô yêu thương. Chúng tôi mong nhận được sự cảm thông, thấu hiểu và sự riêng tư từ mọi người trong giai đoạn gia đình vượt qua khó khăn", trích thông báo của MU Jamaica.

Nhan sắc hoa hậu Jamaica - Gabrielle Henry - trong bộ ảnh quảng bá Miss Universe. Ảnh: MU

Tai nạn xảy ra trong phần thi trình diễn váy dạ hội, ở đêm thi bán kết tối 19/11 tại Bangkok. Khi đang sải bước trên sân khấu, Gabrielle Henry bước hụt và ngã từ bục xuống sàn. Êkíp và nhân viên y tế nhanh chóng có mặt, đưa cô lên cáng cứu thương để đưa tới bệnh viện Paolo Rangsit. Thời điểm ấy, các chuyên gia y tế xác nhận cô không gặp chấn thương nào nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên, họ cần tiếp tục tiến hành các xét nghiệm.

Tai nạn khiến Gabrielle Henry vắng mặt trong vòng chung kết, diễn ra sáng 21/11. Trước đó, ông Raul Rocha - chủ tịch Miss Universe - thông báo đã đến thăm thí sinh và gặp người thân của cô. Ông cho biết Gabrielle không bị gãy xương, đang được chăm sóc tốt.

Gabrielle Henry, 28 tuổi, đăng quang Miss Universe Jamaica hồi tháng 8. Cô hiện là bác sĩ chuyên ngành nhãn khoa, làm việc tại ‎University Hospital of the West Indies (UWI), Jamaica. Ngoài ra, cô là một nhà hoạt động xã hội, điều hành quỹ See Me Foundation, hỗ trợ người khiếm thị và giảm thị lực. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông quê nhà, Gabrielle nhấn mạnh rằng nếu chiến thắng cuộc thi sẽ dùng sức ảnh hưởng để thúc đẩy giáo dục, y tế và trao quyền cho thanh niên tại Jamaica.

Miss Jamaica trong phần thi trang phục dân tộc Phần thi trang phục dân tộc của Gabrielle Henry tối 19/11. Thiết kế được lấy cảm hứng từ ngôi chợ Linstead - địa điểm mua bán mang tính lịch sử tại Jamaica, và quả ackee - loại trái cây đặc sản của quê hương cô. Video: MU

Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong những cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng. Những năm gần đây, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ. Từ năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ dự thi.

Năm nay, mùa thi mang chủ đề Beyond the Crown - Không chỉ là vương miện. Hoa hậu là đại diện từ Mexico - Fátima Bosch, 20 tuổi, Á hậu 1 là Praveenar Singh, 29 tuổi, người Thái Lan. Á hậu 2, 3 và 4 lần lượt là Stephany Abasali (25 tuổi, người Venezuela), Ahtisa Manalo (28 tuổi, người Philippines), Olivia Yacé (27 tuổi, người Bờ Biển Ngà).

Phương Thảo (theo People)