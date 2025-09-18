'Hoa hậu đẹp nhất thế giới' sinh con đầu lòng

Miss World 2024 Krystyna Pyszková thông báo sinh con đầu lòng khỏe mạnh, nhận nhiều lời chúc mừng của fan.

Ngày 17/9, thông qua tài khoản cá nhân, Krystyna Pyszková thông báo đã sinh con. Cô viết: "Chào mừng em bé Aurora của mẹ đến với thế giới. Cảm ơn mọi người bởi những lời chúc mừng tốt đẹp".

Krystyna Pyszková trong bức ảnh chụp cùng em bé mới chào đời được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế chia sẻ lại. Ảnh: Instagram Krystyna Pyszková

Cô cho biết sinh con vào tuần trước tại một bệnh viện ở Cộng hòa Czech. Krystyna Pyszková nói thêm hiện trên internet xuất hiện một số thông tin thiếu kiểm chứng và mong khán giả tiếp nhận tin tức chọn lọc.

Tổ chức Miss World gửi lời chúc mừng tới Krystyna Pyszková qua một bài đăng với nội dung: "Chủ tịch Julia Morley và êkíp cuộc thi bày tỏ niềm vui và chúc mừng Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 Krystyna Pyszková cùng bạn đời đã chào đón con đầu lòng".

Mỹ nhân lần đầu tiết lộ thông tin mang thai hồi tháng 7 sau khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm - Opal Suchata - tại chung kết Hoa hậu Thế giới mùa thứ 72 ở Ấn Độ. Hiện Krystyna Pyszková chưa tiết lộ thông tin về bạn trai cũng như quá trình mang bầu, kế hoạch đám cưới.

Krystyna Pyszková chuẩn bị cho hoạt động tại Miss World 2025 Krystyna Pyszková tại hậu trường các hoạt động của Miss World 2025. Video: Instagram Krystyna Pyszková

Krystyna Pyszková đăng quang Miss World lần thứ 71 hồi tháng 3/2024, được đông đảo khán giả ủng hộ. Cô 25 tuổi, cao 1,8 m, vòng eo 59 cm. Mỹ nhân có thể nói bốn thứ tiếng Anh, Ba Lan, Slovak, Đức. Cô tốt nghiệp ngành Luật tại Đại học Karl, Praha, đang theo học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại MCI Innsbruck, Áo. Krystyna Pyszková còn là người mẫu chuyên nghiệp tại quê nhà, có khả năng hát, chơi nhiều nhạc cụ.

Hơn một năm qua, mỹ nhân đi đến hơn 10 quốc gia để truyền cảm hứng và phát triển các dự án cộng đồng. Ngày 19/5, cô thắng danh hiệu Nhan sắc vượt thời gian của chuyên trang sắc đẹp Missosology. Sau đó, cô tiếp tục được bầu chọn là Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2024 (Miss Grand Slam) của tổ chức Global Beauties.

Tân Cao