Hoa hậu, á hậu dọn bùn đất sau lũ

Thái NguyênHoa hậu Kiều Duy, Nam vương Tuấn Ngọc cùng lực lượng thanh niên xung phong và mọi người cào bùn, vệ sinh trường học, đường sá khi lũ rút.

Trong hai ngày 11 và 12/10, Nam vương Phạm Tuấn Ngọc, Hoa hậu Kiều Duy, Á hậu Bùi Khánh Linh, Lê Thu Trà, Thu Ngân, La Ngọc Phương Anh từ TP HCM đến Thái Nguyên để hỗ trợ dọn dẹp sau lũ.

Thái Nguyên là một trong những khu vực chịu thiệt hại lớn sau bão số 11. Hiện nước lũ đã rút nhưng nhiều khu vực hoang tàn, bùn đất ngổn ngang.

Sao dọn bùn đất giúp bà con sau lũ ở Thái Nguyên Sao Việt dọn bùn đất giúp người dân.

Điểm đến đầu tiên của đoàn là THPT chuyên Thái Nguyên - nơi bùn đất bao phủ, trang thiết bị hư hỏng. Hoa hậu Kiều Duy cho biết để đến điểm trường, mọi người phải băng qua nhiều tuyến đường sình lầy lún sâu. Khi tới nơi, họ cào bùn đất, thu gom rác thải, vệ sinh sân trường, phòng học. "Tôi mong mọi thứ sớm khôi phục để các em trở lại trường", hoa hậu nói.

Các thành viên còn dọn đất đá trên nhiều tuyến đường. Sau đó, đoàn di chuyển đến Trường Mầm non Chùa Hang, cùng giáo viên, phụ huynh lau chùi bàn ghế, giặt rèm cửa, sắp xếp lại trang thiết bị học tập.

Từ trái qua gồm Á hậu Khánh Linh, Thu Trà, Thu Ngân giặt giũ, làm vệ sinh tại một trường mầm non trên địa bàn Thái Nguyên.

Á hậu Lê Thu Trà cho biết cô sinh ra ở Nghệ An - nơi hứng chịu nhiều trận bão lũ mỗi năm - nên thấu hiểu sự vất vả mà người dân Thái Nguyên đang trải qua. "Tôi nghĩ đây là thời điểm cần đến sức người, chung tay dọn dẹp, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống", người đẹp nói.

Nam vương Tuấn Ngọc xịt rửa các đồ dùng bám bùn đất.

Ngày 12/10, đoàn đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi, trao tặng gần 100 triệu đồng, nhằm chung tay khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong trận lũ lịch sử do bão số 11 (Matmo) gây ra, loạt sao Việt như Sơn Tùng M-TP, Mỹ Tâm, Hòa Minzy, Trấn Thành góp hàng tỷ đồng ủng hộ người dân các tỉnh phía Bắc. Từ cuối tháng 9, nhiều sao khác gồm Hồ Ngọc Hà, Đức Phúc, Tùng Dương quyên góp để giúp đỡ gia đình hứng chịu thiệt hại vì bão Bualoi.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết đến sáng 13/10, miền Bắc còn khoảng 12.200 nhà và 22 xã bị ngập. Riêng Thái Nguyên còn bốn xã gồm Phú Bình, Điềm Thụy, Vạn Xuân, Trung Thành.

Tân Cao

Ảnh, video: SV