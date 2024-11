Hoa hậu Bảo Ngọc nói về biến đổi khí hậu tại COP 29

AzerbaijanHoa hậu Bảo Ngọc dự nhiều hoạt động thuộc khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu lần thứ 29 của Liên Hợp Quốc (COP 29).

Cô có mặt tại thành phố Baku từ ngày 11 đến 20/11, tham dự chuỗi hoạt động về biến đổi khí hậu. Hoa hậu là nhà sáng lập dự án Gen Zero - Thanh niên vì phát triển bền vững - cách đây sáu năm. Ngoài ra, Bảo Ngọc là thành viên Mạng lưới thanh niên hành động vì khí hậu - YNet Việt Nam.

"Tôi vui khi có cơ hội tham dự sự kiện cùng tổ chức, đoàn Việt Nam, để tìm hiểu các vấn đề môi trường, đóng góp tiếng nói của người trẻ trước vấn đề nóng của toàn cầu", người đẹp nói.

Bảo Ngọc dự các chương trình về biến đổi khí hậu tại COP 29 Bảo Ngọc khi tham dự các chương trình. Video: Nhân vật cung cấp

Trong ngày đầu, cô dự sự kiện về chủ đề ASEAN Youth Empowerment for Transformative Climate Resilience (Trao quyền cho thanh niên ASEAN để hướng tới cải thiện biến đổi khí hậu), do YNet và Gen Zero đồng tổ chức. Tại đây, Bảo Ngọc gặp gỡ nhiều bạn trẻ khu vực Đông Nam Á, thảo luận và đưa ra các sáng kiến, giải pháp.

Ngày 13/11, Bảo Ngọc tham gia sự kiện Mekong: Turning Vulnerabilities to Opportunities (Mekong: Biến điểm yếu thành cơ hội), phát biểu về mối liên hệ giữa vấn đề môi trường cấp địa phương và toàn cầu. Cô phân tích những thách thức mà khu vực Mekong đang đối diện, từ xói mòn đất đai đến suy giảm nguồn nước và đa dạng sinh học.

Tiếp đó, thông qua diễn đàn UN Youth Traveling Green: Empowering Local Communities through Sustainable Tourism (Thanh niên Liên Hợp Quốc du lịch xanh: Trao quyền cho cộng đồng địa phương thông qua du lịch bền vững) do Bộ Du lịch Brazil tổ chức, Hoa hậu Liên lục địa 2022 mang đến góc nhìn về tiềm năng phát triển tại Đồng bằng sông Cửu Long, nhấn mạnh việc bảo tồn, khai thác văn hóa bản địa như một yếu tố cốt lõi.

Hoa hậu Bảo Ngọc (phải) cùng đại biểu đoàn Việt Nam tại một cuộc hội thảo. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi dự Tọa đàm của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc với các nhà lãnh đạo khí hậu trẻ tại COP 29, Bảo Ngọc cho biết hiểu rõ hơn về thực trạng môi trường, mục tiêu mà các quốc gia cam kết. Sau đó, cô đồng hành phái đoàn trong nước tại Hội nghị cấp bộ trưởng về chuyển đổi công bằng.

"COP 29 không chỉ là nơi để các quốc gia lớn đàm phán, mà còn là diễn đàn để thanh niên ASEAN như tôi thể hiện quyết tâm hành động vì một hành tinh xanh, bền vững", Bảo Ngọc nói.

Bảo Ngọc (phải) dẫn dắt một nội dung, trao đổi cùng bạn trẻ khu vực ASEAN, ngày 12/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

COP29 diễn ra từ ngày 11 đến 22/11 ở Azerbaijan gồm các chương trình thảo luận về tài chính khí hậu, đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) giai đoạn 2025-2035 và mục tiêu toàn cầu về thích ứng với biến đổi khí hậu. Sự kiện năm nay hút gần 67.000 người đăng ký tham dự các cuộc hội thảo, đàm phán.

Hoa hậu tên đầy đủ Lê Nguyễn Bảo Ngọc, 22 tuổi, quê Cần Thơ. Cô hiện là sinh viên khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM. Tháng 8/2022, cô giành ngôi á hậu 1 Miss World Vietnam tổ chức ở Bình Định, được đơn vị nắm giữ bản quyền cử tham gia Miss Intercontinental 2022 tại Ai Cập chỉ sau một tuần và đăng quang. Trở về sau cuộc thi, chân dài đắt show diễn thời trang, làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022. Đầu tháng 11, cô là đại biểu Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tân Cao