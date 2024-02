'Hoa hậu đẹp nhất 2022' diện đầm xuyên thấu của Lê Thanh Hòa

PhápHoa hậu đẹp nhất thế giới 2022 Isabella Menin diện đầm xuyên thấu của Lê Thanh Hòa dự show ở Tuần thời trang Paris.

Hôm 27/2, Isabella Menin dự show Thu Đông 2024 của nhà thiết kế Mossi Traoré. Người đẹp được tôn dáng trong bộ đầm đỏ đính lông vũ tạo kiểu layer. Toàn bộ phần thân được làm từ vải tulle, xử lý kỹ thuật xếp nếp, lớp trong dựng phom corset thắt chặt eo, nâng ngực. Hoa hậu hoàn thiện diện mạo với son đỏ, túi Dolce & Gabbana.

'Hoa hậu đẹp nhất thế giới' diện đầm NTK Việt ở Paris Fashion Week Isabella Menin catwalk ở địa điểm diễn ra show diễn của Mossi Traoré. Video: Instagram Isabella Menin

Lê Thanh Hòa cho biết êkíp của người đẹp liên hệ với anh từ tháng 1 sau khi nhìn thấy bộ đầm được giới thiệu trên mạng xã hội. Trang phục do anh thực hiện từ năm ngoái, từng được Hoa hậu Thùy Tiên mặc trong một sự kiện.

Isabella Menin nhiều lần chọn đồ của Lê Thanh Hòa kể từ hồi tháng 10/2023, khi cô tới Việt Nam đồng hành thí sinh Miss Grand International. Người đẹp chuộng các thiết kế đính đá và sequin, đường cắt sâu tôn nét gợi cảm.

Đầm dự tiệc của Isabella Menin mang sắc đỏ - một trong những gam màu đang hot của Xuân Hè 2024. Ảnh: Instagram Isabella Menin

Isabella Menin 27 tuổi, đăng quang Miss Grand International hồi tháng 10/2022. Đầu năm 2023, cô được chuyên trang sắc đẹp Global Beauties chọn là Miss Grand Slam 2022 (Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2022). Cô cao 1,78 m, số đo ba vòng 83-59-89 cm, tốt nghiệp thạc sĩ ngành tài chính ở Anh. Người đẹp nói được tiếng Anh, Pháp, Italy, Bồ Đào Nha và hiện kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm riêng.

Lê Thanh Hòa, 38 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa ngành thời trang, khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Kiến trúc TP HCM. Các bộ sưu tập của anh từng được giới thiệu ở Đẹp Fashion Show, Elle Show, Vietnam International Fashion Week. Một số show cá nhân gây chú ý của nhà thiết kế gồm Lam Vũ, The Oriental Sun, Another Day, Sa Vũ, An, Shadow.

Hơn một năm qua, các thiết kế của anh được nhiều sao quốc tế lựa chọn nhờ đẩy mạnh quảng bá hình ảnh trên các nền tảng kỹ thuật số. Một số người từng mặc váy của Lê Thanh Hòa là Paris Hilton, mẹ con Heidi Klum, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ Janet Yang, "Nàng tiên cá" Halle Bailey.

Ý Ly