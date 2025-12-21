Hoa hậu Hàn Quốc 'lão hóa ngược' nhờ uống sữa đậu nành

Ở tuổi 58, hoa hậu Hàn Quốc Kim Sung-ryung vẫn sở hữu nhan sắc không tuổi nhờ uống sữa đậu nành kết hợp hạt lanh mỗi sáng giúp chống viêm và kích hoạt collagen tự nhiên từ sâu bên trong.

Xuất hiện trong chương trình thực tế "Same-Day Delivery Our House" của đài JTBC mới đây, Kim Sung-ryung trở thành tâm điểm chú ý nhờ nhan sắc trẻ trung bất chấp tuổi U60, theo Nate ngày 20/12. Đằng sau vẻ ngoài không tuổi là bí quyết sống khoa học được cô kiên trì theo đuổi suốt gần hai thập kỷ, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng chống viêm và vận động cường độ cao.

Thay vì áp dụng các mẹo ăn kiêng cầu kỳ, Kim Sung-ryung nhấn mạnh vào tầm quan trọng của thói quen ăn uống bền bỉ. Cô đặc biệt chú trọng đến dinh dưỡng vào mỗi buổi sáng với sữa đậu nành và lợi khuẩn, giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, vốn là tiền đề cho một làn da sáng khỏe từ bên trong. Duy trì thói quen uống sữa đậu nành thường xuyên còn giúp Kim Sung-ryung quản lý cân nặng hiệu quả nhờ hàm lượng protein thực vật và chất xơ dồi dào, tạo cảm giác no lâu và hạn chế thói quen ăn vặt.

Cô luôn bắt đầu ngày mới bằng một ly sữa đậu nành lắc cùng hạt lanh và hạt gai dầu (hemp seeds), đôi khi xay thêm chuối để tăng hương vị. Đặc biệt, đậu đen nổi bật hơn các loại đậu thông thường nhờ lớp vỏ màu đen giàu dưỡng chất.

Theo Học viện Khoa học Nông nghiệp Quốc gia (Hàn Quốc), đậu đen chứa khoảng 40% axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Lớp vỏ đen chứa lượng chất chống oxy hóa cao gấp 4 lần đậu thông thường. Với hàm lượng polyphenol lên tới 90 mg trên mỗi gram vỏ, thức uống này không chỉ giúp giảm viêm hệ thống mà còn bảo vệ cấu trúc da khỏi các gốc tự do.

Kim Sung-ryung. Ảnh: Enews

Kim Sung-ryung còn được mệnh danh là người phụ nữ "tập thể dục 365 ngày một năm". Kể từ tuổi 40, cô duy trì lịch trình vận động bền bỉ trong suốt 17 năm không nghỉ. Sự trẻ trung của cô không chỉ đến từ bề ngoài mà còn từ nồng độ Interleukin-15 được giải phóng qua quá trình kích hoạt cơ bắp. Đây là hoạt chất "vàng" giúp kích thích tái tạo collagen tự nhiên, ngăn chặn tình trạng da chảy xệ và hình thành nếp nhăn. Đồng thời, đổ mồ hôi khi tập luyện giúp đào thải độc tố, cung cấp oxy cho tế bào, giúp gương mặt luôn rạng rỡ và tràn đầy sức sống.

Thay vì chỉ tập một bộ môn nhàm chán, cô khéo léo kết hợp đa dạng loại hình vận động để đạt hiệu quả tối ưu. Nếu tennis và tập tạ giúp Kim Sung-ryung tăng cường khối lượng cơ bắp và tỷ lệ trao đổi chất, yoga và Gyrotonic lại tập trung vào việc mở rộng biên độ khớp, củng cố cột sống và cải thiện sự linh hoạt. Lối sống vận động này còn giúp kiểm soát nồng độ cortisol, hormone căng thẳng gây lão hóa, và giải phóng endorphin, giữ cho tinh thần luôn lạc quan.

Kim Sung Ryung sinh năm 1967 tại Seoul, đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 1988 và tham gia Miss Universe 1989. Cô là biểu tượng của vẻ đẹp vượt thời gian và sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ từ năm 1988 đến nay. Kim Sung Ryung nổi tiếng với "Người thừa kế", "Hoa vương"...

Bình Minh (Theo Donga, Nate)