Hoa hậu Du lịch Phương Linh là đại sứ thương hiệu Kaitashi

Tân hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 Nguyễn Phương Linh là gương mặt đại diện của Kaitashi giai đoạn 2026 - 2028, lan tỏa lối sống khỏe, chủ động.

Sau khi giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, Nguyễn Phương Linh thu hút sự chú ý của công chúng nhờ thành tích học tập và các hoạt động cộng đồng. Với hình ảnh trẻ trung và phong cách sống kỷ luật, cô được Kaitashi lựa chọn làm gương mặt đại diện trong giai đoạn phát triển mới của thương hiệu.

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện thương hiệu chia sẻ, sự đồng hành của tân hoa hậu Nguyễn Phương Linh đánh dấu một bước tiến mới của Kaitashi trong chiến lược quảng bá hệ sinh thái sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện. "Với lối sống năng động, kỷ luật và tư duy chú trọng chăm sóc sức khỏe chủ động, chúng tôi tin Phương Linh sẽ giúp thương hiệu truyền tải trọn vẹn giá trị 'khỏe đẹp từ bên trong' đến với khách hàng", vị đại diện nói.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 chụp cùng ghế massage toàn thân Kaitashi. Ảnh: Kaitashi

Với bề dày hơn 15 năm hình thành và phát triển, cùng hệ thống showroom rộng khắp toàn quốc, Kaitashi hiện là một trong những thương hiệu cung ứng các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho hàng triệu gia đình Việt.

Uy tín của nhãn hàng thể hiện qua chuỗi giải thưởng trong nhiều năm liên tiếp như: Top 10 thương hiệu - nhãn hiệu nổi tiếng (2021), Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam (2022) và Thương hiệu Vàng (2022 - 2023).

Trong vai trò mới, Hoa hậu Nguyễn Phương Linh sẽ đồng hành cùng Kaitashi lan tỏa các giá trị từ hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, trải dài từ thiết bị thư giãn đến tập luyện chuyên sâu.

Cụ thể, ghế massage Kaitashi là sự kết hợp giữa vật liệu cao cấp và công nghệ hiện đại. Sản phẩm có khung sườn thép hợp kim, bao bọc bởi lớp da PU bền bỉ. Hệ thống con lăn silicon mềm mại di chuyển trên đường ray SL, kết hợp túi khí và nhiệt hồng ngoại giúp massage đa điểm, hỗ trợ trị liệu chuyên sâu từ thư giãn, đến phục hồi cơ bắp.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 trải nghiệm ghế massage toàn thân Kaitashi. Ảnh: Kaitashi

Máy chạy bộ và xe đạp tập được thiết kế theo phong cách hiện đại, hướng tới phù hợp với nhiều không gian sử dụng trong gia đình. Sản phẩm tích hợp các chế độ tập luyện khác nhau, phục vụ nhu cầu vận động tại nhà. Theo thông tin từ doanh nghiệp, thiết bị được phát triển với tiêu chí độ bền và mức giá phù hợp cho người tiêu dùng phổ thông, đồng thời hướng đến tính gọn nhẹ và dễ thao tác.

Ở mảng Pickleball, nhãn hàng cung cấp các sản phẩm gồm vợt, bóng, giày và phụ kiện. Vợt Pickleball Kaitashi sử dụng công nghệ ép nhiệt kết hợp bề mặt carbon T700; bóng Kai One Pro48 được sản xuất theo phương pháp ép khuôn (Injection Molded) với thiết kế 48 lỗ khí động học nhằm ổn định quỹ đạo bay. Ngoài các dòng sản phẩm cho người lớn, doanh nghiệp cũng phát triển phiên bản dành cho trẻ em với trọng lượng được điều chỉnh theo thể trạng. Theo Kaitashi, hệ sinh thái sản phẩm này nhằm hỗ trợ người chơi tiếp cận bộ môn Pickleball theo hướng bài bản và lâu dài.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 trải nghiệm các sản phẩm Pickleball Kaitashi. Ảnh: Kaitashi

Chia sẻ về vai trò mới, Tân hoa hậu Nguyễn Phương Linh cho biết: "Sức khỏe là nền tảng cốt lõi để mỗi cá nhân theo đuổi đam mê. Thông qua sự hợp tác này, tôi hy vọng có thể lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về việc chủ động chăm sóc bản thân mỗi ngày, giúp thế hệ trẻ luôn duy trì nguồn năng lượng bền bỉ để chinh phục những mục tiêu xa hơn".

Thế Đan